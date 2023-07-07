После того, как Рафаэль Надаль объявил, что, скорее всего, пропустит остаток сезона, а в следующем завершит карьеру, испанец снялся с «Уимблдона». И вместо него в основную сетку автоматически попал Роман Сафиуллин.

Эта новость многих успокоила, потому что буквально за день до этого Сафиуллин попал в удивительную для профессионального теннисиста ситуацию. Вместе с тренером Андреем Кузнецовым он забыл заявиться в квалификацию «Ролан Гаррос». Его единственной надеждой на выступление в Париже было то, что кто-нибудь снимется с основной сетки до того, как начнется квалификация.

Надежда не оправдалась. Люди из основной сетки еще снимались, но уже после старта квалификации – и их заменяли не запасные, а лаки-лузеры, проигравшие в квале. Их в итоге было четверо.

Кузнецов отнесся к ситуации флегматично: «С этим ничего не поделаешь, это наш человеческий фактор».

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Травяной сезон для Сафиуллина складывался тоже не то чтобы блестяще. На уровне тура до этого года не провел на этом покрытии ни одного матча – но зато у него было 2:2 в квалификациях.

В этом сезоне он провел полноценный травяной сезон – отыграл три турнира, на двух прошел квал, а на Мальорке прямо перед «Уимблдоном» даже выиграл круг в основе. Правда, у 240-й ракетки мира.

Зато на «Уимблдоне» что-то щелкнуло, и Роман полетел.

В первом круге он прошел бывшего полуфиналиста и 23-ю ракетку мира Роберто Баутиста-Агута. Причем выиграл у него в пяти сетах – впервые в карьере одержав победу в таком длинном матче.

Во втором круге он уверенно разобрался с №71 в мире Корентеном Муте, который всегда способен удивить. Но Сафиуллин закрыл его в трех сетах. За счет этого он впервые вышел в третий круг «Шлема».

А дальше он прошел бывшего четвертьфиналиста Гидо Пелью – повесив ему баранку в третьей партии. И впервые вышел во вторую неделю ТБШ.

Теперь его ждет либо прошлогодний полуфиналист Денис Шаповалов, либо Лиам Броади, обыгравший №4 в мире Каспера Рууда. Так что шансы на четвертьфинал есть.

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Фото: eastnews.ru/DANIEL LEAL, ADRIAN DENNIS