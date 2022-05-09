«Вся страна за «Ливерпуль»: и пресса, и все остальные». Пеп оторвался в гонке и неожиданно кольнул «Ливерпуль»

«Но в Премьер-лиге у клуба один титул за 30 лет».

В воскресенье «Манчестер Сити» разобрался с «Ньюкаслом» (5:0), посмеявшись над предположениями, что драматичный вылет из Лиги чемпионов скажется на команде в АПЛ. На фоне ничьей в матче «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» (1:1) «Сити» упрочил лидерство по очкам (+3) и вышел вперед по разнице мячей (+4 от «Ливерпуля»).

Затем красок вечеру добавил Пеп Гвардиола. В послематчевом интервью beIN SPORTS тренер выдал нехарактерно острые для соперничества с Юргеном Клоппом слова. Обычно тренеры подчеркивают взаимное уважение, чем бесят любителей олдскульных противостояний, где в центре была ненависть.

Все началось с вопроса об изменениях в чемпионской гонке:

«Неделю назад мы были впереди на одно очко. Но вся страна за «Ливерпуль»: и пресса, и все остальные . Конечно, у «Ливерпуля» потрясающая история в еврокубках.

Но не в Премьер-лиге – здесь у клуба один титул за 30 лет .

Но это в целом не проблема. Такова ситуация. Нам нужно взять 9 или, как может быть теперь, 6 очков – это зависит от того, какими получатся две следующие игры в плане разницы голов.

В среду [против «Вулверхэмптона»] нас ждет самый, самый, самый настоящий финал. Мы постараемся выиграть там. Наша судьба в наших руках, что очень важно».

По ходу интервью у Пепа спросили: «Вы действительно уверены, что все желают «Ливерпулю» чемпионства?»

Гвардиола ответил так: «Ливерпуль» наряду с «Манчестер Юнайтед» – самые значимые команды в истории, если мы говорим про наследие, титулы, историю, драму и многие другие вещи. Но в последние 10, 11, 12 лет мы всегда рядом. Понимаю, порой мы кому-то неудобны, но меня это не волнует. Если люди больше хотят победы «Ливерпуля», это не проблема. Это нормально.

Наверняка во всем мире и в Англии у «Ливерпуля» больше болельщиков, чем у нас. Но вопрос не в этом. Сегодня, перед началом матча, фанаты [на стадионе «Этихад»] поддерживали нас как никогда. Они знают, что даже после вылета из Лиги чемпионов мы можем положиться на этих игроков. Поддержка была невероятна. Надеюсь, на последнюю игру в сезоне мы вернемся сюда с шансом стать чемпионами».

Тему с любовью медиа к «Ливерпулю» Пеп продолжил и на пресс-конференции. У тренера «Ман Сити» поинтересовались, «в экстазе» ли он от игры команды с «Ньюкаслом». « А разве могут быть сомнения? А, вы болельщик «Ливерпуля» , – выдал Гвардиола. Услышав, что на самом деле журналист поддерживает «Ман Юнайтед», Пеп шутливо ответил: «Сочувствую».

В понедельник о комментариях Гвардиолы спросили Клоппа: «Я живу в Ливерпуле, так что да, здесь многие хотят нашей победы. Но даже здесь таких 50%. Мы, тренеры, после матчей, безусловно, находимся под впечатлением эпизодов прошедшей игры.

Я не знаю, в какой ситуации был Гвардиола. Конечно, принять вылет из Лиги чемпионов непросто. «Ливерпуль» при этом в финале.

Понятия не имею, поддерживает ли нас вся страна. В других городах у меня складывалось обратное впечатление. Возможно, Пеп знает больше меня».

Фото: REUTERS/Carl Recine, Jason Cairnduff