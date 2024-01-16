С миру по Нитке
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❤️ Циципас и Бадоса – такая милота! Вместе заминались после матча, обнимались, хихикали

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Паула Бадоса Паула Бадоса
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Стефанос Циципас Стефанос Циципас
Теннис Теннис

На Australian Open каждый день идут трансляции из подтрибунных помещений, и это уникальная возможность последить за игроками, пока они разминаются, ждут матчи или выходят с них.

Особенно интересно было наблюдать за Стефаносом Циципасом и Паулой Бадосой после матча грека в среду. Он обыграл Джордона Томпсона в четырех сетах – 4:6, 7:6(6), 6:2, 7:6(4).

Бадоса тоже играла – в первой половине дня победила Анастасию Павлюченкову. Но она дождалась своего героя и встретила сразу у выхода с корта.

Потом они прошли в тренажерку, где Циципас снял футболку и начал заминаться.

Но сначала пообнимался с любимой.

И втроем с отцом Циципаса они сделали для кого-то селфи.

После этого грек пересел на велотренажер, а Бадоса дралась с тенью.

Когда Циципас лег, закинув ноги на стену, Паула сразу побежала за ковриком и легла рядом. И они постоянно друг друга трогали.

Она даже почесала ему бороду.

Из зала они тоже вышли вместе – и о чем-то хихикали.

А потом, обнявшись, пошли на пресс-конференцию.

❤️❤️❤️

Мария Тимофеева – внучка великой пианистки – уже в третьем круге Australian Open. К ней когда-то подкатывал Алькарас

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33 комментария
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Красивая пара.
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Ответ Rus1an
Комментарий скрыт
От слова заминка наверно
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Ответ romancureman
Комментарий скрыт
Радукану и Шарапова конечно симпатичные, но прям так чтоб красивее Бадосы - я бы не сказал
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Совет да любовь как говорится! Не всем есть пара в этом мире, им повезло!
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Бадоса клёвая)
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Красивая история! Всем желаю найти свою половинку
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Приятно смотреть, Стеф наверно счастлив, также как и Паула...
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Одни скрывают свои отношения, другие наоборот открыто демонстрируют. Любовная идиллия у Стёпы с Паолой. Пусть будут счастливы !
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Ответ Сергей Орлов
Бадоса клёвая)
прешь ее?
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внучок легенды Сергея Сальникова и вероятный правнук Николая Старостина)
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Ответ pavel_a
Вместе заминались… Как листки бумаги?))) Наверное правильнее было бы «у обоих были заминки»
Просто, видимо, у вас тренировки не часты в жизни, раз слово показалось таким уж неологизмом. :)
+8
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+7
Ответ Rus1an
Комментарий скрыт
Если бы вы хоть раз в жизни тренировались, то знали бы, что перед тренировкой разминка, а после — заминка. Ну и то же самое до и после матча.
+7
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Ответ MaksD
А почему они все там одеты в один и те же цвета?
Адидас такую форму предоставил на турнир)
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А почему они все там одеты в один и те же цвета?
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Подглядывающий 2.
+3
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Ответ pashechka_10
Совет да любовь как говорится! Не всем есть пара в этом мире, им повезло!
еще не известно кому повезло .им или нам.
+4
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+3
Кто бы отказался замяться с Бадосой...
+3
0
+3
Ответ romancureman
Комментарий скрыт
В женской части она действительно не Шарапова, а куда приятнее.
+7
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+2
Ответ Rus1an
Комментарий скрыт
Заминка ;)
+1
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Ответ pavel_a
Не вижу параллели, хотя регулярно тренируюсь)
«разминка» для разогрева перед матчем, «заминка» для охлаждения после матча
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Ответ pavel_a
Не вижу параллели, хотя регулярно тренируюсь)
С детства в футбольной школе тренер нам давал и разминку и заминку. Потом в легкой атлетике, беге и сейчас для меня с физиологом. И употребляя глагол разминаться от существительного разминка - никто не ломался что 20 лет назад, что теперь. То же самое со словом заминка. Потому и я вот не вижу никакой проблемы сказать глагол здесь так, и чтобы с листами бумаги не путать.
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Ответ Кирилл Дубасов
Радукану и Шарапова конечно симпатичные, но прям так чтоб красивее Бадосы - я бы не сказал
Да разницы нет кто из них, там всё равно ещё Рыбакина есть
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Ответ pavel_a
Вместе заминались… Как листки бумаги?))) Наверное правильнее было бы «у обоих были заминки»
Ну, заминались и заминались)))
Время придет, и поЗанимаются))))
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Ответ Mobilis
Красивая пара.
Комментарий удален модератором
заминались?
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