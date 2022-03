Тренер Швеции без ума от хот-догов. У него даже есть диплом!

Сейчас борется за место на ЧМ.

Сборная Швеции вышла во второй раунд стыков – обыграла Чехию и теперь встретится с Польшей. Идеальное время, чтобы познакомиться с увлечением ее тренера – Янне Андерссона.

Дело в том, что у него особое отношение к хот-догам. Большинство жителей Хальмстада знают об этой слабости – он родился в этом городе и много лет там тренировал. Во время работы в «Хальмстаде» Андерссон вместе с менеджером команды Андерсом Смитом тестировал хот-доги на всех домашних и выездных матчах.

Осенью 2021-го тренера отметили на национальном уровне. В связи с 30-летием Колбасной академии (потрясающе звучит!) в Швеции учредили специальный юбилейный приз для тех, кто на протяжении всей жизни популяризировал сосиски (да что ж такое, снова потрясающе!). Андерссона наградили дипломом «за вечную любовь к хот-догам и за мастерский пиар сосисок». И это еще не все: на специальном гала-вечере он также получит статую в виде стеклянной сосиски на железной вилке, которую создал художник по стеклу Кьелл Энгман.

Заслуженная награда для главного амбасадора сосисок в футболе.

Тренер счастлив: «Это потрясающе. Я тронут! Учитывая, сколько сосисок я съел за эти годы, могу сказать, что я хороший представитель. Но я даже не ожидал, что получу такую ​​награду. Я побывал на бесчисленном количестве стадионов в Швеции. И куда бы я ни пошел, я всегда ищу хот-доги. Когда я иду на матч, то прихожу на полчаса раньше и покупаю хот-дог. Перед стартовым свисток беру еще один! И тогда матч может начаться».

Кажется, вы ждете доказательств любви Андерссона к хот-догам. Пожалуйста, вот он пришел за булкой с сосиской во время тренировки.

А эти фото сделаны после матча Лиги наций против сборной России в 2018-м. Да-да, хот-доги сопровождают тренера даже на пресс-конференциях.

Шеф-повар сборной Матс Брострем, зная о предпочтениях Андерссона, хорошо подготовился к поездке на ЧМ в Россию: «Да, хлеб и бостонские огурцы мы привезли с собой, но без сосисок. Мы подумали, что у русских наверняка есть хорошие сосиски».

Во время того чемпионата тренер не удержался и впервые съел хот-дог прямо в раздевалке перед матчем. Сработало – шведы обыграли Южную Корею.

«Я тогда очень удивился, но понял: так нужно делать почаще. Традиция сработала во всех матчах, в которых мы могли взять очки», – говорил Андерссон. А вылет в четвертьфинале тренер объяснял так: «Видимо, мне принесли плохо прожаренную сосиску».

«The hot dog shouldn’t be too watery and it should be a lot meat in it. Only mustard and ketchup on it.» - Janne Andersson pic.twitter.com/0BcfxeGW1T