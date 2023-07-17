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Швентек заклеили рот на тренировке. Зачем?

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Ига Швентек Ига Швентек
Теннис Теннис

В выходные турнир в Монреале опубликовал фотографии с тренировки первой ракетки мира Иги Швентек. На двух из них у нее был заклеен рот.

В соцсетях было много предположений, зачем она это сделала. Кто-то шутил, что так тренеры наказали ее за говорливость.

Кто-то – что так она наоборот показывает, что говорить будет ее ракетка.

Но Ига сама объяснила, в чем причина: «Я сама не в курсе, но вроде бы, когда дышишь только через нос, делать это становится сложнее, а пульс быстрее поднимается. И еще это как-то связано с выносливостью. Но я не смогу это правильно объяснить, потому что я не эксперт».

В целом за счет дыхания только носом во время аэробоной нагрузки тренируется сердечно-сосудистая система, а Швентек становится выносливее. Потому что, в теории, если она выдерживает тренировку, дыша только носом, то ей будет легче выдержать матч, когда она будет дышать еще и ртом.

Опять же, сама Ига сказала: «Когда я тренируюсь с заклеенным ртом, все становится сложнее. Так что, наверное, это способ поработать над выносливостью, не заставляя меня бегать быстрее и делать разные экстремальные вещи».

При этом Фил Дару, тренер бойца UFC Дастина Порье, в 2020-м рассказывал, что тоже заклеивает своим спортсменам рот на тренировках, но у него было другое, практически обратное, объяснение:

«Дыхание носом задействует реакцию парасимпатической нервной системы и таким образом ты сбиваешь пульс. Получается, что ты можешь делать упражнение более интенсивно. Правильно дыша носом, ты снижаешь уровень стресса и давления на сердце».

При дыхании только носом все становится тяжелее, потому что носовая полость узкая и через нее проходит ограниченный поток воздуха. Соответственно кислород поступает в ограниченном количестве. В чем-то тренировки, когда спортсмен дышит только носом, можно сравнить с занятиями на возвышенности, практикуемые многими атлетами в видах, где выносливость играет ключевую роль.

У дыхания носом есть и другие преимущества. Например, носовая полость лучше очищает вдыхаемый воздух от пыли и инородных тел. А еще оно эффективно в борьбе с гипервентиляцией, приводящей к головокружению или потере сознания.

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Фото: twitter.com/OBNmontreal

5 комментариев

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Заклеить бы рот некоторым телевизионным деятелям искусств!
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Это для выносливости. Если очень интересно, как работает, можно почитать в книгах "Лечебное дыхание" Патрика Маккьюэна и "Дыхание" Джеймса Нестора.
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Вспомнился замечательный фильм Ким Ки Дука «Весна, лето, осень, зима… и снова весна». Там есть великолепная по красоте и драматизму сцена с заклеиванием бумагой определённых – не ограниченных одним только ртом – частей лица.
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