История слогана Just Do It. Его придумали, вдохновившись речью преступника перед казнью

От редакции: в среду появились новости о фактически уходе Nike с российского рынка – бренд не может организовать поставки товаров в Россию. В связи с этим мы поднимаем текст об истории знаменитого рекламного слогана Nike – Just Do It.

В середине 80-х у Nike появился мощный конкурент. Reebok удачно включился в бум аэробики и забрал лидерство на американском рынке.

Nike помогли три простых слова – Just Do It.

Старейший американский журнал о рекламе AdAge поставил Just Do It на 2-е место в рейтинге лучших слоганов 20-го века, на 1-м – A Diamond Is Forever («Бриллиант вечен») корпорации De Beers.

Британский журнал Campaign писал, что слоган Just Do It разрушил возрастные и классовые барьеры. По мнению автора, каждый человек интерпретирует слоган по-своему – так устанавливается личная связь с брендом.

В этом году британское дизайнерское агентство Sparkloop опросило 1000 человек в возрасте от 18 до 65 лет и выяснило, что Just Do It – самый запоминающийся слоган. Его вспомнила почти половина опрошенных (44,65%), в тройке – Every Little Helps (Tesco, крупный британский ритейлер продуктов и хозяйственных товаров) и I’m Loving It («Макдональдс»).

Из этого текста вы узнаете, как три слова помогли Nike вырасти из нишевого бренда в главную компанию по производству спортивных товаров с космическими доходами (в 2018 году выручка – 36,4 млрд долларов, чистая прибыль – 1,9 млрд).

В 80-е Nike проспал бум аэробики и уступил лидерство Reebok

C 70-х до начала 80-х у Nike все было в порядке. Компания стабильно росла, расширяла ассортимент и с каждым годом зарабатывала все больше, пока не зафиксировала в 1983-м выручку в 867 млн долларов (в 1973 году было всего 28,7 млн).

К концу года ситуация резко изменилась. Беговой бум, на котором Nike прилично поднимал, достиг пика и пошел на спад. В феврале следующего года компания отчиталась о первых убытках: доход по итогам года упал на 29%, продажи кроссовок – на 11,5%. К концу года Reebok сместил Nike и стал лидером на рынке спортивной обуви в США.

Nike сам виноват: в начале 80-х он в упор не замечал бешено растущий тренд на аэробику. Зато заметил Reebok и зашел на абсолютно свободную нишу. Женщины, которые занимались аэробикой, носили беговые и теннисные кроссовки – Reebok предложил им обувь ​​из мягкой гибкой кожи в ярких и модных цветах. И попал в деньги: с 1983-го по 1985-й продажи кроссовок для аэробики на рынке США выросли на 450%.

Nike пересмотрел целевую аудиторию: раньше это были спортсмены, теперь – вообще все люди

Проблема Nike была в том, что их клиентами были спортсмены, на них ориентировались все промо-кампании. После того, как бешено попер Reebok, в компании поняли, что нельзя ограничивать аудиторию. Нужно крушить рамки и ориентироваться на более широкий круг людей, независимо от возраста, пола и уровня физической подготовки.

«Профессионалов и студентов-спортсменов всего около миллиона человек, фитнес-вселенная как минимум в 150 раз больше», – говорил директор Nike по маркетингу и планированию Джером Конлон.

К 1987-му Nike ценой сокращения продаж и персонала (на 10-20%) окончательно понял, что нужно менять философию и стать брендом для всех.

Слоган Just Do It стал символом перемен.

Боссу Nike не понравился слоган Just Do It

В Nike решили, что стать брендом для всех поможет мощная промо-кампания. Ее разработку поручили Wieden & Kennedy, штатному рекламному агентству Nike. Nike планировал запустить 5 роликов по 30 секунд, их делали пять креативных групп W&K. «Одни ролики были смешными, другие – более серьезными. Я подумал: нужен слоган, чтобы объединить материал», – вспоминает сооснователь агентства Дэн Уиден.

Дэн не спал всю ночь, думая над слоганом: сначала набросал 4-5 вариантов, а затем остановился на варианте Just Do It (как он его придумал, узнаете дальше). «Перед презентацией я пошел в Nike, и Фил Найт сказал [про слоган Just Do It]: «Нам такое дерьмо не надо». Я ответил: «Просто доверься мне». Они доверились, и все пошло довольно быстро», – вспоминает Уиден.

Летом 1988-го на презентации в офисе Nike было душно, новый слоган представлял копирайтер W&K Джим Рисволд, державший в руках стопку досок из пенопласта.

«Мы не должны поучать людей и говорить им, что нужно сбросить 9 килограмм или почему бег не для них, – начал Рисволд. – Мы не должны рассказывать, что им надо делать, потому что они и сами это знают».

После этих слов первая доска упала на стол, появились три печатных слова над свушем: Just Fuck It. Неловкая тишина накрыла комнату, кто-то тихо хихикал.

«Так мы точно сказать не можем, – отметил Джим с ухмылкой, – но мы можем написать так». Еще одна доска упала на стол и появилась надпись: Just Do It.

После этого слово взял Уиден – он вскочил и сказал: «Вы не поверите, что мы можем сделать с этими тремя словами». В следующие полчаса он показал 15 рекламных идей.

Найт поверил. Новый слоган утвердили.

Создателя Just Do It вдохновили слова преступника-убийцы

О происхождении фразы Just Do It долго не догадывались, пока Уиден не раскололся в интервью для журнала Dezeen.

«Я вспомнил человека из Портленда (город, где основали Nike и W&K – Sports.ru), он там вырос и ездил по стране, совершая преступления. В Юте он убил двух человек, за это его отправили в тюрьму и приговорили к расстрелу. У него спросили, хочет ли он что-то сказать напоследок, на что он ответил: Let’s Do It («Давайте сделаем это»). Мне не понравилось Let’s Do It, я поменял на Just Do It», – говорит Уиден.

Преступника звали Гэри Гилмор, он вырос в Портленде. В 1976 году Гилмор в Юте ограбил и убил рабочего с бензоколонки. Следующим вечером он ограбил и убил менеджера мотеля. Его дело было очень шумным, до него в США почти десять лет (с 1967 года) никого не казнили. Гилмор добровольно выбрал смерть, и отказался от прошения о помиловании, несмотря на уговоры адвоката изменить позицию.

Преступника расстреляли в штате Юта 17 января 1977 года. Его последняя фраза – Let’s Do It – зафиксирована в оцифрованном выпуске The New York Times от 18 января 1977 года.

Слоган зашел. Агрессивный маркетинг и бешеный рост продаж

Героем первого промо Just Do It в 1988-м стал 80-летний марафонец Уолт Стак (умер в 1995 году). В ролике он бежал по утреннему Сан-Франциско и говорил: «Каждое утро я пробегаю 17 миль. Меня спрашивают, как зимой во время бега у меня не стучат зубы. Я просто оставляю их на тумбочке». Со стартом кампании Just Do It Nike запустил агрессивную маркетинговую стратегию: в 1988-м компания потратила 40 млн долларов на рекламу.

Бывший директор Nike по планированию бренда и маркетинговым исследованиям Джером Конлон считает, что Just Do It – это поворотный момент.

«После запуска Just Do It продажи Nike выросли на 1000% в течение следующих десяти лет. Nike стал одним из ведущих мировых брендов», – говорит Конлон.

За год выручка Nike выросла почти на 30%: с 877 млн в 1987-м до 1,2 млрд в 1988 году. Прибыль выросла с 35,8 млн до 101,69 млн долларов. К 1990 году прибыль достигла 242,9 млн.

Ставка на идею «Nike – бренд для всех» явно зашла.

Слоган Just Do It до сих возбуждает. Он не устарел за 30 лет

Nike до сих пор использует слоган Just Do It, когда хочет затронуть в рекламе остросоциальные темы.

В 1995-м под лейблом Just Do It вышла реклама If You Let Me Play, тема которой – права женщин в спорте. В ролике девушки разных возрастов объясняют зрителю, что гендерное равенство в спорте помогает женщинам бороться с нежелательной ранней беременностью, депрессией, насилием в отношениях и другими проблемами.

В том же году Nike выпустил ролик с ВИЧ-инфицированным марафонцем из Лос-Анджелеса Риком Муньосом. Видео предельно простое: Муньос бежит по лесу, время от времени появляются титры: «80 миль каждую неделю. 10 марафонов каждый год. ВИЧ-позитивный. Just Do It».

В прошлом году слогану исполнилось 30 лет. NIke выпустил ролик Dream Crazy и запустил кампанию с Колином Каперником, экс-квотербеком команды НФЛ «Сан-Франциско». Помимо известных спортсменов, в ролике снялись баскетболистка Меган Бланк, выигравшая золото на Паралимпиаде в Рио в 2016-м; 10-летний борец Исайя Берд, родившийся без ног; Ironman Чарли Джабали – он сбросил 55 килограммов, стал веганом и поборол опухоль мозга.

Видео срезонировало в первую очередь благодаря участию Каперника, он тогда был возможно самым обсуждаемым спортсменом Америки (хотя не играл уже два сезона). Колин критиковал Трампа и его политику, ругал власть за смерти чернокожих подростков от рук полицейских, вставал на колено во время гимна перед матчами НФЛ, чтобы напомнить всем о проблемах неравенства в США.

Некоторые люди так возмутились участием Каперника в рекламе, что запустили в соцсетях хэштеги #BoycottNike и #JustBurnIt, под которыми пользователи выкладывали фото и видео того, как они сжигают кроссовки со свушем. После релиза ролика акции Nike упали примерно на 3%, но к концу месяца, по данным CBS News, капитализация компании выросла на 6 млрд долларов.

Just Do It придумали как инклюзивный слоган, который объединяет людей – во многом поэтому он стал культовым. Но за 30 лет мир изменился – сегодня люди ссорятся из-за рекламы Nike в соцсетях.

Фото: nike.com; commons.wikimedia.org/Fortepan, Ze Carlos Barretta; Gettyimages.ru/Mike Powell; использовано фото: globallookpress.com