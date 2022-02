Мбаппе – шоураннер матча с «Реалом». Шептался с Бензема в подтрибунке, заработал пенальти и сотворил инопланетный гол на 90+4

Килиан Мбаппе был в фокусе противостояния «ПСЖ» – «Реал» с первой и до последней секунды.

Камеры выхватили его еще в подтрибунке. Мило болтал и обнимался с Каримом Бензема. Обсуждал покупку дома в Мадриде?

What are Kylian Mbappe and Karim Benzema talking about here? 👀#UCL pic.twitter.com/Fe3cq6BqYp