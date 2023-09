А что тут сделаешь?

В начале осени в Нью-Йорке бывает безумно жарко – температура за 30 градусов, да еще и помноженная на огромную влажность.

Поэтому, например, именно на US Open мы видели многочисленные доказательства, что Роджер Федерер все же человек – который потеет.

Это фото 2018 года, когда Маэстро с турнира выбил Джон Миллман. Австралиец потом играл с Новаком Джоковичем и по ходу матча регулярно менял кроссовки – он так сильно потел, что они промокали насквозь и оставляли лужи на корте.

В 2020-м Борна Чорич дошел до четвертьфинала против Александра Зверева и во время чуть ли не каждой смены сторон бегал переодеваться – опять же, с него так лился пот, что на корте оставались лужи, которые приходилось вытирать полотенцами.

В этом году на US Open снова жарко – особенно последние три-четыре дня. И, например, Новак Джокович после четвертьфинала с Тэйлором Фрицем в интервью на корте рассказывал: «Я обливаюсь потом. Видел, что Тэйлор пару раз переодевался. Очень влажно, играть сложно. Но поэтому мы и тренируемся, стараемся привести себя в максимально хорошее состояние. Это непросто. Но нужно бороться», – объяснял Джокович.

А потом процитировал песню группы Beastie Boys «(You Gotta) Fight For Your Right (To Party)» – нужно бороться за право на вечеринки. И даже пытался завести стадион, чтобы он ее вместе с ним спел.

У Даниила Медведева в среду было немного другое настроение. По ходу очень тяжелого матча с Андреем Рублевым он остановился после затяжного розыгрыша и выдал устрашающее пророчество: «Однажды игрок умрет, и тогда они поймут».

Еще на этом US Open он открыл для себя ингаляторы. По ходу второго круга с Кристофером О’Коннеллом австралиец им воспользовался – и после этого выиграл сет. Медведев тогда в шутку вызвал врача и тоже потребовал ингалятор.

Но после этого стал использовать его серьезно – в четвертом круге против Алекса де Минаура, а в четвертьфинале против Андрея Рублева даже дважды.

После победы над Рублевым он сначала долго обливался водой.

А потом рассказал в интервью на корте, что таких жестких условий не видел с Олимпиады в Токио, где по ходу матча с Фабио Фоньини тоже грозился судьям: «Я могу доиграть матч, но могу умереть. Если я умру, кто будет отвечать?»

В интервью он еще заявил, что в какой-то момент у него просто перестали работать глаза: «В конце первого сета я уже не видел мяч, играл на ощущениях».

На пресс-конференции его спросили, как можно исправить ситуацию. Готового решения у Медведева нет, но он считает, что все равно правильно поступил, когда говорил про то, что кто-то умрет:

«Я даже точно не знаю, что мы можем сделать. Наверное, мы не можем на четыре дня прервать турнир – ведь уже три-четыре дня такая жесткая жара. А это все испортит – трансляции, билеты.

Так что я не думаю, что турнир можно прервать.

Можно ли в таких условиях переходить на трехсетовый формат? Кто-то будет недоволен. Ты проигрываешь первые два сета – и матч окончен. И ты думаешь: «Черт, я хотел отыграться».

Может быть, я закончу карьеру и ничего не случится. Тогда все нормально, я тут зря говорю. Но мы же не хотим, чтобы что-то случилось, а потом мы бы вспоминали: «О боже, Медведев пару лет назад предупреждал».

У меня нет решения. Потому что не сработает даже вариант переставить матчи на вечер на разные стадионы. Мы видели Синнера со Зверевым – они были ненамного лучше, чем мы с Андреем, потому что в Нью-Йорке даже вечером бывает очень жарко и влажно.

У меня нет решения, но все равно лучше что-то сказать, пока ничего не случилось. Всегда лучше».

***

Несмотря на все проблемы с жарой, свою игру на US Open Медведев оценил на 10 из 10. Но дальше у него Карлос Алькарас – и Даниил все равно хочет прибавить:

«Последние два матча я проиграл ему довольно легко. А я боец, так что хочу быть лучше. И чтобы иметь шансы на победу, нужно будет сыграть на 11 из 10».

Матч пройдет в пятницу. Обещают около 30 градусов тепла и дожди. Кажется, снова будет потно.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Фото: Gettyimages.ru/Sarah Stier / Staff, Julian Finney / Staff; Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press