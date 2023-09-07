С миру по Нитке
Блог

Медведев против жары на US Open: не видел мяч от усталости и грозил смертью игрока. Но решение проблемы не придумал

ATP ATP
Новак Джокович Новак Джокович
Андрей Рублев Андрей Рублев
Даниил Медведев Даниил Медведев
Роджер Федерер Роджер Федерер
US Open US Open
Теннис Теннис

А что тут сделаешь?

В начале осени в Нью-Йорке бывает безумно жарко – температура за 30 градусов, да еще и помноженная на огромную влажность.

Поэтому, например, именно на US Open мы видели многочисленные доказательства, что Роджер Федерер все же человек – который потеет.

Это фото 2018 года, когда Маэстро с турнира выбил Джон Миллман. Австралиец потом играл с Новаком Джоковичем и по ходу матча регулярно менял кроссовки – он так сильно потел, что они промокали насквозь и оставляли лужи на корте.

В 2020-м Борна Чорич дошел до четвертьфинала против Александра Зверева и во время чуть ли не каждой смены сторон бегал переодеваться – опять же, с него так лился пот, что на корте оставались лужи, которые приходилось вытирать полотенцами.

В этом году на US Open снова жарко – особенно последние три-четыре дня. И, например, Новак Джокович после четвертьфинала с Тэйлором Фрицем в интервью на корте рассказывал: «Я обливаюсь потом. Видел, что Тэйлор пару раз переодевался. Очень влажно, играть сложно. Но поэтому мы и тренируемся, стараемся привести себя в максимально хорошее состояние. Это непросто. Но нужно бороться», – объяснял Джокович.

А потом процитировал песню группы Beastie Boys «(You Gotta) Fight For Your Right (To Party)» – нужно бороться за право на вечеринки. И даже пытался завести стадион, чтобы он ее вместе с ним спел.

У Даниила Медведева в среду было немного другое настроение. По ходу очень тяжелого матча с Андреем Рублевым он остановился после затяжного розыгрыша и выдал устрашающее пророчество: «Однажды игрок умрет, и тогда они поймут».

Еще на этом US Open он открыл для себя ингаляторы. По ходу второго круга с Кристофером О’Коннеллом австралиец им воспользовался – и после этого выиграл сет. Медведев тогда в шутку вызвал врача и тоже потребовал ингалятор.

Но после этого стал использовать его серьезно – в четвертом круге против Алекса де Минаура, а в четвертьфинале против Андрея Рублева даже дважды.

После победы над Рублевым он сначала долго обливался водой.

А потом рассказал в интервью на корте, что таких жестких условий не видел с Олимпиады в Токио, где по ходу матча с Фабио Фоньини тоже грозился судьям: «Я могу доиграть матч, но могу умереть. Если я умру, кто будет отвечать?»

В интервью он еще заявил, что в какой-то момент у него просто перестали работать глаза: «В конце первого сета я уже не видел мяч, играл на ощущениях».

На пресс-конференции его спросили, как можно исправить ситуацию. Готового решения у Медведева нет, но он считает, что все равно правильно поступил, когда говорил про то, что кто-то умрет:

«Я даже точно не знаю, что мы можем сделать. Наверное, мы не можем на четыре дня прервать турнир – ведь уже три-четыре дня такая жесткая жара. А это все испортит – трансляции, билеты.

Так что я не думаю, что турнир можно прервать.

Можно ли в таких условиях переходить на трехсетовый формат? Кто-то будет недоволен. Ты проигрываешь первые два сета – и матч окончен. И ты думаешь: «Черт, я хотел отыграться».

Может быть, я закончу карьеру и ничего не случится. Тогда все нормально, я тут зря говорю. Но мы же не хотим, чтобы что-то случилось, а потом мы бы вспоминали: «О боже, Медведев пару лет назад предупреждал».

У меня нет решения. Потому что не сработает даже вариант переставить матчи на вечер на разные стадионы. Мы видели Синнера со Зверевым – они были ненамного лучше, чем мы с Андреем, потому что в Нью-Йорке даже вечером бывает очень жарко и влажно.

У меня нет решения, но все равно лучше что-то сказать, пока ничего не случилось. Всегда лучше».

***

Несмотря на все проблемы с жарой, свою игру на US Open Медведев оценил на 10 из 10. Но дальше у него Карлос Алькарас – и Даниил все равно хочет прибавить:

«Последние два матча я проиграл ему довольно легко. А я боец, так что хочу быть лучше. И чтобы иметь шансы на победу, нужно будет сыграть на 11 из 10».

Матч пройдет в пятницу. Обещают около 30 градусов тепла и дожди. Кажется, снова будет потно.

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Фото: Gettyimages.ru/Sarah Stier / Staff, Julian Finney / Staff; Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артем Гладских
спасибо за пост, жара невыносимая!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
volens-docens
Ну, если это 10 из 10, то 11 против Алькараса не хватит.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий