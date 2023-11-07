Ига Швентек – два года доминирования

Растоптала всех на итоговом.

Итоговый турнир – это вроде как собрание лучших теннисисток мира, где конкуренция должна быть особенно высокой. Но у Иги Швентек другое мнение.

Она впервые в карьере взяла итоговый и поставила два рекорда. Финал против Джессики Пегулы она выиграла со счетом 6:1, 6:0 – это самый мощный разгром на таком уровне за всю историю.

А вообще за турнир она проиграла всего 20 геймов – это рекорд с 2003-го, когда ввели групповой этап. Предыдущий рекорд Швентек побила на 12 геймов – в 2012-м Серена Уильямс на пути к титулу отдала 32.

В этом году могло показаться, что Швентек потеряла хватку, заиграла хуже, доминирует уже не так сильно. И действительно – по ходу сезона она на восемь недель даже потеряла первую строчку рейтинга.

Но итоговый расставил все по своим местам. Швентек – снова №1 в мире.

А последние два года в WTA – это ее эпоха.

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● За последние два года Швентек выиграла 14 титулов. Больше никто за этот период не взял больше четырех.

● В 2023-м у Иги шесть трофеев, а в 2022-м было восемь.

● Из восьми «Больших шлемов» последних двух лет Швентек выиграла три. Остальные пять между собой разделили пять разных девушек.

● На счету Швентек за это время пять титулов WTA 1000 – на самом престижном уровне в туре она выиграла больше трофеев, чем кто-либо из ее конкуренток на всех уровнях.

● В целом из 14 крупнейших турниров в календаре Швентек за последние два года взяла 8.

● Последние два сезона она заканчивает лидером по выигранным матчам. В прошлом году было 67, в этом – 68.

● Процент побед тоже невероятный – 88% в прошлом году и 86% в этом. Для сравнения: в прошлом году второй процент был у Онс Жабер – 73%. В этом второй идет Арина Соболенко – 81%.

● При этом Швентек очень эффективно использует шансы – ее баланс в финалах за последние два года составляет 14:3. И многие финалы были похожи на то, что она выдала на итоговом – она повесила пять баранок, четыре раза брала сет 6:1, а в десяти финалах отдала не больше пяти геймов.

● Вообще последние два сезона Швентек вешает соперницам больше 20 баранок в год. До нее такое удавалось великим Штеффи Граф и Монике Селеш в 1991-1992-м.

● Из 96 недель, которые прошли между началом прошлого года и концом итогового, Швентек была первой ракеткой мира 75. И сейчас у нее пойдет 76-я. Это уже 10-й результат в истории.

● Прошлый год она закончила с балансом 15:2 в матчах с топ-10, этот чуть хуже – 13:6. Но все равно стала первой теннисисткой после Серены Уильямс в 2013-2014-м, два года подряд выигравшей у десятки минимум 10 матчей.

● И по деньгам она тоже всех выносит. За последние два года Ига только на корте заработала около 19 миллионов долларов.

Неплохо для 22 лет.

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Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill, Matthew Stockman