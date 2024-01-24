Что за характер у Медведева! Дважды казалось, что умирает, а итог – победа за 4 часа и 1/2 Australian Open

Сила воли.

Даниил Медведев вышел в полуфинал Australian Open после тяжелейшей победы над Хубертом Хуркачем – 7:6(4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4.

Теперь у него восемь полуфиналов на «Больших шлемах» – больше всех в истории российского мужского тенниса.

А матч с Хуркачем показал, насколько силен чемпионский характер Даниила.

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Наверное, у всех были определенные ожидания от этого матча, как пойдет игра. Но в итоге все получилось совсем удивительно.

Например, Медведев сразу удивил тем, что отказался от глубокой позиции на приеме, которую все обсуждали после четвертого круга. В первом сете показали графику точек, где он контактировал с мячом в первых четырех матчах.

И где – в матче с Хуркачем.

Только в конце встречи он начал периодически оттягиваться глубоко. А потом объяснил в интервью на корте:

«У Хуберта прекрасный серв-энд-воллей. И у него такая подача, что даже если я отхожу далеко, мяч все равно продолжает набирать высоту, он не опускается. Так что я подумал, что нет смысла отходить далеко. Во время интервью я уже знал, что подойду поближе. Просто вам не говорил (смеется)».

Еще очень удивило то, как вообще шла игра в первом сете. Было ощущение, что оба стараются бить не посильнее, а наоборот – помедленнее. Они как будто осторожничали и хотели, чтобы соперник отвечал за риск и инициативу. Поэтому было много длинных разменов – и удивительно, что Хуркач выигрывал примерно половину.

Даниил ту партию взял на тоненького – за счет одного мини-брейка на тай-брейке. Правда, заработал он его очень классно.

А потом еще забрал перестрелку у сетки.

И после первого сета была удивительная статистика – что за него Медведев с Хуркачем пробежали почти в два раза больше, чем до этого Даяна Ястремская и Линда Носкова за весь матч.

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Во втором сете удивило, что Медведев как будто просел физически. Он клал руки на колени и ходил за полотенцем даже после того, как выигрывал очко одной подачей – что для него вообще не свойственно.

А в конце партии он даже не бегал.

Но в третьем сете Даниил переродился. Сначала он отыграл два брейк-пойнта – эйсом и классной комбинацией из дропшота и выхода к сетке.

И сразу после этого сделал брейк – потому что Хуркач начал ошибаться. И продолжил в следующем гейме, когда Медведева выдал две двойных и летел 0:40.

В итоге Даниил забрал третий сет, и казалось, что матч снова под его контролем.

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Особенно мощным впечатление о контроле Медведева было после того, как он быстро сделал брейк в четвертой партии, выдав серию прекрасных обводящих.

Хуркач, тем временем, очень плохо проводил все ключевые очки. Например, в гейме при счете 2:1 в пользу Даниила. Медведев при ровном счете выдавал вот такое.

А Хуркач – вот такое.

Даниил уже не выглядел уставшим, ходил по корту быстро и целеустремленно. И казалось, что он должен доводить матч до победы. Но тут новый поворот – Хуркач вдруг начал попадать.

Он взвинтил агрессию, стал чаще прорываться к сетке, находить идеальные варианты. И увел четвертый сет.

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В конце партии казалось, что Медведев замедлился, что вернулись все физические проблемы, начавшиеся еще во втором сете. Возможно, они вернулись, но Даниила это только усилило.

● Он начал подавать лучше, чем весь матч до этого – с более высоким процентом попадания первым мячом, что приводило к более эффективному забиранию геймов.

● Он добавил агрессии – и начал больше ходить к сетке. Как, например, на реализованном брейк-пойнте.

Или на брейк-пойнте, который был у Хуркача – там Даниил рванул вперед сразу с подачи.

● При этом в длинных разменах он не выглядел утомленным – он качественно дергался в углы, качественно оттуда отвечал, у него не было проблем с реакцией, с резкостью.

● А Хуркач в ключевой момент опять дрогнул – подачу он проиграл в гейме, где допустил две ошибки с кроссов слева подряд. Хотя потом он и выиграл крутейший розыгрыш матча, но этом не помогло ему сделать обратный брейк.

В итоге Медведев победил – и посылал воздушные поцелуи команде. А после матча рассказал: «Я просто уничтожен. Уже в конце второго сета у меня не то чтобы кончились силы, но было тяжело физически. Думал, что нужно как-то цепляться. Но он играл очень хорошо. В четвертом сете у меня уже не было сосредоточенности. И я просто старался выкладываться – и если бы проиграл, то проиграл бы, поехал домой.

[…] Я иногда так думаю на корте. В матче с Руусувуори после второго сета я думал: «Черт, уже 2 часа утра. Наверное, не успею на рейс в 18. Придется сказать жене, что останусь в Австралии еще на день». А неделю спустя я еще здесь».

Дальше у него полуфинал против Карлоса Алькараса или Александра Зверева. И чтобы иметь хорошие шансы, нужно как-то восстановиться физически.

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Фото: Gettyimages/Julian Finney, Graham Denholm