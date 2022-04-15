Дальше «Бернли» без легендарного Дайча. Проработал в клубе больше 9 лет, в честь него назвали пиво

Шон Дайч уволен из «Бернли» – после 9 лет 5 месяцев и 16 дней в клубе. Дольше среди нынешних тренеров АПЛ не работает никто: после ухода Дайча впереди – Юрген Клопп с «Ливерпулем» (6 лет и 6 месяцев) и Пеп Гвардиола с «Ман Сити» (5 лет и 9 месяцев).

Главная причина увольнение Дайча – провальные результаты: у «Бернли» пять поражений в последних шести матчах и 18-е место в АПЛ (до спасительной 17-й строчки 4 очка).

Хотя еще в сентябре 2021-го между тренером и руководством царила идиллия: с Дайчем продлили контракт до 2025 года. «Здорово иметь возможность заключить этот договор и теперь думать о будущем клуба и о его постоянной эволюции. После стольких лет у меня появилась сильная привязанность к этому региону и болельщикам. Я с нетерпением жду упорной работы, чтобы продолжить вести клуб в правильном направлении», – говорил тогда Дайч.

Но сезон-2021/22 «Бернли» доиграет уже с другим тренером. Зафиксируем величие Дайча:

• Шон возглавил «Бернли» еще в октябре 2012-го – после удачной работы с «Уотфордом» в Чемпионшипе. В итоге он провел с клубом аж 425 матчей: 152 победы, 114 ничьих и 159 поражений.

• При Дайче «Бернли» дважды поднимался в АПЛ из Чемпионшипа и впервые за 51 год вышел в еврокубки – в Лигу Европы в сезоне-2018/19.

Дайч был главной звездой Бернли (не только клуба, но и города)

В ноябре 2021-го на Sports.ru вышел большой текст про Бернли – самый крошечный город в АПЛ. Там есть и фрагмент про Шона Дайча – тренера обожают болельщики, в пабе в его честь даже назвали пиво. Ниже – часть яркого путешествия Дарии Конурбаевой.

«Я заглянула в The Royal Dyche перед матчем с «Арсеналом» в начале сентября 2021-го. Сейчас это действительно уютный и светлый паб, куда не страшно прийти с детьми в день игры. Все стены и потолок завешаны игровыми футболками разных лет, над барной стойкой – шарфы и флаги. В саду на заднем дворе на стенах нарисованы логотипы клуба разных лет и бордово-синий портрет Дайча. А на баре наливают пиво его имени.

«Американская пивоварня Molson Coors, чей британский офис базируется в Стаффордшире, предложила переименовать один из своих лагеров в честь Дайча, – объясняет именное пиво владелица паба Джастин Лорриман. – Когда я переименовывала паб, то сразу сказала, что не буду наживаться на имени тренера, продавать кепки или футболки с его фамилией – ничего такого. Поэтому с каждой пинты Royal Dyche Lager 5 пенни уходит в благотворительную организацию Burnley FC in the Community. Они делают много важного для людей Бернли, и когда я рассказала об этом Шону при встрече, он был невероятно рад такой инициативе».

Фанаты тоже относились к тренеру очень тепло. О том, насколько важна для «Бернли» фигура Дайча, говорил и работающий с ним в конце карьеры вратарь Пол Робинсон:

«Английских тренеров часто обвиняют в определенном, примитивном типе футбола: длинные пасы, очень прямолинейная игра. Это отчасти так, но Шон достает лучшее из тех игроков, которыми располагает. Сравните бюджет «Бернли» с остальными клубами АПЛ – и их результаты в последние годы. Они вышли в Лигу Европы: для клуба вроде «Бернли» это невероятное достижение.

Я думаю, если бы Дайч был тренером, приехавшим из другой страны и достигнувшим того же, у него было бы множество предложений из клубов побольше. Когда в этом году появились вакансии в «Селтике» или «Эвертоне», я удивился, что он не был в числе кандидатов. Если смотреть на путь, который прошел клуб, на его развитие и стабильность, то я назову очень мало более успешных тренеров в нынешней АПЛ. Но если вы ищете тренера для «Манчестер Сити», «Юнайтед», «Челси» или «Ливерпуля», то фанаты и руководство не хотят видеть немодного тренера «Бернли». И пробить эту стену к высшему уровню для тренеров вроде Шона очень и очень тяжело».

Теперь Дайчу предстоит найти новый клуб – кажется, с таким мощным бэкграундом он точно не останется без работы.

Фото: REUTERS/Scott Heppell