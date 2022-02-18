О духе времени
Блог

«Боруссия» проваливается без Холанда, «Шериф» удивляет, у «Лейпцига» Тедеско все сложно – так стартовал плей-офф ЛЕ

Аталанта Аталанта
Бетис Бетис
Лацио Лацио
Барселона Барселона
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
Порту Порту
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Наполи Наполи
Севилья Севилья
Рейнджерс Рейнджерс
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Лига Европы УЕФА Лига Европы УЕФА
Брага Брага
Олимпиакос Олимпиакос
Динамо Загреб Динамо Загреб
Шериф Шериф
Зенит Зенит
Футбол Футбол

Есть и сенсации.

Плей-офф стартовал и в Лиге Европы. Давайте зафиксируем главное.

«Дортмунд» без Холанда мощно отлетел от «Рейнджерс». Хуммельс в ярости

Самый неожиданный исход дня прилетел из Германии – «Боруссия» внезапно получила 2:4 от «Рейнджерс». Команда Марко Розе на втором месте в Бундеслиге, но вот результаты в последний месяц крайне нестабильные: 3 поражения в 5 матчах, в том числе 2:5 дома от «Байера» и неожиданный вылет из Кубка Германии от «Санкт-Паули».

«Дортмунд» чаще соперника бил по воротам и владел мячом, но выпады «Рейнджерс» были острее – гости забили дважды в самом конце первого тайма, а в начале второго довели счет до разгромного. «Боруссия» отыграла один гол, но затем получила четвертый – а на все это с ужасом смотрел Эрлинг Холанд. 

Норвежец пропускал матч из-за травмы – он не играет с конца января, и как раз в этот период времени «Боруссию» штормит. При Розе команда ужасно выступает в еврокубках: не вышла из группы в Лиге чемпионов, пропустив вперед команды из более слабых лиг («Аякс» и «Спортинг»), а теперь еще и получила дома от чемпиона Шотландии. Кстати, в решающей игре против «Спортинга» Холанда тоже не было – и тоже из-за травмы. 

Тренер не унывает: «Верю, что мы с парнями по-прежнему способны добиться успеха. Вижу на тренировках, что никто не опускает головы. Наша главная проблема – реализация, но я тоже несу за это ответственность».

Вот только у футболистов другое настроение. «Мы играем в ужасный, бессмысленный футбол. В действиях почти нет логики – мы сами делаем соперника сильнее», – анализировал игру Матс Хуммельс. 

Другие сюжеты: «Лейпциг» Тедеско не сломал «Сосьедад», «Порту» обыграл «Лацио» благодаря резервному форварду, «Шериф» уверенно победил

• «Зенит» неплохо смотрелся в матче с «Бетисом», но подарил испанцам голы, а решающий мяч – в самый ненужный момент. Спастись не помогли даже дебютанты – 2:3.

•‎ «Барселона» провела нормальный матч против «Наполи», но снова не победила – подвела реализация (1:1). Один только Ферран Торрес нанес 9 ударов (у всего «Наполи» – 4), но только раз попал в створ – с пенальти, назначенного за минимальное касание руки. В концовке вышел Люк Де Йонг и чуть не положил через себя, но тоже промазал. Как итог – 1:1, все решится через неделю в Неаполе.

•‎ «Порту» пропустил от «Лацио» первым, но перевернул игру (2:1). Удивительно, но команда Маурицио Сарри не владела тотальным преимуществом по контролю мяча, а по остроте была намного хуже – не считая гола, всего один раз пробила в створ. «Порту» бил намного чаще (21-7 по ударам) и был опаснее (1,38 против 1,12 по xG).

Помог дубль резервного центрфорварда Тони Мартинеса. 24-летний нападающий был звездой «Фамаликана», но в «Порту» пока протирает скамейку: с начала октября он всего третий раз появился в старте, и это вообще его первые голы с 15 октября. 

•‎ «Шериф» продолжает дарить сенсации – команда из Приднестровья разобралась дома с португальской «Брагой» (2:0), которая регулярно светится в плей-офф ЛЕ. Команда Юрия Вернидуба отдала сопернику мяч (почти 70%) и бегала в контратаки – получалось острее, чем у соперника. И по xG (1,29 против 0,73), и по опасным моментам (2-1) «Шериф» был лучше, особенно в первом тайме.

Снова отличился Себастьян Тилль – у него уже три гола в этой еврокубковой кампании. Какого игрока упустил «Тамбов»! 

•‎ «Севилья» буднично разобралась с загребским «Динамо» (3:1). Севильцы контролировали игру в первом тайме и логично забили (Ракитич реализовал очевидный пенальти), но в одной из немногочисленных атак хорваты сравняли счет. «Севилью» это только завело – еще до перерыва забили дважды, а во втором тайме удержали преимущество. Кстати, свой первый гол в Испании забил Антони Марсьяль.

•‎ «Аталанта» страдала дома с «Олимпиакосом» (2:1). Вязкие греки не давали создавать моментов сопернику, но и сами очень редко что-то придумывали. Хотя забили первыми – уже на 14-й минуте Тикиньо, которого вы можете знать по «Порту», красиво уложил мяч в дальний угол из-за штрафной. Этот удар остался для «Олимпиакоса» единственным в створ. 

А вот «Аталанта» весь матч бомбардировала чужие ворота (17 ударов), подала 10+ угловых и во втором тайме добилась своего – дублем за две минуты выстрелил защитник Берат Гимшити: он поразил чужие ворота после 11-го и 12-го корнера. 

•‎ «Реал Сосьедад», который сейчас переживает не лучший отрезок (1 победа в 5 последних матчах), отдал «РБ Лейпциг» контроль. Команда Доменико Тедеско дважды отыгрывалась (закончили 2:2), владела мячом 70% игрового времени и в целом была острее (1,81 против 1,09 по xG, 20-3 по ударам), но не смогла трансформировать преимущество в победу. Конечно, опять забил Нкунку – он очень хороший. 

«Зенит» испортил игру глупыми ошибками: Ракицкий не успевал, команда сбоила, Кержаков подвел

Торрес праздновал гол без логотипа «Барселоны» на форме и расплакался из-за упущенных моментов. Сильно расклеился

Фото: eastnews.ru/Maik H; REUTERS/Albert Gea, Matthias Rietschel, Daniele Mascolo, Marcelo Del Pozo, Pedro Nunes, Anton Vaganov; Facebook/FootballClubSheriff

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные