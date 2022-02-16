Мбаппе – шоураннер матча с «Реалом». Шептался с Бензема в подтрибунке, заработал пенальти и сотворил инопланетный гол на 90+4

Килиан Мбаппе был в фокусе противостояния «ПСЖ» – «Реал» с первой и до последней секунды.

Камеры выхватили его еще в подтрибунке. Мило болтал и обнимался с Каримом Бензема. Обсуждал покупку дома в Мадриде?

What are Kylian Mbappe and Karim Benzema talking about here? 👀#UCL pic.twitter.com/Fe3cq6BqYp — Football on BT Sport (@btsportfootball) February 15, 2022

RMC Sport расшифровал разговор – там и правда ничего криминального: Мбаппе интересовался, как чувствует себя Бензема, который не играл с 23 января.

– Как дела? Ты не травмирован?

– Еще не до конца восстановился. Но в порядке, а ты?

– Мы здесь, брат, мы в порядке. Лжец, ублюдок.

– Тьфу ты.

Заработанный пенальти и сумасшедший проход сквозь двух защитников

В первом тайме выделиться на поле особо не получилось – «Реал» окопался слишком глубоко.

А вот во втором Килиан вспыхнул – все главные моменты были связаны с ним.

На 61-й он проскочил мимо Карвахаля и уже готовил фатальный для «Реала» прострел. Защитник посчитал, что пенальти безопаснее.

План сработал – Месси не реализовал удар с точки.

Дальше Мбаппе приближал «ПСЖ» к голу – пробил рядом со штангой на 78-й и создал идеальный момент для Неймара на 90-й. Казалось, на этом все закончится, но главное шоу Килиан устроил за 50 секунд до финального свистка.

Просто прошел сквозь Лукаса Васкеса и Эдера Милитао.

И катнул в дальний мимо Куртуа.

«Неймар отдал мне пас, а я смог быстро ворваться в штрафную, где ситуацию контролирует уже форвард, – объяснил Мбаппе. – Защитники остались позади, и я точно знал, что хочу пробить между ног вратарю».

Величие Мбаппе признал Анчелотти, а Мбаппе признал величие «ПСЖ»

«Мбаппе – лучший игрок в Европе прямо сейчас и он сделал разницу сегодня. Мы играли не так хорошо, или не так, как хотели, ПСЖ был лучше. Но на «Бернабеу» мы будем играть в другую игру», – резюмировал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.

Конечно, форварда спросили про возможный переход в «Реал» будущим летом. Килиан дал понять, что пока не думает об этом.

Я хотел сосредоточиться на футболе. Люди говорят о многих вещах, все что-то знают и в то же время болтают ни о чем. Правда в том, что я сосредоточен на помощи команде. Я сосредоточен и счастлив быть в «ПСЖ». Мне не нужно было ждать матча против «Реала» февральским вечером для того, чтобы осознать, что я выступаю в одном из лучших клубов мира».

Из-за Мбаппе отношения «Реала» и «ПСЖ» теперь на дне

Летняя сага с переходом Мбаппе сильно отразилась на отношениях между клубами. Они и раньше не были близкими друзьями – на это повлияла короткая, но яркая жизнь Суперлиги: «Реал» – основатель проекта, а «ПСЖ» воюет на стороне УЕФА. В благодарность за поддержку президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелайфи назначили главой Ассоциации европейских клубов вместо бунтаря Аньелли.

Но именно сражение за Килиана доломало любые взаимоотношения между клубами. Первым выстрелил Перес: прямо заговорил о том, что хочет подписать предварительный контракт Мбаппе до января. Это взбесило «ПСЖ» – парижане посчитали слова Флорентино тотальным неуважением.

«В Мадриде все отрицают. Но они долгое время хотели забрать Мбаппе к себе. На протяжении двух лет они публично говорили о Килиане как о своем игроке. За это стоит наказывать, – злился Леонардо. – Мы не говорили с Доннаруммой до лета, а ждали официального объявления со стороны клуба и все это время не вступали в переговоры».

Несмотря на вражду, президенты договорились о предматчевой встрече в Pavilion – одном из главных ресторанов Парижа. По информации Marca, обычно пунктуальный Перес опоздал на 26 минут, поэтому ужин начался без него. Даже если опоздание не было намеренным, Аль-Хелайфи выходка Фло задела – в ответ президент «ПСЖ» уколол напоминаем о Суперлиге:

«Я не буду ничего скрывать. У нас почти нет отношений с «Реалом» – я не собираюсь вспоминать прошлое. Я верю в доступный для маленьких клубов футбол. А они так не думают. Вот и все».

И на всякий случай напомнил, за кого сегодня Мбаппе: «Килиан – великий чемпион, у него стальной характер, он образцовый профессионал. И я могу подтвердить, что он думает только о том, чтобы выиграть матчи [против «Реала»]. Он гордится возможностью играть за «ПСЖ» и этот город – и всегда будет», – сказал президент.

Так в итоге Мбаппе уходит в «Реал» или нет?

Килиан неоднократно давал понять, что влюблен в «Реал» с детства, но сейчас все запуталось. Важно понимать предлагаемые возможности: «Реал» хочет сделать из Мбаппе главную звезду проекта на долгие годы. На это не повлияет даже возможное подписание Эрлинга Холанда – все равно именно в Килиане видят самого перспективного игрока поколения. Перес не скрывает желания как можно скорее посмотреть на Мбаппе в Мадриде.

Шейхам очень не хочется терять такого игрока. Не только из-за ЧМ в Катаре: на фоне страдающего от травм и 34-летнего Месси Килиан выглядит гарантом стабильности. «ПСЖ» предлагает Мбаппе краткосрочный контракт – а сам в это время начнет искать сменщика. В текущем списке Леонардо помимо всеми желаемого Эрлинга Холанда есть еще и звезда «Эвертона» Ришарлисон.

Килиан еще не принял окончательного решения – но отклоняет один контракт за другим. «Я еще не принял окончательное решение, – отрицает Мбаппе. – Я хочу победить в этом матче – так что ничего особенного в этой игре нет. Я не собираюсь затрагивать это все. Матчи с «Реалом» многое решат. Но пока я не хочу что-то говорить».

Мбаппе допускает новый контракт с «ПСЖ» на год-два – Килиана заманивают кандидатурой Зидана в качестве тренера. Игрок не принял окончательного решения, хотя в октябре четко проговаривал свои мысли об уходе в интервью.

А после декабрьской жеребьевки ЛЧ говорил уже по-другому: «До конца сезона я на 100% верен «Парижу». Я хочу выиграть все трофеи».

Сегодня прошла первая игра. Что же ты выберешь теперь, Килиан?

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill; REUTERS/Gonzalo Fuentes, Benoit Tessier; instagram.com/k.mbappe