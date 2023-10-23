Джокович в 36 лет может закончить год первой ракеткой мира. Как так вышло?
Считаем очки.
В этом году Новак Джокович выиграл три турнира «Большого шлема» и после US Open вернулся на первую строчку рейтинга, обойдя Карлоса Алькараса. Сейчас серб обновляет собственный абсолютный рекорд – проводит на вершине рейтинга уже 395-ю неделю.
Ему уже принадлежит рекорд по количеству сезонов, которые он завершил №1 – таких было семь. И в этом году сохраняется большая вероятность, что он его обновит.
При этом Даниил Медведев несколько недель назад так оценил борьбу за первую строчку рейтинга: «Не думаю, что Джокович будет много выступать в конце сезона, поэтому логика подсказывает, что Карлос завершит сезон на первом месте».
Но сам Алькарас после поражения в Шанхае сказал: «Если я хочу иметь возможность закончить год первым, мне нужны победы. Сейчас я теряю много возможностей».
С ним трудно спорить.
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После US Open отрыв Джоковича от Алькараса составлял 3260 очков. И серб пока что не провел ни одного турнира – из личных он планирует выступить только на «Мастерсе» в Париже и итоговом.
За этот период у серба сгорели 750 очков (за прошлогодние титулы в Тель-Авиве и Астане). А Алькарас, в прошлом году в начале осени ничего не выигравший, мог заработать 1500 на турнире в Пекине и «Мастерсе» в Шанхае.
Но вместо этого он заработал всего 270. В Пекине он срубил не 500, а 180 за полуфинал. А в Шанхае не 1000, а 90 за четвертый круг.
Так что сейчас разрыв между ним и Джоковичем составляет 2240. А мог бы – всего 1010.
Вмешиваются не только не самые удачные по меркам Алькараса результаты, но и травмы – из-за проблем со стопой и ягодицами он снялся с турнира в Базеле, где мог бы выиграть 500 очков.
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Итак, Джокович отрывается от молодого испанца на 2240 очков.
До конца сезона у Алькараса горят только 180 очков за четвертьфинал «Мастерса» в Париже. Итоговый он в прошлом году пропустил из-за травмы.
У Джоковича горят 600 очков за финал в Париже и 1500 – за титул итогового, взятый без единого поражения в группе.
Соответственно, после всех вычетов получим следующую ситуацию. У Джоковича будет 8945 очков, а у Алькараса – 8625. Разница – 320 очков.
В Париже и Турине в розыгрыше будет 2500 баллов. Так что, в теории, Алькарас еще не потерял шансы на первую строчку.
С учетом того, что очки за Париж и итоговый сгорят одновременно – 11 ноября – испанец может стать первым уже тогда. Например, если выиграет титул у Джоковича в финале. Или если выйдет в финал, а Джокович проиграет в 1/4.
Но если брать во внимание текущую форму и состояние здоровья, Новак выглядит фаворитом в борьбе за первую строчку.
Если Алькарас не выдаст феерическую концовку сезона, 36-летний серб опять обойдет всех молодых и докажет свою вечность.
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Фото: Gettyimages.ru/Aitor Alcalde, Clive Brunskill, Elsa
Не будь всего этого, Алькарас вполне закономерно несколько лет замыкал бы бигов, а потом, в зависимости от менталки, либо вышел на новый уровень и стал равным бигам, либо сник, как множество до него.
Но получилось что получилось, вышло, что Алькарас отчасти искусственно взошёл на олимп и теперь его ровняют бигам...(
Просто почувствуйте разницу:
Биг3+Маррей - путь к первому в карьере намбеванству по итогам года.
Федерер 2004. 3 шлема, 3 мастерса, 1 атп500 и итоговый.
Надаль 2008. 2 шлема, 3 мастерса, 1 атп500 и ои.
Джокович 2011. 3 шлема, 5 мастерсов, 1 атп500.
Маррей 2016. 1 шлем, 3 мастерса, 3 атп500, ои и итоговый.
Алькарас 2022. 1 шлем, 2 мастерса, 2 атп500
2023. 1 шлем, 2 мастерса, 2 атп500
Так что всё таки надеюсь, исходя из исторической картины сложности достижения намбеванства по итогам года, Джок закончит год первым с тремя шлемами из четырёх, а Алькарас, с одним, закончив вторым, получит стимул для роста и прогресса, это будет всем только плюсом.
Хватит и прошлого года намбеванства.
Но, если он на финише возьмёт париж и итоговый, это уже будет немного похоже на путь Маррея к намбеванству в 2016, поэтому лично у меня вопросов не будет.
Хотя будет и обидно закончить сезон вторым с тремя шлемами, это будет наверное первый случай в истории.
4 подряд Шлема (2015-16) я видела вживую, очень хочу 8-й год на первой строчке посмотреть)))