«Реал» давно не был так тосклив: антирекорды по xG и ударам, худший показатель по владению в ЛЧ за 4 года

Парижский матч ЛЧ – один из самых тусклых в современной истории «Реала». Гол Мбаппе за 50 секунд до финального свистка – фантастика, но гости выбрали слишком осторожный сценарий.

Оборона: так мало «Реал» не владел мячом 4 года, не жался к воротам 5 лет, а Мбаппе выдал третий показатель по касаниям в чужой штрафной за историю наблюдений в плей-офф ЛЧ

Минимальный прессинг, максимально компактная низкая оборона с большим количеством участников – план Анчелотти прочитался уже в первые 15 минут и – что самое удивительное – он почти не изменился по ходу матча.

Несколько показательных скриншотов с разных моментов игры.

12-я минута! «Реал» в глубокой позиционной обороне.

Скриншоты – InstatScout

44-я. Мяч еще не перешел половину поля, у «Реала» линия в 5 защитников (ситуативно).

Во втором тайме встречали чуть выше, но часто складывалась такая картина.

А дальше несколько страшных фактов.

• Владение мячом: 57 на 43 в пользу «ПСЖ». И это удивительно на фоне, что «Реал» лидирует по проценту владения в Ла Лиге (в среднем 60,8) и в тройке этой ЛЧ (59,7%). Так мало «Реал» не владел мячом с апреля прошлого года – когда дома обыграли «Барсу» с 32%. А в ЛЧ – с сезона-2017/18 (полуфинал с «Баварией», 1:2 в Мюнхене, 2:2 – в Мадриде).

• Тепловая карта – показатель того, что «Реал» крайне редко залетал в чужую штрафную. «ПСЖ» – слева, «Реал» – справа.

• Карта оборонительных действий – еще одно доказательство, что «Реал» в Париже даже не намекал на прессинг. Ни одного отбора или перехвата за пределами центра поля.

• 41% действий в матче прошел на трети «Реала». Такого мадридцы не позволяли как минимум с 1/8 финала сезона-2016/17. Здесь и далее данные Opta.

• «Реал» допустил 21 удар. Больше с сезона-2003/04 в ЛЧ получали только 6 раз, при этом в десятых – только 2. Антирекорд – матч с «Ювентусом» в сезоне-2004/05 (25 ударов).

• «Реал» слишком много позволял Мбаппе. У Килиана 18 касаний в штрафной в одном матче – третий показатель за всю историю наблюдений в плей-офф ЛЧ (больше было только у Неймара и Роббена, столько же – дважды у Рибери и один раз у Месси). И личный рекорд Мбаппе. До этого было 14 касаний против «МЮ» в плей-офф сезона-2018/19.

• Кстати, 18 касаний в чужой штрафной у Рибери было в матче против «Реала» в сезоне-2017/18. Тогда на правом фланге обороны у Мадрида тоже играл Дани Карвахаль. С момента дебюта Карвахаля в ЛЧ в сезоне-2013/14 никто не нарушает правила в своей штрафной чаще него (4 привезенных пенальти, столько же – у Отаменди).

• Мбаппе заработал 4 пенальти в ЛЧ. С момента его дебюта в турнире в сезоне-2015/16 чаще это делали только Месси (6) и Левандовски (5).

• Мбаппе нанес 7 ударов. Это его рекорд в ЛЧ, столько же было против «Црвены Звезды» в сезоне-2018/19 на групповом этапе, а так максимальный прежний показатель Килиана в ЛЧ – 4 удара. 4 из 7 удара – в створ. Повторение рекорда Мбаппе в плей-офф ЛЧ.

• Куртуа впервые отразил пенальти в матче Лиги чемпионов . До этого Тибо трижды пропускал с одиннадцатиметровых – по разу в «Атлетико», «Челси» и «Реале». Пропускал только от топов: Криштиану, Гризманна и де Брюйне.

• Куртуа совершил 8 сэйвов – это его рекорд в ЛЧ . До этого было 6 за «Челси» против «ПСЖ» в сезое-2015/16, за «Реал» против «Аякса» в сезоне-2018/19 и против «Сити» в сезоне-2019/20. Кстати, больше, чем во вторник (21 удар), по воротам Куртуа в ЛЧ не били никогда.

• Всего два раза вратарь «Реала» делал больше сэйвов в матче ЛЧ, чем Куртуа в Париже. У Икера Касильяса было по 10 сэйвов в гостевых матчах с «Лионом» в сезоне-2006/07 (Мадрид все равно уступил 0:2) и «Ювентусом» в сезоне-2013/14 (закончили 2:2).

Атака: антирекорды по ударам и передачам в штрафную

• Низкая линия обороны была бы оправдана высоким уровнем угрозы при контратаках, но у «Реала» было гораздо тусклее обычного. xG 0,16 – худший показатель как минимум за 4 года, глубже просто нет данных по всем турнирам.

• 3 удара в матче ЛЧ – худший показатель «Реала» за историю наблюдений (с сезона-2003/04). В чемпионате Испании за 18 лет «Мадрид» только однажды повторял такое.

• 2 удара из штрафной – с того самого сезона-2003/04 было только две игры ЛЧ, где «Реал» бил из штрафной меньше (по два раза). В чемпионате Испании за это время было только 5 матчей, где показатель был хуже сегодняшнего.

• 7 касаний в штрафной в матче ЛЧ – 4-й результат с конца за всю историю наблюдений (с сезона-2005/06).

• 9 передач в штрафную в матче ЛЧ – худший результат за историю наблюдений.

Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes, Sarah Meyssonnier