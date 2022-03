Кто-то из них купит «Челси»: магнат из Лос-Анджелеса, боссы «Филадельфии» и семья, против которой бунтуют фанаты

Шорт-лист претендентов.

Продажа «Челси» вышла на финишную прямую. Банк-посредник Raine сформировал шорт-лист из 4 претендентов: группа во главе с совладельцем «Лос-Анджелес Доджерс» Тоддом Боэли, семья Риккетс, владеющая «Чикаго Кабс», босс «Бостон Селтикс» Стивен Пальюка и управляющие «Филадельфия Севенти Сиксерс» Дэвид Блитцер и Джош Харрис.

Raine планирует определить лучшее предложение к концу апреля и представить результат правительству Великобритании и руководству АПЛ.

Подробнее о претендентах: фанаты «Челси» бунтуют против Риккетсов, Пальюка (не тот) из НБА – сюрприз, а Боули – фаворит

• Американо-швейцарский консорциум Боули – Висс

46-летний Тодд Боули – соучредитель и главный исполнительный директор компании Eldridge Industries.

В 2012-м он зашел в спорт: вложился в бейсбольный «Лос-Анджелес Доджерс». С тех пор спортивная империя американца и его амбиции лишь росли: сегодня за Тоддом часть женского баскетбольного «Лос-Анджелес Спаркс», «Лейкерс» и гигант фэнтези-спорта DraftKings.

В 2019-м Боули уже хотел купить «Челси», но Абрамович отклонил предложение в 2,24 млрд фунтов. «Футбол – главный вид спорта, страсть болельщиков к футболку и командам не имеет равных», – говорил тогда Боули. Его состояние оценивается в 4,7 млрд фунтов.

Тодд Боули

Покупку «Челси» Боули собирается осуществить в связке со швейцарским миллиардером Хансйоргом Виссом и Джонатаном Гольдштейном, британским бизнесменом и болельщиком «Тоттенхэма». Предполагается, что они подали заявку на покупку клуба одними из первых и с самого начала были уверены в заключении сделки.

• Семейство Риккетсов, хозяева бейсбольного «Кабс»

Риккетсы – семья из Чикаго, чье суммарное богатство Forbes оценивает в 4,5 млрд долларов. Глава семьи, Джо Риккетс, сделал состояние на онлайн-трейдинге. У Риккетсов есть опыт управления спортивными командами – они владеют контрольным пакетом акций бейсбольного клуба «Чикаго Кабс» (с которым в 2016-м выиграли Мировую серию).

Владелец «Чикаго Кабс» Томас С. Рикеттс (справа)

Заявку на покупку семья подала вместе с группой инвесторов, в которую входит американский миллиардер Кен Гриффин. Один из главных пунктов – успешная реконструкция «Ригли Филд», стадиона «Чикаго Кабс». Семья считает, что их опыт в этом вопросе поможет модернизировать устаревший «Стэмфорд Бридж».

Препятствием к покупке «Челси» могут оказаться обвинения в исламофобии. В 2019 году в сеть утекли электронные письма, отправленные Джо Риккетсом в период с 2009 по 2013 год. «Мусульмане, естественно, мои враги из-за глубокого антагонизма и предубеждений к немусульманам», – так звучала цитата из переписки.

Болельщики «Челси» развернули кампанию в социальных сетях, выведя в тренды хэштег #NoToRicketts. Против заявки Риккетсов выступил и бывший футболист «Челси» Пол Кановиль. «Я видел и слышал достаточно, поэтому говорю их заявке большое антирасистское «нет», – твитнул Кановиль, первый чернокожий игрок в истории «Челси».

Пол Кановиль

Не помог и визит Риккетсов в Лондон для встречи с фанатами. Объединение болельщиков «Челси» (Chelsea Supporters’ Trust) заявило: «Наши опасения по поводу способности управлять инклюзивным успешным клубом от имени нашей разнообразной базы болельщиков по всему миру еще не развеялись». Также упоминалось, что в составе «Челси» немало игроков, исповедующих ислам.

Риккетсы при подаче заявки заверили, что патриарх семейства не участвует в сделке. В 2019-м после скандала его сын Том (нынешний фронтмен заявки) подчеркивал, что отец не имеет отношения к управлению «Кабс». «Расизму и исламофобии нет места в нашем обществе. Мы установили глубокие и прочные партнерские отношения с мусульманской общиной в Чикаго», – сообщалось в недавнем заявлении от лица Риккетсов.

• Дэвид Блитцер и Джош Харрис, боссы баскетбольной «Филадельфии»

Джошуа Харрис (слева) и Дэвид Блитцер (справа)

Мощный консорциум собрал и британский бизнесмен Мартин Бротон. Бротону 74 года, он бывший председатель British Airways, экс-глава British American Tobacco, а в 2010-м был в правлении «Ливерпуля».

Бротон всю жизнь болеет за «Челси» и держит абонемент. Его кандидатура должна впечатлить власти: в 2010-м он содействовал продаже «Ливерпуля» Fenway Sports Group (FSG).

В сотрудничестве с Бротоном на покупку «Челси» претендует двукратный олимпийский чемпион в беге на 1500 метров, а теперь глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коу. В прошлом Коу рулил организацией Олимпиады в Лондоне-2012. Также готовы вложиться Дэвид Блитцер и Джош Харрис, владеющие командой НБА «Филадельфия Севенти Сиксерс» и выступающие акционерами «Кристал Пэлас». Если они выиграют заявку на покупку «Челси», им придется прекратить связь с «Пэлас».

• Стивен Пальюка, совладелец баскетбольного «Бостона»

Стив Пальюка

Четвертым и самым неожиданным претендентом на покупку «Челси» стал совладелец клуба НБА «Бостон Селтикс» Стивен Пальюка. 67-летний Пальюка также удерживает 55% акций «Аталанты». Если Стивен купит «Челси», вероятен конфликт интересов – клубы могут пересечься в еврокубках. Тогда Пальюке тоже придется отказаться от доли в «Аталанте».

