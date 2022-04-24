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«Бавария» взяла Бундеслигу 10-й раз подряд – это исторический рекорд для топ-лиг

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Подвинули «Ювентус».

«Бавария» выиграла Бундеслигу в десятый раз подряд! Получилось символично: убрали Дортмунд» (3:1), который идет вторым и отстает уже на 12 очков.

«Бавария» обыграла «Дортмунд» в чемпионате уже седьмой раз подряд

У мюнхенцев отличились Серж Гнабри, Роберт Левандовски (вколотил бывшей команде 19 голов за 26 матчей) и молодой Джамал Мусиала. «Боруссия» ответила только ярким началом второго тайма и голом Эмре Джана с пенальти. Так «Бавария» победила «Дортмунд» уже седьмой раз подряд в Бундеслиге. Серия длится с ноября 2018 года – тогда была домашняя победа со счетом 3:2.

Оформив очередной титул, «Бавария» установила рекорд топ-5 лиг – больше чемпионств подряд нет ни у кого. 

Сразу оговоримся: на картинке от Англии представлен только «Ман Юнайтед» (три победы в чемпионате подряд), потому что ограничивались рамками АПЛ, существующей с 1992 года. А вообще в высшем английском дивизионе три раза подряд побеждали 4 клуба – тот же «Манчестер Юнайтед» (дважды), «Ливерпуль», «Арсенал» и «Хаддерсфилд».

И еще несколько цифр, которые лишь подтверждают: в Бундеслиге у «Баварии» почти нет конкурентов

• Это уже 32-й титул «Баварии» в Бундеслиге. Ближайший по победам в чемпионате (девять) – все еще «Нюрнберг», который штамповал трофеи в 1920-е, а последний раз выигрывал в 1968-м. «Дортмунд» с восемью трофеями в этом рейтинге только третий.

• Последний раз сезон в Германии заканчивался как-то иначе в 2012-м, когда чемпионом была дортмундская «Боруссия» Юргена Клоппа (причем второй раз подряд).

А теперь – к персоналиям.

• Томас Мюллер выиграл чемпионат уже 11-й раз (еще был титул в сезоне-2009/10) – это рекорд Германии. Он опередил бывшего партнера Давида Алабу, который летом 2021-го ушел в «Реал».

• Юлиан Нагельсманн выиграл Бундеслигу в 34 года и 9 месяцев. В младшем возрасте это удавалось лишь Маттиасу Заммеру в 2002-м – он был почти на месяц моложе Нагельсманна, когда взял чемпионат с «Боруссией» Дортмунд.

«Мы провели хороший матч и заслужили чемпионство. Я очень доволен. Если бы мы не победили сегодня, то взвалили бы на себя ненужный груз. Мы хотели снять все вопросы. Сезон выдался не таким уж и простым, так что я рад, что мы увенчали его чемпионством», – скромно порадовался тренер «Баварии».

• Каждый следующий титул «Баварии» – пополнение уникальной коллекции Кингсли Комана: француз 10-й раз в карьере выиграл национальный чемпионат (семь Бундеслиг, две Лиги 1 с «ПСЖ» и скудетто в «Юве») и взял суммарно 26-й трофей в жизни (еще три Кубка и пять Суперкубков Германии, Кубок, Суперкубок и два чемпионства в Италии, Суперкубок, Кубок Лиги и два чемпионства во Франции, а также Лига чемпионов и КЧМ).

Вы же помните, что мы не про ветерана, а про человека, которому только 25 лет?

В Германии осталось всего три тура: с топ-2 все понятно, за тройку сражаются «Байер» (55 очков), «Лейпциг» (54) и, неожиданно, «Фрайбург» (52).

И все же у «Баварии» есть трудности: Левандовски тянется к «Барсе» и критикует Нагельсманна

Фото: REUTERS/Andreas Gebert, Kai Pfaffenbach

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