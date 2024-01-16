❤️ Циципас и Бадоса – такая милота! Вместе заминались после матча, обнимались, хихикали

На Australian Open каждый день идут трансляции из подтрибунных помещений, и это уникальная возможность последить за игроками, пока они разминаются, ждут матчи или выходят с них.

Особенно интересно было наблюдать за Стефаносом Циципасом и Паулой Бадосой после матча грека в среду. Он обыграл Джордона Томпсона в четырех сетах – 4:6, 7:6(6), 6:2, 7:6(4).

Бадоса тоже играла – в первой половине дня победила Анастасию Павлюченкову. Но она дождалась своего героя и встретила сразу у выхода с корта.

Потом они прошли в тренажерку, где Циципас снял футболку и начал заминаться.

Но сначала пообнимался с любимой.

И втроем с отцом Циципаса они сделали для кого-то селфи.

После этого грек пересел на велотренажер, а Бадоса дралась с тенью.

Когда Циципас лег, закинув ноги на стену, Паула сразу побежала за ковриком и легла рядом. И они постоянно друг друга трогали.

Она даже почесала ему бороду.

Из зала они тоже вышли вместе – и о чем-то хихикали.

А потом, обнявшись, пошли на пресс-конференцию.

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