💶 Свежий рейтинг зарплат в топ-лигах: Месси получает в три раза меньше, чем в «Барсе», Неймар – лидер, Бэйл – в испанском топе

Слушаем хруст купюр.

Французский L’Equipe выкатил свежий рейтинг зарплат в топ-лигах. Ниже – оцениваем только доход футболистов, по тренерам будет отдельный пост.

Сразу отметим: приводены только примерные цифры до уплаты налогов. На зарплату футболистов влияет множество факторов: разные бонусы, игровые показатели, выходы на поле и возможные штрафы. Здесь – много деталей о том, как клубы считают зарплаты.

• Во Франции все привычно: в топ-20 – аж 18 футболистов «ПСЖ». Пробралась только парочка из «Монако» – Виссам Бен-Йеддер (15-е место, 650 тысяч евро в месяц) и Франсеск Фабрегас (18-е место, 600 тысяч в месяц).

• Больше всех в лиге получает Неймар – 4,083 млн евро в месяц. В мае бразилец продлил контракт с «ПСЖ», и его зарплата поднялась еще сильнее – в прошлом году тот же L’Equipe писал, что он получает 3,06 млн евро.

Переехавший в Париж Месси занял второе место (3,375 млн в месяц), Килиан Мбаппе – третье (2,22 млн).

• По сравнению с прошлым годом во Лиге 1 мало что поменялось: доминация «ПСЖ» продолжилась, разве что переходы Месси, Ашрафа Хакими, Джорджиньо Вейналдума и Джанлуиджи Доннаруммы добавили в список новые лица.

• В АПЛ весь топ-5 состоит из манчестерских клубов – преимущественно из «Юнайтед». От «Ман Сити» вошел только Кевин Де Брюйне (2 место, 2,06 млн евро в месяц).

• На вершине Криштиану Роналду, получающий 2,6 млн евро в месяц. Интересно сравнить с Лео Месси, у которого ощутимо больше – почти 3,4 млн.

• В списке еще два летних новичка «Ман Юнайтед» – Джейдон Санчо (1,8 млн) и Рафаэль Варан (1,6 млн). Они обошли лидеров прошлогоднего топа – Рахима Стерлинга и Поля Погба. Забавно, что год назад в рейтинге лидировал Гарет Бэйл – получал 2,5 млн евро. Но тогда на «Тоттенхэме» лежала лишь часть его зарплаты.

• В Германии все стабильно. Роберт Левандовски заслуженно в лидерах – 2,5 млн евро в месяц. За ним идут партнеры по команде. Весь топ-5 – из «Баварии».

• А вот испанский топ-5 по сравнению с прошлым годом претерпел изменения. Ушел Месси (получал космические 10,5 млн евро), потерял в деньгах вернувшийся в «Атлетико» Антуан Гризманн.

• Но рейтинг по-прежнему возглавляет игрок «Барселоны» – теперь это Жерар Пике. Летом 2021-го «Барса» сообщала, что Пике спас клуб сокращением зарплаты. Но в итоге он получит положенные деньги (и даже больше!).

• Быстро пройдемся по остальным: в топ Ла Лиги вернулся Гарет Бэйл (2,2 млн), а Эден Азар замыкает тройку. Дальше – Серджи Бускетс, приехавший свободным агентом Давид Алаба и уже упомянутый Гризманн.

• Рейтинг Серии А возглавляет Пауло Дибала, который летом точно покинет «Ювентус»: он не договорился о новом контракте как раз на фоне прихода соседа по топу – Душана Влаховича.

• Почти весь топ-5 занят игроками «Ювентуса». Кроме них есть только представитель «Наполи» – Калиду Кулибали: зарабатывает на одном уровне с Алексом Сандро (0,93 млн).

• По сравнению с прошлым годом есть изменения: Серию А покинули Ромелу Лукаку и Кристиан Эриксен (замыкали список, получали 0,95 млн). Зато сразу в топ-3 влетел Лео Бонуччи, а сразу за ним – зимний новичок «Ювентуса» Влахович (1,07 млн).

А если сравнить все лиги топ-5?

• Лидирует сладкая парочка из «ПСЖ» – Неймар и Лео Месси. Потом идут Криштиану Роналду (2,6 млн), Жерар Пике (2,3) и Килиан Мбаппе (2,2). Даже тут «Париж» доминирует.

• Почти весь общий топ состоит из нападающих, выбивается только высокая зарплата Пике. Любопытная деталь: Жерар получает почти в три раза больше Серхио Рамоса, который даже не вошел в топ-10 Лиги 1 – у него 0,8 млн евро и 12 место во Франции.

• Больше все по сравнению с прошлым годом в финансах упал Лео Месси – тогда он намного опережал всех остальных. Каталонские 10,5 млн понизились до парижских 3,375. Разница – примерно в три раза.

Расскажите о налогах в топ-5?

В большинстве стран работает схема прогрессивного налога – чем выше заработок, тем выше процент. Более того – в некоторых странах на величину выплат государству влияют десятки факторов, вплоть до того, в браке налогоплательщик или нет. Ниже – примерные налоговые ставки (данные по странам ЕС – из исследования, сделанного по заказу депутатов Европарламента).

Англия: ежегодный заработок более 180 тысяч евро (или 150 тысяч фунтов) = налог 45%.

Франция: ежегодный заработок свыше 158 тысяч евро = налог 45%. В «Монако» – исключение, приезжие игроки там не платят налог, но работодатель должен внести 13% от дохода сотрудника в качестве социального взноса. Клубы Лиги 1, конечно, недовольны этим преимуществом. Кстати, когда во Франции повышали налог на роскошь до 75%, Лига 1 угрожала исключить «Монако», так как у клуба было очевидное преимущество над остальными. В итоге договорились: «Монако» перечислит лиге 50 млн евро, и от него отстанут. В 2015-м французский суд назвал сделку незаконной. Сейчас клуб опять живет по комфортным правилам.

Италия: ежегодный заработок свыше 75 тысяч = налог 43%.

Испания: ежегодный заработок свыше 300 тысяч = налог 125,9 тысяч евро от суммы 300 тысяч + 47% на все, что за пределами 300 тысяч.

Германия: ежегодный заработок 274,6 тысяч = налог 45%.

Фото: REUTERS/Christian Hartmann