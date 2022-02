У Жоржиньо тесная связь с «Палмейрас» – рвался туда в 12 лет, но не получилось. Это клуб итальянских эмигрантов

Поквитался с прошлым – 18 лет спустя.

«Челси» впервые выиграл клубный чемпионат мира. В дополнительное время финала лондонцы сломили «Палмейрас» – 2:1. Жоржиньо не сыграл, но перед решающим матчем поделился личной историей о сопернике. «Позвольте мне рассказать кое-что, о чем мало кто знает. Меня связывают отношения «Палмейрас» – в 12 лет я проходил просмотр в этой команде, но не пробился, – признался Жоржиньо. – Меня не взяли. Так что, если честно, это единственное воспоминание о «Палмейрас», которое у меня осталось.

Вот так устроен футбол. Я здесь 18 лет спустя, чтобы сыграть в финале клубного чемпионата мира с «Палмейрас». Это безумие, но именно этим футбол и прекрасен. Все происходит по какой-то причине, поэтому, возможно, все было к лучшему. Я разговаривал с партнерами по команде и пытался объяснить, как важно для бразильца выиграть этот трофей».

Жоржиньо родился на юге Бразилии в бедном индустриальном городке Имбитуба. Его предки по папиной линии приехали из Италии, поэтому впоследствии он легко получил итальянский паспорт. Просмотр в «Палмейрас» тоже не удивителен – в 1914 году клуб основали итальянские эмигранты под названием «Палестра Италия», поэтому даже сейчас команду традиционно поддерживают бразильцы итальянского происхождения.

Как же в итоге появился «Палмейрас»? В 1942-м правительство запретило организациям использовать названия, связанные со странами «оси» (Германия, Италия, Япония). Бразилия – единственная страна Южной Америки, которая участвовала во Второй мировой войне. Они воевали на стороне союзников, причем как раз на итальянском фронте. Под угрозой потери всех активов и возможного отстранения от чемпионата клуб в итоге сменил название.

Но историческая связь никуда не делась – в 2020-м «Палмейрас» даже выпускал форму, которая была вдохновлена зеленым комплектом сборной Италии.

Жоржиньо и не подозревает, насколько ему близок клуб из Сан-Паулу.

Мама полузащитника Мария Тереза в 80-х занималась футболом на любительском уровне, но после рождения старшей сестры Жоржиньо завязала со спортом и работала уборщицей. Платили мало, хватало только на базовые вещи, но любовь к футболу не исчезла. Как только сын начал ходить, она не пожалела денег на новенький мяч.

Мария с четырех лет тренировала сына на пляже: отрабатывали технику, короткие передачи и движение. Иногда просто по нескольку часов гоняли мяч с пацанами.

Отец Жоржиньо тоже бывший футболист, но он больше отвечал за ментальную подготовку. «Папа всегда злится, когда я говорю это. Обычно такие вещи [футбольный талант] унаследованы от отца, но папа плохо играл в футбол. Он был вратарем и на поле не показывал ничего хорошего, – рассказывал Жоржиньо. – Мама была талантливой, но папа помогал мне в другом, он готовил меня морально. Говорил, чего ожидать и насколько будет сложно».

В 13 лет Жоржиньо подвернулась классная возможность. В 180 километрах от дома, в городе Гуабирубу, группа итальянских бизнесменов вложилась в футбольную академию, чтобы найти перспективных бразильцев и дать им шанс в Италии. Отобрали 50 ребят, в том числе Жоржиньо.

«Нас было 50 подростков – тренировались утром и днем, а вечером ходили в школу. Было реально тяжело. В какой-то момент я увидел, что несколько игроков едут в Италию, и подумал: это мой шанс. Я не мог позволить ему просто так ускользнуть», – говорил Жоржиньо.

Проблема не только в разлуке с мамой (родители к тому времени развелись). Условия были ужасные: из окон сквозило, одну и ту же еду могли давать три дня подряд, а зимой в душе не было горячей воды.

«Однажды мама приехала в гости и увидела, насколько это место ужасно и грязно. Она сказала: «Так, ты уезжаешь со мной, собирай вещи – и пошли». Но люди могут адаптироваться к ситуации. Я жил в том месте, и это было... Не хочу говорить, что дерьмово, но да, там было дерьмово, и я уже привык. Я сказал: «Мам, это мой шанс, я не сдамся из-за того, что ванна грязная». Она ответила: «Нет, нет. Не надо жить в таких условиях». В конце концов я сказал ей: «Если ты заставишь меня уехать и я не стану футболистом, я буду винить тебя всю жизнь». Она ушла в слезах», – вспоминал Жоржиньо.

Тогда они не знали, что это испытание – первый шаг на пути к успеху. После перехода в «Челси» в твиттере завирусилось видео (2,8 млн просмотров), как мама Жоржиньо заходит в фан-шоп, видит футболку с именем сына и едва сдерживает слезы гордости.

Goosebumps! The incredible moment Jorginho’s mother saw his name on the back of a Chelsea shirt... 💙 pic.twitter.com/mbBbQhDDkz