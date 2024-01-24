Что за характер у Медведева! Дважды казалось, что умирает, а итог – победа за 4 часа и 1/2 Australian Open
Сила воли.
Даниил Медведев вышел в полуфинал Australian Open после тяжелейшей победы над Хубертом Хуркачем – 7:6(4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4.
Теперь у него восемь полуфиналов на «Больших шлемах» – больше всех в истории российского мужского тенниса.
А матч с Хуркачем показал, насколько силен чемпионский характер Даниила.
***
Наверное, у всех были определенные ожидания от этого матча, как пойдет игра. Но в итоге все получилось совсем удивительно.
Например, Медведев сразу удивил тем, что отказался от глубокой позиции на приеме, которую все обсуждали после четвертого круга. В первом сете показали графику точек, где он контактировал с мячом в первых четырех матчах.
И где – в матче с Хуркачем.
Только в конце встречи он начал периодически оттягиваться глубоко. А потом объяснил в интервью на корте:
«У Хуберта прекрасный серв-энд-воллей. И у него такая подача, что даже если я отхожу далеко, мяч все равно продолжает набирать высоту, он не опускается. Так что я подумал, что нет смысла отходить далеко. Во время интервью я уже знал, что подойду поближе. Просто вам не говорил (смеется)».
Еще очень удивило то, как вообще шла игра в первом сете. Было ощущение, что оба стараются бить не посильнее, а наоборот – помедленнее. Они как будто осторожничали и хотели, чтобы соперник отвечал за риск и инициативу. Поэтому было много длинных разменов – и удивительно, что Хуркач выигрывал примерно половину.
Даниил ту партию взял на тоненького – за счет одного мини-брейка на тай-брейке. Правда, заработал он его очень классно.
А потом еще забрал перестрелку у сетки.
И после первого сета была удивительная статистика – что за него Медведев с Хуркачем пробежали почти в два раза больше, чем до этого Даяна Ястремская и Линда Носкова за весь матч.
***
Во втором сете удивило, что Медведев как будто просел физически. Он клал руки на колени и ходил за полотенцем даже после того, как выигрывал очко одной подачей – что для него вообще не свойственно.
А в конце партии он даже не бегал.
Но в третьем сете Даниил переродился. Сначала он отыграл два брейк-пойнта – эйсом и классной комбинацией из дропшота и выхода к сетке.
И сразу после этого сделал брейк – потому что Хуркач начал ошибаться. И продолжил в следующем гейме, когда Медведева выдал две двойных и летел 0:40.
В итоге Даниил забрал третий сет, и казалось, что матч снова под его контролем.
***
Особенно мощным впечатление о контроле Медведева было после того, как он быстро сделал брейк в четвертой партии, выдав серию прекрасных обводящих.
Хуркач, тем временем, очень плохо проводил все ключевые очки. Например, в гейме при счете 2:1 в пользу Даниила. Медведев при ровном счете выдавал вот такое.
А Хуркач – вот такое.
Даниил уже не выглядел уставшим, ходил по корту быстро и целеустремленно. И казалось, что он должен доводить матч до победы. Но тут новый поворот – Хуркач вдруг начал попадать.
Он взвинтил агрессию, стал чаще прорываться к сетке, находить идеальные варианты. И увел четвертый сет.
***
В конце партии казалось, что Медведев замедлился, что вернулись все физические проблемы, начавшиеся еще во втором сете. Возможно, они вернулись, но Даниила это только усилило.
● Он начал подавать лучше, чем весь матч до этого – с более высоким процентом попадания первым мячом, что приводило к более эффективному забиранию геймов.
● Он добавил агрессии – и начал больше ходить к сетке. Как, например, на реализованном брейк-пойнте.
Или на брейк-пойнте, который был у Хуркача – там Даниил рванул вперед сразу с подачи.
● При этом в длинных разменах он не выглядел утомленным – он качественно дергался в углы, качественно оттуда отвечал, у него не было проблем с реакцией, с резкостью.
● А Хуркач в ключевой момент опять дрогнул – подачу он проиграл в гейме, где допустил две ошибки с кроссов слева подряд. Хотя потом он и выиграл крутейший розыгрыш матча, но этом не помогло ему сделать обратный брейк.
В итоге Медведев победил – и посылал воздушные поцелуи команде. А после матча рассказал: «Я просто уничтожен. Уже в конце второго сета у меня не то чтобы кончились силы, но было тяжело физически. Думал, что нужно как-то цепляться. Но он играл очень хорошо. В четвертом сете у меня уже не было сосредоточенности. И я просто старался выкладываться – и если бы проиграл, то проиграл бы, поехал домой.
[…] Я иногда так думаю на корте. В матче с Руусувуори после второго сета я думал: «Черт, уже 2 часа утра. Наверное, не успею на рейс в 18. Придется сказать жене, что останусь в Австралии еще на день». А неделю спустя я еще здесь».
Дальше у него полуфинал против Карлоса Алькараса или Александра Зверева. И чтобы иметь хорошие шансы, нужно как-то восстановиться физически.
10 поражений Рублева в 1/4 «Шлемов» – на одной картинке. Максимальная концентрация боли
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Фото: Gettyimages/Julian Finney, Graham Denholm
Сегодня мы в очередной раз увидели, почему Медведев железно топ 3-4 мирового рейтинга, даже не в оптимальной форме. В любом случае спасибо Даниилу за турнир. Дальше пройти будет нереально сложно, но будем верить в любом случае до конца.
И 3 последние победы в 5-сетовых матчах на ТБШ - этому подтверждение.
1)Медведев:________100 матчей.__75-25. 75% побед.
2)Кафельников:____135 матчей.___99-36, 73,3% побед.
3)Сафин:____________133 матча.____95-38. 71,4% побед.
4)Рублев:____________85 игр._______60-25. 70,6% побед.
5)Метревели:________76 игр._______53-23. 69,7% побед.
6)Хачанов:___________87 игр._______60-27. 69,0% побед.
7)Давыденко:_______132 матча.____82-50. 62,1% побед.
8)Южный:___________168 игр.______100-68. 59,5%
9)Волков:____________89 игр._______51-38. 57,3%
10)Чесноков:________89 игр._______50-39, 56,2%
11)Карацев:_________25 игр.________14-11. 56% побед
12)Андреев:__________68 игр._______36-32. 52,9%.
13)Ольховский:______45 игр._______21-24. 46,7%
14)Турсунов:_________84 игры._____38-46. 45,2%
15)Черкасов:_________47 игр._______21-26. 44,7%
Может кого то забыл из наших?
Ладно, Медведев - пока лучший. Рублев с Хачановым, на удивление, почти на уровне Сафина идут. Вот что значит стабильность!
Удивился. Посмотрел стату Сафина после АО-05.
26-17, 60,5 процента побед.
Т.е до АО-05(включая этот турнир) у него:69-21, 76,7 процента побед, даже лучше Медведева! Марат до 25 лет, наверное, самый лучший наш игрок...
От Давыденко большего ожидал, а он даже хуже Хачанова тут...Южный, конечно, улыбнул, наколотил побед за длинную карьеру))
Медведев.
АО:_________26-7, 78,8 процента побед.
РГ:_________ 7-7, 50 процентов побед.
УИМ:_______13-5, 72,2 процента побед.
ЮСО:_______29-6, 82,9 процента побед.
Хард:_______55-13, 80,9 процент побед.
На Уиме тоже все не так уж плохо))
Уважаемый автор, прошу Вас провести мастер-класс для новостных лент про футбол о создании гиф-изображений на хайлайты матча! Это очень нужно, Вам будут благодарны тысячи пользователей Sports.ru
Сафин-31
Кафельников-28
Медведев-26.
Давыденко-23.
Рублев,Южный-20.
Характер - мощь, в отличие от Рублева....
Ну и Хуркача нужно похвалить. Он растёт, результаты лучше. Нужно продолжать развиваться, особенно удар слева улучшать
АО:_________26-7, 78,8 процента побед.
РГ:_________ 7-7, 50 процентов побед.
УИМ:_______13-5, 72,2 процента побед.
ЮСО:_______29-6, 82,9 процента побед.
Хард:_______55-13, 80,9 процент побед.
Хард+УИМ__68-18, 79,1 процент побед.
Да, РГ все портит)))))))))
АО - 20.
РГ - 22.
УИМ - 32.
ЮСО-26.
Кафельников(99)
АО - 28.
РГ - 31.
УИМ - 16.
ЮСО-24.
Сафин(95)
АО - 31
РГ - 26
УИМ - 16
ЮСО-22
Давыденко(82):
АО - 23
РГ - 26
УИМ - 7
ЮСО-26
Медведев(75):
АО - 26
РГ - 7
УИМ - 13
ЮСО-29
Рублев(60)
АО - 20.
РГ - 10.
УИМ - 9.
ЮСО-21.
Хачанов(60)
АО - 18.
РГ - 21.
УИМ - 11.
ЮСО-10.
Лидеры по числу победных матчей на Шлемах:
АО: Сафин-31
РГ: Кафельников -31
УИМ: Южный - 32. Неожиданно, правда?)))
ЮСО: Медведев -29, кто бы сомневался))