Сафиуллин попал на «Уимблдон» вместо Надаля – и вышел в 1/8 финала. А до этого забыл про «Ролан Гаррос»
После того, как Рафаэль Надаль объявил, что, скорее всего, пропустит остаток сезона, а в следующем завершит карьеру, испанец снялся с «Уимблдона». И вместо него в основную сетку автоматически попал Роман Сафиуллин.
Эта новость многих успокоила, потому что буквально за день до этого Сафиуллин попал в удивительную для профессионального теннисиста ситуацию. Вместе с тренером Андреем Кузнецовым он забыл заявиться в квалификацию «Ролан Гаррос». Его единственной надеждой на выступление в Париже было то, что кто-нибудь снимется с основной сетки до того, как начнется квалификация.
Надежда не оправдалась. Люди из основной сетки еще снимались, но уже после старта квалификации – и их заменяли не запасные, а лаки-лузеры, проигравшие в квале. Их в итоге было четверо.
Кузнецов отнесся к ситуации флегматично: «С этим ничего не поделаешь, это наш человеческий фактор».
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Травяной сезон для Сафиуллина складывался тоже не то чтобы блестяще. На уровне тура до этого года не провел на этом покрытии ни одного матча – но зато у него было 2:2 в квалификациях.
В этом сезоне он провел полноценный травяной сезон – отыграл три турнира, на двух прошел квал, а на Мальорке прямо перед «Уимблдоном» даже выиграл круг в основе. Правда, у 240-й ракетки мира.
Зато на «Уимблдоне» что-то щелкнуло, и Роман полетел.
В первом круге он прошел бывшего полуфиналиста и 23-ю ракетку мира Роберто Баутиста-Агута. Причем выиграл у него в пяти сетах – впервые в карьере одержав победу в таком длинном матче.
Во втором круге он уверенно разобрался с №71 в мире Корентеном Муте, который всегда способен удивить. Но Сафиуллин закрыл его в трех сетах. За счет этого он впервые вышел в третий круг «Шлема».
А дальше он прошел бывшего четвертьфиналиста Гидо Пелью – повесив ему баранку в третьей партии. И впервые вышел во вторую неделю ТБШ.
Теперь его ждет либо прошлогодний полуфиналист Денис Шаповалов, либо Лиам Броади, обыгравший №4 в мире Каспера Рууда. Так что шансы на четвертьфинал есть.
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Фото: eastnews.ru/DANIEL LEAL, ADRIAN DENNIS
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Следующий матч будет аж за 180 очков у Ромы. Победит - и станет 43-им(если из нижестоящих никто далеко на Уиме не пройдет), 1023 очка. А с таким местом можно уже и в короткие Мастерсы в основу попадать))) Это уже совсем нормальная АТП-жизнь! На некоторых водокачках с 43-им местом можно даже сеяным быть)))
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В гонке 2023 сейчас идет 68-ым, 557 очков. Но, победа в 4-ом круге поднимет его аж на 36-ое место-737 очков! Ох, какой же важный матч будет у Романа...Но, сегодня тоже очень нужный матч взял. Кстати, 557 очков - это 116 место в текущем рейтинге 52 недель - т.е. даже если Рома в 2023 не возьмет больше ни одного очка, то около 120 места по итогам 2023 он все равно будет)))
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В 2023 Роману нужно будет защищать очки за:
Nur Sultan CH титул 80 очков спишутся 2023.07.24
Chicago CH титул 80 очков спишутся 2023.08.14
Tel Aviv-250, полуфинал, 90 очков, спишутся 2023.10.02
Остальные результаты несерьезны, 20 очков и менее.. В сумме, 286 очков надо защитить.
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Правда, два титула челленджеров защищать совсем скоро...Хотя, думаю, Роман теперь, в основном ,на АТП-250 и АТП-500 будет играть.
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Хорошие перспективы. Как же тяжело Роман прорывался(( Ещё 2020.02.17 попал в топ-200, но, вот прям уверенно в топ-100 стал стоять только сейчас...
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Шаповалов, конечно, фаворит...Но, будем откровенны, не самый худший противник для 4-го круга Шлема. Тут шансы все же есть.