Медведев отбился от бабочки и выиграл 60-й матч в сезоне. До личного рекорда всего 3 победы

Стартовал в Шанхае.

В среду Даниил Медведев проиграл финал в Пекине. Уже в субботу он стартовал на «Мастерсе» в Шанхае – во втором круге победил Кристиана Гарина 6:3, 6:3.

Для Медведева это 60-я победа в этом сезоне. Только у Карлоса Алькараса больше – 61. А сам Даниил выигрывал больше матчей за год только один раз – в 2021-м у него было 63 победы.

Так что рекорд он, скорее всего, побьет – о чем он сам сказал после матча: «С учетом моей формы я бы уверенно сказал, что побью. Но в теннисе нельзя слишком рано говорить. Я выложусь, постараюсь провести хорошие матчи на оставшихся турнирах. Это хороший результат, но я постараюсь его превзойти».

Стартовая победа в Шанхае получилась убедительной, но не совсем гладкой.

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В середине первого сет был напряженный момент, когда Даниил сначала упустил брейк плохим геймом, а потом чуть не проиграл подачу еще раз – при счете 2:3 у соперника было два брейк-пойнта (Медведев оба отыграл первыми подачами).

Вообще Гарин тогда создавал Даниилу проблемы агрессией – очень рано встречал мяч, играл по восходящему, выходил к сетке.

Медведеву было явно неуютно, и он бухтел в сторону своей ложи. Например, после ошибки слева.

Его классика – саркастичный большой палец – тоже присутствовала.

Но через два розыгрыша после этих жестов он включился на максимум и выдал невероятную оборону, чтобы заработать брейк-пойнт.

Потом он брейканул и захватил матч под контроль.

Но проблемки все равно сохранялись – не в плане счета, а в плане стабильности. Например, во втором сете он провел один очень плохой гейм на подаче с двойными и браком с игры. Правда, к тому моменту он уже вел 4:0.

И после матча Медведев опять оказался недоволен условиями: «Раньше в Шанхае условия были одними из самых быстрых в туре, а теперь я не знаю, где медленнее – здесь или в Индиан-Уэллс.

Но ничего не поделаешь, нужно играть. В этом сезоне я даже на медленном харде хорошо выступал. И постараюсь сделать это здесь».

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А по ходу матча на него напала бабочка.

Сначала она села ему на спину.

Потом зашла спереди.

И в итоге опустилась на мяч в руках Даниила. Который потом нежно унес болбой.

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В третьем круге в Шанхае Медведев сыграет с Себастьяном Кордой – который в этом году в трех сетах победил его в третьем круге Australian Open.

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