Australian Open Рублева в 4 гифках – от триумфа до тоски

Андрей Рублев покидает Australian Open-2024. Его история на турнире получилась драматичной.

В первом круге он на решающем тай-брейке прошел Тиаго Сейбота Уайлда, отыгравшись с двух мини-брейков.

Потом он в трех партиях прошел Кристофера Юбенкса и Себастьяна Корду.

В четвертом круге – эпичный камбэк против Алекса де Минаура с 1:2 по сетам.

А в четвертьфинале – поражение от Янника Синнера. Теперь он проиграл всего 10 матчей 1/4 на «Больших шлемах». Эмоции читайте по губам.

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