Медведев против жары на US Open: не видел мяч от усталости и грозил смертью игрока. Но решение проблемы не придумал
А что тут сделаешь?
В начале осени в Нью-Йорке бывает безумно жарко – температура за 30 градусов, да еще и помноженная на огромную влажность.
Поэтому, например, именно на US Open мы видели многочисленные доказательства, что Роджер Федерер все же человек – который потеет.
Это фото 2018 года, когда Маэстро с турнира выбил Джон Миллман. Австралиец потом играл с Новаком Джоковичем и по ходу матча регулярно менял кроссовки – он так сильно потел, что они промокали насквозь и оставляли лужи на корте.
В 2020-м Борна Чорич дошел до четвертьфинала против Александра Зверева и во время чуть ли не каждой смены сторон бегал переодеваться – опять же, с него так лился пот, что на корте оставались лужи, которые приходилось вытирать полотенцами.
В этом году на US Open снова жарко – особенно последние три-четыре дня. И, например, Новак Джокович после четвертьфинала с Тэйлором Фрицем в интервью на корте рассказывал: «Я обливаюсь потом. Видел, что Тэйлор пару раз переодевался. Очень влажно, играть сложно. Но поэтому мы и тренируемся, стараемся привести себя в максимально хорошее состояние. Это непросто. Но нужно бороться», – объяснял Джокович.
А потом процитировал песню группы Beastie Boys «(You Gotta) Fight For Your Right (To Party)» – нужно бороться за право на вечеринки. И даже пытался завести стадион, чтобы он ее вместе с ним спел.
У Даниила Медведева в среду было немного другое настроение. По ходу очень тяжелого матча с Андреем Рублевым он остановился после затяжного розыгрыша и выдал устрашающее пророчество: «Однажды игрок умрет, и тогда они поймут».
Еще на этом US Open он открыл для себя ингаляторы. По ходу второго круга с Кристофером О’Коннеллом австралиец им воспользовался – и после этого выиграл сет. Медведев тогда в шутку вызвал врача и тоже потребовал ингалятор.
Но после этого стал использовать его серьезно – в четвертом круге против Алекса де Минаура, а в четвертьфинале против Андрея Рублева даже дважды.
После победы над Рублевым он сначала долго обливался водой.
А потом рассказал в интервью на корте, что таких жестких условий не видел с Олимпиады в Токио, где по ходу матча с Фабио Фоньини тоже грозился судьям: «Я могу доиграть матч, но могу умереть. Если я умру, кто будет отвечать?»
В интервью он еще заявил, что в какой-то момент у него просто перестали работать глаза: «В конце первого сета я уже не видел мяч, играл на ощущениях».
На пресс-конференции его спросили, как можно исправить ситуацию. Готового решения у Медведева нет, но он считает, что все равно правильно поступил, когда говорил про то, что кто-то умрет:
«Я даже точно не знаю, что мы можем сделать. Наверное, мы не можем на четыре дня прервать турнир – ведь уже три-четыре дня такая жесткая жара. А это все испортит – трансляции, билеты.
Так что я не думаю, что турнир можно прервать.
Можно ли в таких условиях переходить на трехсетовый формат? Кто-то будет недоволен. Ты проигрываешь первые два сета – и матч окончен. И ты думаешь: «Черт, я хотел отыграться».
Может быть, я закончу карьеру и ничего не случится. Тогда все нормально, я тут зря говорю. Но мы же не хотим, чтобы что-то случилось, а потом мы бы вспоминали: «О боже, Медведев пару лет назад предупреждал».
У меня нет решения. Потому что не сработает даже вариант переставить матчи на вечер на разные стадионы. Мы видели Синнера со Зверевым – они были ненамного лучше, чем мы с Андреем, потому что в Нью-Йорке даже вечером бывает очень жарко и влажно.
У меня нет решения, но все равно лучше что-то сказать, пока ничего не случилось. Всегда лучше».
***
Несмотря на все проблемы с жарой, свою игру на US Open Медведев оценил на 10 из 10. Но дальше у него Карлос Алькарас – и Даниил все равно хочет прибавить:
«Последние два матча я проиграл ему довольно легко. А я боец, так что хочу быть лучше. И чтобы иметь шансы на победу, нужно будет сыграть на 11 из 10».
Матч пройдет в пятницу. Обещают около 30 градусов тепла и дожди. Кажется, снова будет потно.
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Фото: Gettyimages.ru/Sarah Stier / Staff, Julian Finney / Staff; Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press
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