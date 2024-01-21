Мирра Андреева проиграла в 1/8 Australian Open. Не хватило качества и агрессии 😞

Но турнир – большой успех.

Мирра Андреева провела выдающийся Australian Open и в четвертом круге вышла на 11-ю ракетку мира Барбору Крейчикову – с которой играла уже дважды и оба раза победила.

Третьей победы у 16-летней звезды не получилось – 6:4, 3:6, 2:6.

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Нужно признать, Андреева вела игру, только когда матч проходил в парадигме «кто сыграет менее плохо». Потому что первые два сета качество с обеих сторон в целом было не блестящим.

Мирра выигрывала за счет того, что лучше цеплялась и была стабильнее. И иногда выдавала магию вроде концовки гейма при счете 2:2, когда она сделала брейк. Тогда она сначала нашла фантастическую обводку с резаного форхенда.

А потом как-то так подставила ракетку, что мяч упал в корте. Крейчикова решила, что не надо даже пытаться его вытащить.

При этом у Андреевой довольно неплохо летел любимый бэкхенд по линии.

И в обводящем варианте тоже.

Но нужно отметить – подготовка к выходу к сетке от Крейчиковой была очень плохой. Удар практически в середину корта, без особой глубины, без особой силы. Неудивительно, что Андреева ее обвела.

Вообще плохо подготовленные выходы к сетке были характерной чертой игры Крейчиковой в первой половине матча. С Андреевой такие шутки плохи, потому что она даже в более сложных обстоятельствах способна обвести.

Другой проблемой Крейчиковой была слишком толстая и неуверенная игра у сетки. Например, тут она совершенно не обработала мяч и попала под расстрел.

Еще чешка очень нестабильно принимала слева. Она все время хотела сделать это поагрессивнее, но попадала то в сетку, то в аут. И иногда проигрывала, даже если у нее получалось положить идеальный прием в ноги.

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Но со второй половины второго сета игра кардинально изменилась, потому что Крейчикова смогла поднять уровень. Она стала играть более стабильно, мощно, хлестко, разнообразно.

У нее даже проходили такие атаки с использованием обманывающего резака справа.

Мяч начал ее слушаться – и во второй половине матча виннерсов у нее было намного больше, чем невынужденных ошибок. А Андреева так и осталась в отрицательном балансе – с ним она закончила каждый сет.

Андреевой всегда тяжело навязывать игру, когда соперницы атакуют и не ошибаются. Ей пока не хватает собственной мощи и агрессии, чтобы в такой ситуации оказывать давление – остается только отбиваться.

Поэтому в третьем сете она просто грустила.

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Несмотря на поражение, итоги Australian Open для Андреевой прекрасны:

● Первая в карьере победа над топ-10 – разгром №6 Онс Жабер во втором раунде;

● Чудесный камбэк в третьем круге – с 1:5 в третьем сете и матчбола;

● Второй в карьере выход во вторую неделю «Большого шлема»;

● А еще она дебютирует в топ-40 рейтинга.

Теперь нужно становиться агрессивнее – ведь Australian Open (особенно второй круг и концовка третьего) показал, что она на это способна.

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Фото: Gettyimages/Cameron Spencer