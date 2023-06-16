Рецепт успеха.

После победы на «Ролан Гаррос» Новак Джокович стал 23-кратным чемпионом «Больших шлемов» и однозначно величайшим теннисистом в истории. Это был длинный путь, по ходу которого серб преобразился как теннисист, как спортсмен и как человек.

Давайте разбираться в его эволюции.

Игра: стал самым универсальным игроком в истории, вывел подачу на топ-уровень

Джокович считается величайшим контрпанчером в истории – игроком, который строит игру от контратаки, давит стабильностью и умением нейтрализовывать и использовать против соперников их сильные стороны. Это во многом правильное представление, но во многом – устаревшее.

За последнее десятилетие серб проделал огромный путь от человека, который предпочитает вести игру вторым номером, до доминатора на корте.

В конце 2013-го Джокович пригласил в команду Бориса Беккера и проработал с ним три года. По ходу игровой карьеры Беккер был одним из величайших мастеров у сетки и одним из самых агрессивных теннисистов. Не зря его звали Бум-бум Беккер.

При нем Джокович внес два ключевых изменения в свой теннис.

Во-первых, он стал плотнее держать заднюю линию. Сейчас он в основном использует скорость и подвижность не для того, чтобы бегать за мячом в глубине, а чтобы, стоя прямо на задней линии, встречать мяч рано и давить соперника темпом разменов.

А невероятное чувство мяча позволяет ему в агрессивной позиции оставаться стабильным и атакующим – не только за счет силы ударов, но и за счет фантастического умения менять направления ударов и постоянно заставлять соперников двигаться. Так он раскрывает себе корт для завершающего удара.

И с каждым годом Джокович на задней линии становится все агрессивнее. Когда-то доминирующим ударом в его игре был бэкхенд, но, например, на «Ролан Гаррос»-2023 он с форхенда лупил так, будто его зовут Хуан Мартин дель Потро. Карлос Алькарас и Каспер Рууд – обладатели, возможно, лучших форхендов среди современных игроков. Джокович ни одному из них не уступил ни в скорости удара, ни в его атакующем потенциале.

Во-вторых, при Беккере Новак заметно прокачал игру у сетки и стал активнее использовать серв-энд-воллей. Например, на победном «Уимблдоне»-2021 он реализовал 76% выходов к сетке – это был самый высокий показатель среди игроков, дошедших до второй недели. При этом в 7% розыгрышей он шел к сетке сразу с подачи – хотя средний показатель для мужчин на том турнире составлял 4%.

То есть Джокович сейчас стремится ходить к сетке чаще среднего теннисиста и выигрывает там больше.

Новообретенную агрессию Новак объяснял после победы на «Ролан Гаррос»: «Мне уже не 26 лет, а 36. Я стараюсь не думать о возрасте, но в то же время тело реагирует по-другому. Так что я должен навязывать игру соперникам, входить в корт, быть агрессором на корте, контролировать скорость».

И когда он в форме, у него получается быть агрессором чуть ли не лучше всех в туре.

С этим помогает и то, что сейчас Джокович невероятно улучшил элемент, который традиционно был в его игре самым слабым, – подачу.

Работа над ней началась очень давно. Например, в августа 2009-го он пригласил в команду двукратного финалиста «Больших шлемов» Тодда Мартина, и одной из главных задач была как раз подача. Тогда ничего не вышло, они с Мартином проработали около года, и из этого сотрудничества серб вышел со сломанной техникой и почти 300 двойными ошибками за сезон.

Но после этого с Марьяном Вайдой они поняли, как делать не надо, и сделали как надо. В 2011-м Джокович провел первый великий сезон, и Вайда рассказывал: «В 2010-м у него не было подачи. Ему пришлось вернуться к старой технике. Мы упорно работали, и примерно год назад он начал прибавлять. Но все равно был далеко от того, что имеет сейчас».

С 2011-го подача уже стала более сильным оружием. А в 2019-м Джокович пригласил в команду одного из величайших подающих в истории – Горана Иванишевича. И с ним сделал подачу одной из лучших в туре.

Новак немного изменил технику. Сейчас он подбрасывает мяч ниже и выходит на него сам. Кроме того, он держит ракетку ближе к голове и больше вкладывается в мяч. В итоге подача стала более хлесткой. При этом он не потерял точности и стабильности.

Еще Джокович заметно улучшил вторую подачу. Он сделал ее агрессивнее и нашел интересную тактическую фишку – примерно в трети случаев он включает сильную вторую подачу в форхенд сопернику (в среднем в туре этот показатель составляет около 22%). Многие противники не ожидают вторую подачу в сильную сторону, и это ставит их в тупик.

На официальном сайте ATP есть рейтинг по такому показателю как качество подачи. Оно определяется комбинацией разных показателей – процента попадания, количества эйсов, процента выигранных очков на первом и втором мячах. И Джокович по качеству подачи стабильно входит в топ-10, а за последние 52 недели вообще стоит третьим, уступая только Хуберту Хуркачу и Нику Кириосу.

И все это на фоне его приема – возможно, лучшего в истории. Никто не умеет так читать любую подачу и так стабильно переправлять мяч в ноги соперникам. А подача и прием – самые важные удары в современном теннисе. И в обоих компонентах Новак – монстр.

В целом нынешний Джокович – возможно, самый универсальный теннисист в истории. Он может спокойно проводить бесконечные розыгрыши на задней линии на грунте, а может бегать к сетке на «Уимблдоне». И во всем он более-менее одинаково (то есть очень) успешен. В его игре нет слабых мест. Если не считать джокосмэша, который периодически вылезал даже в финале «Ролан Гаррос».

Во многом так случилось благодаря его умению находить нужных специалистов для решения конкретных задач и выжимать из этих сотрудничеств максимум.

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«Разве там не с обоими голеностопами проблемы? И со спиной, и с бедром. Еще судороги. Птичий грипп. Сибирская язва. Атипичная пневмония. Типичные кашель и простуда.

Просто уж очень много всего. Так что либо он вызывает врача чуть что, либо он самый отважный человек всех времен. Решайте сами», – это знаменитая речь Энди Роддика перед матчем с Джоковичем на US Open-2008.

Серб тогда уже был чемпионом «Большого шлема», но славился болезненностью. В 2003-2008-м он семь раз снимался с матчей – столько же, сколько за последовавшие 15 лет. Ему регулярно не хватало физики на то, чтобы вытягивать затяжные матчи. Поэтому сейчас он с огромным пониманием относится к ситуациям, когда его более молодые соперники физически ломаются, когда играют против него.

Причиной его проблем долгое время считалась астма. Чтобы избавиться не задыхаться, он занимался с оперной певицей, нырнул в йогу и даже сделал операцию на носу.

Перелом наступил в 2011-м. По легенде, его матч против Жо-Вильфреда Тсонга в четвертьфинале Australian Open-2010 (в котором Джокович так просел физически, что его стошнило в перерыве между партиями, а в четвертом и пятом сетах он взял всего четыре гейма и потом называл эту игру своим профессиональным дном) увидел диетолог и специалист по альтернативной медицине Игор Четоевич.

Четоевич в итоге выяснил, что у Джоковича аллергия на глютен – содержащийся в злаках белок. Подтверждение диагноза он получил в результате очень странного теста. Он попросил Новака вытянуть правую руку и давить на руку Четоевича. В одном случае в левой руке серба не было ничего, а во втором он прижимал к груди кусок хлеба. И с хлебом сопротивление было намного слабее.

За этим, конечно, последовали анализы и другие более научные диагностические методы (они выявили аллергию еще на молочные продукты и помидоры), и от глютена Джокович в итоге отказался. А в 2011-м провел один из величайших сезонов в истории, параллельно скинув 5 кг и наконец почувствовал себя сильным и выносливым.

Успехи Новака сделали безглютеновую диету самой модной в теннисе. Еще на какое-то время он ввел в теннисе моду на финики и выпустил книгу о диете, в которой рассказывал, например, что отказался от всех продуктов животного происхождения (кроме рыбы), пьет только теплую воду, после тренировок – лакричный чай, а по утрам съедает по две ложки дорогого новозеландского меда, известного антибактериальными свойствами.

Возможно, все это уже изменилось, потому что Джокович постоянно находится в поиске новых решений. Вообще он славится невероятным вниманием ко всему, что попадает в его организм. Например, после депортации из Австралии он объяснял решение не вакцинироваться от коронавируса:

«Я всегда поддерживал свободу выбора, что делать со своим организмом. Как профессиональный спортсмен элитного уровня я всегда тщательно изучал и оценивал все добавки, еду, воду, спортивные напитки – и вообще все, что подпитывает мое тело. Я очень серьезно к этому отношусь, и у меня есть четкий процесс, позволяющий принимать решения. Он помогает мне выдерживать нагрузки последних 20 лет».

По этой же причине команда Джоковича в строжайшем секрете держит состав напитков, которые он пьет во время матча.

Питание и добавки не единственные приемы, которые Новак использует, чтобы быть терминатором, который и в 36 выносливее соперников на 10-15 лет младше. Например, первый прорыв он совершил при помощи сна в барокамере – а точнее капсуле CVAC Pod. А сейчас он начал клеить на грудь TaoPatch – и эта штука якобы улучшает осанку, повышает гибкость и силу.

Так что в плане приспособлений тоже идут постоянные поиски. Некоторые находки – тот же TaoPatch – выглядят совсем сомнительными. Но Джоковичу они помогают, а для него это главное.

Психология: пришел к осознанности во всем и как никто умеет сосредотачиваться на важном

Джокович не всегда был ментальным гигантом, которым считается сейчас. Например, даже в 2013 году, уже будучи многократным чемпионом «Больших шлемов», он объяснял приглашение Бориса Беккера: «Чувствую, что за последние пару лет я упустил два-три титула, которые мог выиграть. Мне не хватало внутренней закалки, уверенности. Это одна из главных причин приглашения Бориса: я хочу перенять у него опыт важных матчей на больших турнирах».

А до этого проблем было еще больше. Несмотря на опыт детства под натовскими бомбардировками Югославии и взросление в очень тяжелых финансовых обстоятельствах, Джокович оставался человеком, про которого даже всегда дипломатичный Роджер Федерер в 2006-м сказал: «Я не доверяю его травмам. Серьезно. По-моему, в этом плане он смешон».

С тех пор Джокович занялся медитацией, йогой и другими духовными практиками. Отдельной фишкой стало его внимание к осознанному дыханию. Вообще осознанность во всем стала его главной характеристикой – и позволила ему определить свои слабые места и разобраться, как их усилить.

Долгое время считалось, что внимание к дыханию – тоже вклад Четоевича. При этом после «Ролан Гаррос» этого года Новак отметил, что духовное воспитание и в том числе дыхание было аспектом, на который внимание обращала еще Елена Генчич, с которой он занимался в детстве:

«Еще она учила меня, как важно расслабляться, слушать классическую музыку, читать поэзию, петь, читать, осознанно дышать и так далее. Она была одним из самых влиятельных людей в моей жизни».

Сейчас Джокович – вероятно, психологически самый мощный теннисист. Он как никто умеет сосредотачиваться на важные матчи – решающие стадии «Больших шлемов» и крупнейшие финалы. Он как никто умеет выходить на пик к самым важным турнирам – сейчас для него это только «Шлемы». И он как никто умеет проводить ключевые этапы матчей. Достаточно сказать, что на «Ролан Гаррос»-2023 он провел шесть тай-брейков и не допустил на них ни одной невынужденной ошибки. Та же история была, например, в финале «Уимблдона»-2019, где он ни разу не ошибся в трех тай-брейках против Роджера Федерера.

Но важно отметить: даже новый железный Джокович все равно остается человеком. Например, в финале US Open-2021, находясь в шаге от календарного Большого шлема, он явно просел психологически. И его слезы прямо по ходу матча были самой наглядной демонстрацией.

С другой стороны, Джокович обладает феноменальным умением учиться на своих ошибках. И когда в финале в Париже на прошлой неделе он оказался в похожей ситуации на пороге истории, никаких нервов видно уже не было.

И это может показаться контринтуитивным, но проблемы Джоковича последних лет – депортация из Австралии, недопуск на турниры в США и так далее – тоже помогли ему прийти к великому рекорду. Он и до этого играл в ограниченном режиме, а вынужденные пропуски больших турниров еще сильнее проредили его график. Это позволило ему еще активнее сосредоточиться на ключевых целях – и при этом поберечь организм.

А поскольку Джокович сейчас феноменально умеет набирать форму к самым важным турнирам, ему и не нужно играть много.

Единственным опасением было то, что вся эта ситуация сломит Новака психологически. Но этого не произошло. Настолько он ментально силен.

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Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney, Clive Brunskill, Matthew Lewis; AP Photo/Vincent Thian