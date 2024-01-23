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Australian Open Рублева в 4 гифках – от триумфа до тоски

ATP ATP
Андрей Рублев Андрей Рублев
Australian Open Australian Open
Теннис Теннис

Андрей Рублев покидает Australian Open-2024. Его история на турнире получилась драматичной.

В первом круге он на решающем тай-брейке прошел Тиаго Сейбота Уайлда, отыгравшись с двух мини-брейков.

Потом он в трех партиях прошел Кристофера Юбенкса и Себастьяна Корду.

В четвертом круге – эпичный камбэк против Алекса де Минаура с 1:2 по сетам.

А в четвертьфинале – поражение от Янника Синнера. Теперь он проиграл всего 10 матчей 1/4 на «Больших шлемах». Эмоции читайте по губам.

10 из 10 – статистика поражений Рублева в 1/4 финала «Больших шлемов». На Australian Open проиграл Синнеру

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18 комментариев
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Прочитал по губам: "в женский половой орган", "междометие, выражающее широкий спектр эмоций, созвучное с девушкой легкого поведения"
+38
-1
+37
Вот туда и был отправлен тай-брейк, а с ним весь сет и матч
+11
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+11
Ответ Павел Федин
Прочитал по губам: "в женский половой орган", "междометие, выражающее широкий спектр эмоций, созвучное с девушкой легкого поведения"
У Вас потрясающий навык, раз Вы смогли это прочитать!:)
+7
0
+7
"В Пензу". Нормальный ход.
+6
0
+6
Я не плачу, это дождь
+5
0
+5
Сказанное выражение хорошо сочетается со второй гифкой!
+4
0
+4
Да ладно вам, уровень подтвердил - это главное
+4
0
+4
Ответ Moffo
Последняя гифка на случай важных переговоров
А по игре Андрей в порядке и лучше обычного контролил эмоции, шансы были. Продолжать в том же духе и полуфинал БШ будет пробит.
+2
-1
+1
Ответ petetheanswer
У Вас потрясающий навык, раз Вы смогли это прочитать!:)
у меня были точно такие же мысли, когда я первый раз прочитал про его результаты во второй партии...да и не у меня одного видимо 🤷
+1
0
+1
Самое обидное для него, что большинство его матчей все и смотрели в четвертьфиналах ТБШ. Сильно нервничает и перегорает. Я психовал бы гораздо больше, но сижу на диване ))
+1
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+1
Последняя гифка на случай важных переговоров
+2
-1
+1
Конечно, мне далеко до "экспертов" в комментариях с многолетним опытом просмотра тенниса, но я хочу сказать, что мне кажется исходом этого противостояния стало ни сколько ментальная нестабильность Андрея в решающие моменты,а "лишние" 5сетовики в предыдущих раундах. Лучи поддержки Андрею и удачи в следующих турнирах............любые черные серии имеют свойство прерываться
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Я думаю это максимум от Андрея на шлемах, мне он чем-то напоминает Феррера. Топов не обыгрывает, но со слабами хорош
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Ответ Павел Федин
Прочитал по губам: "в женский половой орган", "междометие, выражающее широкий спектр эмоций, созвучное с девушкой легкого поведения"
Правильно Андрей - всех в "женский половой орган!"
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Ответ Павел Федин
Прочитал по губам: "в женский половой орган", "междометие, выражающее широкий спектр эмоций, созвучное с девушкой легкого поведения"
а второе слово? на мой взгляд девушка лёгкого поведения была
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Ответ Павел Федин
Прочитал по губам: "в женский половой орган", "междометие, выражающее широкий спектр эмоций, созвучное с девушкой легкого поведения"
процитировал русского шварца
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Ответ petetheanswer
Сказанное выражение хорошо сочетается со второй гифкой!
Тонко!👏👏👏
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Ответ petetheanswer
Сказанное выражение хорошо сочетается со второй гифкой!
Да и с третьей можно!😂
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