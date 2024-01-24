С миру по Нитке
Блог

Что за характер у Медведева! Дважды казалось, что умирает, а итог – победа за 4 часа и 1/2 Australian Open

Хуберт Хуркач Хуберт Хуркач
ATP ATP
Australian Open Australian Open
Даниил Медведев Даниил Медведев
Теннис Теннис

Сила воли.

Даниил Медведев вышел в полуфинал Australian Open после тяжелейшей победы над Хубертом Хуркачем – 7:6(4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4.

Теперь у него восемь полуфиналов на «Больших шлемах» – больше всех в истории российского мужского тенниса.

А матч с Хуркачем показал, насколько силен чемпионский характер Даниила.

***

Наверное, у всех были определенные ожидания от этого матча, как пойдет игра. Но в итоге все получилось совсем удивительно.

Например, Медведев сразу удивил тем, что отказался от глубокой позиции на приеме, которую все обсуждали после четвертого круга. В первом сете показали графику точек, где он контактировал с мячом в первых четырех матчах.

И где – в матче с Хуркачем.

Только в конце встречи он начал периодически оттягиваться глубоко. А потом объяснил в интервью на корте:

«У Хуберта прекрасный серв-энд-воллей. И у него такая подача, что даже если я отхожу далеко, мяч все равно продолжает набирать высоту, он не опускается. Так что я подумал, что нет смысла отходить далеко. Во время интервью я уже знал, что подойду поближе. Просто вам не говорил (смеется)».

Еще очень удивило то, как вообще шла игра в первом сете. Было ощущение, что оба стараются бить не посильнее, а наоборот – помедленнее. Они как будто осторожничали и хотели, чтобы соперник отвечал за риск и инициативу. Поэтому было много длинных разменов – и удивительно, что Хуркач выигрывал примерно половину.

Даниил ту партию взял на тоненького – за счет одного мини-брейка на тай-брейке. Правда, заработал он его очень классно.

А потом еще забрал перестрелку у сетки.

И после первого сета была удивительная статистика – что за него Медведев с Хуркачем пробежали почти в два раза больше, чем до этого Даяна Ястремская и Линда Носкова за весь матч.

***

Во втором сете удивило, что Медведев как будто просел физически. Он клал руки на колени и ходил за полотенцем даже после того, как выигрывал очко одной подачей – что для него вообще не свойственно.

А в конце партии он даже не бегал.

Но в третьем сете Даниил переродился. Сначала он отыграл два брейк-пойнта – эйсом и классной комбинацией из дропшота и выхода к сетке.

И сразу после этого сделал брейк – потому что Хуркач начал ошибаться. И продолжил в следующем гейме, когда Медведева выдал две двойных и летел 0:40.

В итоге Даниил забрал третий сет, и казалось, что матч снова под его контролем.

***

Особенно мощным впечатление о контроле Медведева было после того, как он быстро сделал брейк в четвертой партии, выдав серию прекрасных обводящих.

Хуркач, тем временем, очень плохо проводил все ключевые очки. Например, в гейме при счете 2:1 в пользу Даниила. Медведев при ровном счете выдавал вот такое.

А Хуркач – вот такое.

Даниил уже не выглядел уставшим, ходил по корту быстро и целеустремленно. И казалось, что он должен доводить матч до победы. Но тут новый поворот – Хуркач вдруг начал попадать.

Он взвинтил агрессию, стал чаще прорываться к сетке, находить идеальные варианты. И увел четвертый сет.

***

В конце партии казалось, что Медведев замедлился, что вернулись все физические проблемы, начавшиеся еще во втором сете. Возможно, они вернулись, но Даниила это только усилило.

● Он начал подавать лучше, чем весь матч до этого – с более высоким процентом попадания первым мячом, что приводило к более эффективному забиранию геймов.

● Он добавил агрессии – и начал больше ходить к сетке. Как, например, на реализованном брейк-пойнте.

Или на брейк-пойнте, который был у Хуркача – там Даниил рванул вперед сразу с подачи.  

● При этом в длинных разменах он не выглядел утомленным – он качественно дергался в углы, качественно оттуда отвечал, у него не было проблем с реакцией, с резкостью.

● А Хуркач в ключевой момент опять дрогнул – подачу он проиграл в гейме, где допустил две ошибки с кроссов слева подряд. Хотя потом он и выиграл крутейший розыгрыш матча, но этом не помогло ему сделать обратный брейк.

В итоге Медведев победил – и посылал воздушные поцелуи команде. А после матча рассказал: «Я просто уничтожен. Уже в конце второго сета у меня не то чтобы кончились силы, но было тяжело физически. Думал, что нужно как-то цепляться. Но он играл очень хорошо. В четвертом сете у меня уже не было сосредоточенности. И я просто старался выкладываться – и если бы проиграл, то проиграл бы, поехал домой.

[…] Я иногда так думаю на корте. В матче с Руусувуори после второго сета я думал: «Черт, уже 2 часа утра. Наверное, не успею на рейс в 18. Придется сказать жене, что останусь в Австралии еще на день». А неделю спустя я еще здесь».

Дальше у него полуфинал против Карлоса Алькараса или Александра Зверева. И чтобы иметь хорошие шансы, нужно как-то восстановиться физически.

10 поражений Рублева в 1/4 «Шлемов» – на одной картинке. Максимальная концентрация боли

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе, где мы разыгрываем призы с Australian Open

Фото: Gettyimages/Julian Finney, Graham Denholm

33 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Это и называется чемпионским характером. То, чего не хватает тому же Рублеву. Этот характер порой позволяет вытаскивать себя за волосы из болота, даже когда игра не идёт, соперник физически выглядит свежее, да и вообще вроде большинство факторов по ходу матча говорят против тебя.

Сегодня мы в очередной раз увидели, почему Медведев железно топ 3-4 мирового рейтинга, даже не в оптимальной форме. В любом случае спасибо Даниилу за турнир. Дальше пройти будет нереально сложно, но будем верить в любом случае до конца.
+139
-6
+133
Мой покойный тренер любил такую поговорку: сила есть, воля есть, а силы воли нету. А тут, такое впечатление, наоборот: силы нет, воли нет, а сила воли есть :)
+110
-1
+109
А чего последний укороченный не приложили ))
+27
0
+27
Вот по таким играм на больших шлемах в 1/8 и 1/4 сразу видно, кто заслуженно стоит в топ4 (Даня), кто заслуженно стоит в топ8 (Андрей), а кто в топ16 (Карен). И есть ощущение, что для каждого из них это почти предел..
+24
-2
+22
Самый главный навык Дани-умение думать. Это привело его в теннисный топ, это помогает ему выигрывать такие матчи. Теннис это не только про битьё ракеткой по мячу (привет, Рублёв!). Задачу минимум Даня выполнил. Дальше как пойдёт. Вполне вероятно топ-4 АО будут разыгрывать топ-4 мирового рейтинга. Люблю мужской теннис за качество и справедливость результатов. Тут зацепить шальной титул Большого шлема не реально. Удачи Даниилу!
+23
-1
+22
Помимо характера у Дани отличные навыки, которые он постоянно улучшает.
+18
-2
+16
Вот именно благодаря психологической устойчивости и невероятной способности выходить из казалось безнадёжных ситуаций Медведев и входит в топ. Надеюсь на финал Джокович- Медведев!
+16
0
+16
Выспавшийся Медведь дошатался до полуфинала!
+15
-1
+14
Ответ sined2000
Чуть не каждый второй комментарий, что молодец но в полуфинале шансов, что я уже почти уверен что пройдёт ))
на последнем US Open также говорили, а он разделал испанца под орех
+11
-2
+9
Даня - глыба!
И 3 последние победы в 5-сетовых матчах на ТБШ - этому подтверждение.
+9
0
+9
Ответ frol92
Это и называется чемпионским характером. То, чего не хватает тому же Рублеву. Этот характер порой позволяет вытаскивать себя за волосы из болота, даже когда игра не идёт, соперник физически выглядит свежее, да и вообще вроде большинство факторов по ходу матча говорят против тебя. Сегодня мы в очередной раз увидели, почему Медведев железно топ 3-4 мирового рейтинга, даже не в оптимальной форме. В любом случае спасибо Даниилу за турнир. Дальше пройти будет нереально сложно, но будем верить в любом случае до конца.
Чуть не каждый второй комментарий, что молодец но в полуфинале шансов, что я уже почти уверен что пройдёт ))
+9
-1
+8
После этого матча, видно в чём разница между Рублёвом и Медведевым, всё таки Даня умеет думать и менять тактику и стратегию по ходу матча, молодец)))
+6
0
+6
Отсортировал по проценту побед в матчах на ТБШ.
1)Медведев:________100 матчей.__75-25. 75% побед.
2)Кафельников:____135 матчей.___99-36, 73,3% побед.
3)Сафин:____________133 матча.____95-38. 71,4% побед.
4)Рублев:____________85 игр._______60-25. 70,6% побед.
5)Метревели:________76 игр._______53-23. 69,7% побед.
6)Хачанов:___________87 игр._______60-27. 69,0% побед.
7)Давыденко:_______132 матча.____82-50. 62,1% побед.
8)Южный:___________168 игр.______100-68. 59,5%
9)Волков:____________89 игр._______51-38. 57,3%
10)Чесноков:________89 игр._______50-39, 56,2%
11)Карацев:_________25 игр.________14-11. 56% побед
12)Андреев:__________68 игр._______36-32. 52,9%.
13)Ольховский:______45 игр._______21-24. 46,7%
14)Турсунов:_________84 игры._____38-46. 45,2%
15)Черкасов:_________47 игр._______21-26. 44,7%

Может кого то забыл из наших?
Ладно, Медведев - пока лучший. Рублев с Хачановым, на удивление, почти на уровне Сафина идут. Вот что значит стабильность!

Удивился. Посмотрел стату Сафина после АО-05.
26-17, 60,5 процента побед.
Т.е до АО-05(включая этот турнир) у него:69-21, 76,7 процента побед, даже лучше Медведева! Марат до 25 лет, наверное, самый лучший наш игрок...

От Давыденко большего ожидал, а он даже хуже Хачанова тут...Южный, конечно, улыбнул, наколотил побед за длинную карьеру))

Медведев.
АО:_________26-7, 78,8 процента побед.
РГ:_________ 7-7, 50 процентов побед.
УИМ:_______13-5, 72,2 процента побед.
ЮСО:_______29-6, 82,9 процента побед.

Хард:_______55-13, 80,9 процент побед.

На Уиме тоже все не так уж плохо))
+6
-1
+5
Спасибо за материал и поздравляю Медведева с выходом в следующий раунд АО!
Уважаемый автор, прошу Вас провести мастер-класс для новостных лент про футбол о создании гиф-изображений на хайлайты матча! Это очень нужно, Вам будут благодарны тысячи пользователей Sports.ru
+5
0
+5
В пятницу нас ждёт праздник тенниса, независимо от результата последнего четвертьфинала, все очень честно, все прошли по сетке, кто легко, кто нет, тем ни менее будем наблюдать с удовольствием, Даня сегодня хорош, сам себя топил, сам вытаскивал, в итоге вытащил, красавец🏆🤝
+4
0
+4
Могëт!
+4
0
+4
Ответ volens-docens
Мой покойный тренер любил такую поговорку: сила есть, воля есть, а силы воли нету. А тут, такое впечатление, наоборот: силы нет, воли нет, а сила воли есть :)
!
+3
0
+3
Ответ Мишка Синайский
Вот по таким играм на больших шлемах в 1/8 и 1/4 сразу видно, кто заслуженно стоит в топ4 (Даня), кто заслуженно стоит в топ8 (Андрей), а кто в топ16 (Карен). И есть ощущение, что для каждого из них это почти предел..
При этом, у Карена столько же побед на Шлемах, сколько же и у Рублева - по 60)) И почти одинаковый процент побед. И 2 выхода в полуфинал против 0 у Рублева))) Забавно. Карен -как раз пример игрока, который на Шлемах довольно хорош. Для своего уровня, уж точно...
+2
0
+2
Ответ tanya_1111
А чего последний укороченный не приложили ))
Этим укороченным он еще как бы без слов сказал: " ну все-все, хватит уже. давай заканчивать)"
+3
-1
+2
АО:
Сафин-31
Кафельников-28
Медведев-26.
Давыденко-23.
Рублев,Южный-20.
+2
0
+2
Помимо характера, еще и уникальные для тенниса мозги
+2
-1
+1
Даня, с победой!!! Хотя понервничать заставил...
Характер - мощь, в отличие от Рублева....
+2
-1
+1
Вот по таким матчам становится понятно, почему Медведев топ-4 посева на шлемах и полуфинал минимум быть должен, а Рублев это четвертьфинал максимум. Нет у Андрея такого характера и такой цепкости, а также нет разнообразия в игре. Он к сетке не ходит, не укорачивает, бэкхенд у него средний, вторая подача тоже не оружие, только долбит справа и все.
Ну и Хуркача нужно похвалить. Он растёт, результаты лучше. Нужно продолжать развиваться, особенно удар слева улучшать
+2
-1
+1
Поздравляем Даниил! Очень рады Очень болели. Вперёд к победе, верим , болеем.
+1
0
+1
Медведев.
АО:_________26-7, 78,8 процента побед.
РГ:_________ 7-7, 50 процентов побед.
УИМ:_______13-5, 72,2 процента побед.
ЮСО:_______29-6, 82,9 процента побед.

Хард:_______55-13, 80,9 процент побед.
Хард+УИМ__68-18, 79,1 процент побед.

Да, РГ все портит)))))))))
+1
-1
0
Ответ Шавкат Тургаев
на последнем US Open также говорили, а он разделал испанца под орех
Ага, тоже вспомнил ЮСО-23.
+1
-1
0
Ответ frol92
Это и называется чемпионским характером. То, чего не хватает тому же Рублеву. Этот характер порой позволяет вытаскивать себя за волосы из болота, даже когда игра не идёт, соперник физически выглядит свежее, да и вообще вроде большинство факторов по ходу матча говорят против тебя. Сегодня мы в очередной раз увидели, почему Медведев железно топ 3-4 мирового рейтинга, даже не в оптимальной форме. В любом случае спасибо Даниилу за турнир. Дальше пройти будет нереально сложно, но будем верить в любом случае до конца.
Вылетит же вместе со своим "чемпионским" характером в полуфинале )
0
0
0
Южный(100)
АО - 20.
РГ - 22.
УИМ - 32.
ЮСО-26.

Кафельников(99)
АО - 28.
РГ - 31.
УИМ - 16.
ЮСО-24.

Сафин(95)
АО - 31
РГ - 26
УИМ - 16
ЮСО-22

Давыденко(82):
АО - 23
РГ - 26
УИМ - 7
ЮСО-26

Медведев(75):
АО - 26
РГ - 7
УИМ - 13
ЮСО-29

Рублев(60)
АО - 20.
РГ - 10.
УИМ - 9.
ЮСО-21.

Хачанов(60)
АО - 18.
РГ - 21.
УИМ - 11.
ЮСО-10.

Лидеры по числу победных матчей на Шлемах:
АО: Сафин-31
РГ: Кафельников -31
УИМ: Южный - 32. Неожиданно, правда?)))
ЮСО: Медведев -29, кто бы сомневался))
+1
-1
0
Красавчик!
0
0
0
Ответ Krull
Самый главный навык Дани-умение думать. Это привело его в теннисный топ, это помогает ему выигрывать такие матчи. Теннис это не только про битьё ракеткой по мячу (привет, Рублёв!). Задачу минимум Даня выполнил. Дальше как пойдёт. Вполне вероятно топ-4 АО будут разыгрывать топ-4 мирового рейтинга. Люблю мужской теннис за качество и справедливость результатов. Тут зацепить шальной титул Большого шлема не реально. Удачи Даниилу!
Умение думать у человека, который постоянно лезет в конфликты с публикой. Ок )
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий