Новый босс Бундеслиги за плей-офф – чтобы прекратить доминирование «Баварии». В Мюнхене тоже за, а вот остальные – против

Если вы вдруг пропустили, в Германии большие изменения: Кристиан Зайферт, который 17 лет руководил Немецкой футбольной лигой, в конце 2021-го уступил кресло 45-летней Донате Хопфен.

В первом же интервью Bild Хопфен заявила, что ее задача – максимизация прибыли, и для нее не будет никаких «священных коров». Не исключила проведение Суперкубка в Саудовской Аравии по испанскому примеру. Но есть предложение посерьезнее – смена формата Бундеслиги.

«Естественно, Бундеслига будет более привлекательной, если будет конкурентная борьба за чемпионство. Если плей-офф поможет нам решить проблему, то давайте обсуждать плей-офф».

Kicker добавляет деталей: рассматривается недельный финал четырех, в котором разыгрывается только чемпионство. Участники ЛЧ определяются по итогам регулярного сезона.

Такие революционные идеи ожидаемы, учитывая карьеру Хопфен. Опыта в футболе у нее немного, а вот в бизнесе достаточно: несколько лет работала партнером в компании BCG Digital Ventures, внедряющей digital-модели в бизнесе. А до этого трудилась в одном из крупнейших европейских медиаконцернов Axel Springer – именно они издают Bild. В 2014 году Донату признали «Женщиной года в медиа».

Удивительно, но «Бавария» за

Вот что сказал гендиректор мюнхенцев Оливер Кан:

«Вариант с полуфиналом и финалом Бундеслиги подарит фанатам море впечатлений, а ведь с 2024 изменится еще и формат Лиги чемпионов. Так что имеет смысл обдумать это. Мы в «Баварии» всегда открыты к новым идеям».

Слова Кана удивляют, ведь основная причина введения нового формата – гегемония «Баварии». Мюнхенцы без особых проблем побеждают в чемпионате по классической схеме (15 титулов за 20 лет), а вот в тех же немецких кубках все не так шикарно: 10 титулов и 2 поражение в финале за последние 20 розыгрышей.

В прошлом сезоне «Бавария» вылетела от «Хольштайна» из второй Бундеслиги. В этом – получили 0:5 от «Гладбаха». Еще два вылета – от дортмундской «Боруссии» в 2017 и 2015 годах. Так что мюнхенский клуб готов пожертвовать потенциальными титулами ради возможного роста привлекательности лиги.

Удивительно, но остальная Бундеслига против

Большинству руководителей немецких клубов идея не нравится.

Кристиан Штрайх (тренер «Фрайбурга»): «Я считаю очень правильным исходом, что команда с наибольшим количеством очков по итогам 34 туров становится чемпионом, а та, у которой меньше всего – вылетает. Я понимаю людей, которые хотят сделать лигу более привлекательной. Но нынешний формат – самый справедливый. Пусть и не всегда самый интересный».

Ади Хюттер (тренер гладбахской «Боруссии»): «У нас в Австрии такой формат был долгое время – плей-офф и вверху таблицы, и внизу. В общем-то, рассмотреть можно любой вариант. С другой стороны, не уверен, что это честно – чтобы после 34 туров первая команда играла против четвертой. Получается, что четвертая команда, которая может быть на 15 очков позади, все еще может стать чемпионом».

Марсель Шефер (спортивный директор «Вольфсбурга»): «Я думаю, наша система и так хорошо работает. Чемпион – лучший по итогам 34 туров. Просто и честно. Но я могу понять ход мыслей. Новый формат может повысить интерес, вырастут шансы на титул для аутсайдеров.

Но в сериях до 4 побед «Бавария» все равно будет доминировать. А в плей-офф с одной игрой – как в НФЛ – отличный сезон может испортить одно единственное поражение. И как мы определим тех, кто выходит в Лигу чемпионов? Это будут лучшие команды регулярного сезона или те, кто лучше сыграл в плей-офф?»

Дирк Цинглер (президент «Униона»): «Есть вещи, которые мы можем без сомнений исключить в немецком футболе. Например, Суперкубок в Саудовской Аравии. В плей-офф нет смысла. Самый важный фанат – тот, что на стадионе. Если мы приравниваем тиктокера к тому, кто реально приходит на стадион, это сломает наш футбол в долгосрочной перспективе».

Против также высказались представители «Гройтер Фюрта», «Бохума» и «Арминии», а еще Руди Феллер из «Байера». А вот гендиректор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке хладнокровен:

«Вы знаете, что я всегда был противником плей-офф. Но, анализируя текущую ситуацию с форматом, не надо запрещать сами идеи».

А какие вообще плюсы и минусы от плей-офф?

Адвокатом реформы выступил глава юго-западной редакции Kicker Тимо Мюллер.

🟢 Привлекательность лиги страдает не из-за побед «Баварии», а из-за того, что она решает все вопросы уже к началу весны.

🟢 Разрыв между 4 и 10 местами сейчас совсем небольшой. А значит, у половины клубов Бундеслиги до последнего будет шанс на титул. Матчи «Майнца» против «Фрайбурга» или «Лейпцига» против «Кельна» станут интереснее.

🟢 И главное: неделя плей-офф – новое измерение эмоций. И огромный маркетинговый потенциал. Абсолютно безвредный с моральной точки зрения – в отличие от того же Суперкубка в Саудовской Аравии.

Против – шеф-редактор Kicker Йорг Якоб.

🔴 Бундеслиге не нужны косметические изменения.

🔴 Плей-офф отрицают поощрения планомерной работы – как это происходит сейчас после 34 туров.

🔴 Для конкурентной борьбы не нужны ни плей-офф, ни разные раунды с борьбой за вылет и ЛЧ. Достаточно нормально распределять доходы между клубами.

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Прямо сейчас Немецкая футбольная лига не планирует пробивать идею с плей-офф. В организации заявили, что идей по изменению формата много, но такие вопросы решаются только в тесном контакте с клубами.

Фото: globallookpress.com/Revierfoto via imago-images.de, Frank Hoermann / SVEN SIMON, Sven Hoppe/dpa, Sebastian El-Saqqa/augenklick/firo Sportphoto, Blatterspiel via imago-images.de; dfl.de