С миру по Нитке
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Мирра Андреева проиграла в 1/8 Australian Open. Не хватило качества и агрессии 😞

Барбора Крейчикова Барбора Крейчикова
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Мирра Андреева Мирра Андреева
Australian Open Australian Open
Теннис Теннис

Но турнир – большой успех.

Мирра Андреева провела выдающийся Australian Open и в четвертом круге вышла на 11-ю ракетку мира Барбору Крейчикову – с которой играла уже дважды и оба раза победила.

Третьей победы у 16-летней звезды не получилось – 6:4, 3:6, 2:6.

***

Нужно признать, Андреева вела игру, только когда матч проходил в парадигме «кто сыграет менее плохо». Потому что первые два сета качество с обеих сторон в целом было не блестящим.

Мирра выигрывала за счет того, что лучше цеплялась и была стабильнее. И иногда выдавала магию вроде концовки гейма при счете 2:2, когда она сделала брейк. Тогда она сначала нашла фантастическую обводку с резаного форхенда.

А потом как-то так подставила ракетку, что мяч упал в корте. Крейчикова решила, что не надо даже пытаться его вытащить.

При этом у Андреевой довольно неплохо летел любимый бэкхенд по линии.

И в обводящем варианте тоже.

Но нужно отметить – подготовка к выходу к сетке от Крейчиковой была очень плохой. Удар практически в середину корта, без особой глубины, без особой силы. Неудивительно, что Андреева ее обвела.

Вообще плохо подготовленные выходы к сетке были характерной чертой игры Крейчиковой в первой половине матча. С Андреевой такие шутки плохи, потому что она даже в более сложных обстоятельствах способна обвести.

Другой проблемой Крейчиковой была слишком толстая и неуверенная игра у сетки. Например, тут она совершенно не обработала мяч и попала под расстрел.

Еще чешка очень нестабильно принимала слева. Она все время хотела сделать это поагрессивнее, но попадала то в сетку, то в аут. И иногда проигрывала, даже если у нее получалось положить идеальный прием в ноги.

***

Но со второй половины второго сета игра кардинально изменилась, потому что Крейчикова смогла поднять уровень. Она стала играть более стабильно, мощно, хлестко, разнообразно.

У нее даже проходили такие атаки с использованием обманывающего резака справа.

Мяч начал ее слушаться – и во второй половине матча виннерсов у нее было намного больше, чем невынужденных ошибок. А Андреева так и осталась в отрицательном балансе – с ним она закончила каждый сет.  

Андреевой всегда тяжело навязывать игру, когда соперницы атакуют и не ошибаются. Ей пока не хватает собственной мощи и агрессии, чтобы в такой ситуации оказывать давление – остается только отбиваться.

Поэтому в третьем сете она просто грустила.

***

Несмотря на поражение, итоги Australian Open для Андреевой прекрасны:

● Первая в карьере победа над топ-10 – разгром №6 Онс Жабер во втором раунде;

Чудесный камбэк в третьем круге – с 1:5 в третьем сете и матчбола;

● Второй в карьере выход во вторую неделю «Большого шлема»;

● А еще она дебютирует в топ-40 рейтинга.

Теперь нужно становиться агрессивнее – ведь Australian Open (особенно второй круг и концовка третьего) показал, что она на это способна.

Соболенко ногой сбила перо с головы тренера и подписывает ему лысину. И громит всех на Australian Open

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Фото: Gettyimages/Cameron Spencer

18 комментариев
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Мирре спасибо за турнир! В актив по любому👌 Большие победы придут, обязательно придут✌️…болеть будем и дальше!✊
+21
-2
+19
Ждём следующих громких побед, Мирра! И не только на Больших Шлемах! Удачи!
+16
-2
+14
Ответ Кирюшок
Надо просто поменьше кричать
"Группе поддержки" на трибуне, Мирра от их криков весь матч устала, наверное.
+5
0
+5
Увы, но все по делу! Крейчикова опытный боец и заслуженно идет дальше, но впереди в соперницах огненная Арина, видимо, будущая чемпионка...
Мирре респект за турнир! Ее большие победы впереди, ноу даут))
+3
0
+3
Ответ sa.lari
очень плохо написано с т.з. языка! что с вами, автор? это действительно Ниткин? "виннерСов у нее было...". P.S. у меня пропала кнопка оценки статьи (+/-), но вам минус.
Так и написано «виннерсов». Это же правильно.
+3
0
+3
Морально сдалась ещё во втором сете
+4
-2
+2
Удачи и веры в себя в следующих турнирах, много побед желаем, ведь всё ещё только начинается.
+2
0
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Все по делу Ниткин разложил, агрессии нужно добавить - нельзя бояться забивать свои мячи
+1
0
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насколько же непредсказуем женский теннис! прям вообще
+1
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ничего Мирра это только начало,победы ещё будут
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Надо просто поменьше кричать
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great success
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Судя по тому, что упала сила-скорость подачи, просто закончились ресурсы. В сравнение есть несколько молодых теннисисток. По комплексу , по совокупности , Мирра превосходит их и по "агрессии и по качествам".
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С точки зрения профессионального тура, результаты начала сезона просто отличные - поднялась к топ-30, зрелый качественный теннис, весьма солидные призовые . Что желать? - Так держать и без травм!
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балласт отвалился...)))
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Ответ Sgi
Так и написано «виннерсов». Это же правильно.
Неправильно. Правильно - виннеров, ибо одиночный активный выигрыш - виннер - по-русски. Виннерс - общее количество активных выигрышей на английском. Какой дурак использует эту форму - непонятно. Ведь в английской статистике чётко написано анфорсед и виннерс - общее количество с обеих сторон. Видимо автор - жертва ЕГЭ.
+1
-1
0
Ответ sa.lari
очень плохо написано с т.з. языка! что с вами, автор? это действительно Ниткин? "виннерСов у нее было...". P.S. у меня пропала кнопка оценки статьи (+/-), но вам минус.
Садись, два. За поведение.
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