Джокович в 36 лет может закончить год первой ракеткой мира. Как так вышло?

Считаем очки.

В этом году Новак Джокович выиграл три турнира «Большого шлема» и после US Open вернулся на первую строчку рейтинга, обойдя Карлоса Алькараса. Сейчас серб обновляет собственный абсолютный рекорд – проводит на вершине рейтинга уже 395-ю неделю.

Ему уже принадлежит рекорд по количеству сезонов, которые он завершил №1 – таких было семь. И в этом году сохраняется большая вероятность, что он его обновит.

При этом Даниил Медведев несколько недель назад так оценил борьбу за первую строчку рейтинга: «Не думаю, что Джокович будет много выступать в конце сезона, поэтому логика подсказывает, что Карлос завершит сезон на первом месте».

Но сам Алькарас после поражения в Шанхае сказал: «Если я хочу иметь возможность закончить год первым, мне нужны победы. Сейчас я теряю много возможностей».

С ним трудно спорить.

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После US Open отрыв Джоковича от Алькараса составлял 3260 очков. И серб пока что не провел ни одного турнира – из личных он планирует выступить только на «Мастерсе» в Париже и итоговом.

За этот период у серба сгорели 750 очков (за прошлогодние титулы в Тель-Авиве и Астане). А Алькарас, в прошлом году в начале осени ничего не выигравший, мог заработать 1500 на турнире в Пекине и «Мастерсе» в Шанхае.

Но вместо этого он заработал всего 270. В Пекине он срубил не 500, а 180 за полуфинал. А в Шанхае не 1000, а 90 за четвертый круг.

Так что сейчас разрыв между ним и Джоковичем составляет 2240. А мог бы – всего 1010.

Вмешиваются не только не самые удачные по меркам Алькараса результаты, но и травмы – из-за проблем со стопой и ягодицами он снялся с турнира в Базеле, где мог бы выиграть 500 очков.

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Итак, Джокович отрывается от молодого испанца на 2240 очков.

До конца сезона у Алькараса горят только 180 очков за четвертьфинал «Мастерса» в Париже. Итоговый он в прошлом году пропустил из-за травмы.

У Джоковича горят 600 очков за финал в Париже и 1500 – за титул итогового, взятый без единого поражения в группе.

Соответственно, после всех вычетов получим следующую ситуацию. У Джоковича будет 8945 очков, а у Алькараса – 8625. Разница – 320 очков.

В Париже и Турине в розыгрыше будет 2500 баллов. Так что, в теории, Алькарас еще не потерял шансы на первую строчку.

С учетом того, что очки за Париж и итоговый сгорят одновременно – 11 ноября – испанец может стать первым уже тогда. Например, если выиграет титул у Джоковича в финале. Или если выйдет в финал, а Джокович проиграет в 1/4.

Но если брать во внимание текущую форму и состояние здоровья, Новак выглядит фаворитом в борьбе за первую строчку.

Если Алькарас не выдаст феерическую концовку сезона, 36-летний серб опять обойдет всех молодых и докажет свою вечность.

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Фото: Gettyimages.ru/Aitor Alcalde, Clive Brunskill, Elsa