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Коррида – вот откуда пошла любимая кричалка фанатов на «Ролан Гаррос». Мелодии почти 100 лет

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Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пурурум. Оле!

Если за последние полторы недели вы посмотрели хоть одну трансляцию с центральных стадионов «Ролан Гаррос», то наверняка слышали любимую кричалку французских теннисных фанов. Кто-то один запускает первую часть – пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пурурум. А потом все желающие добивают – оле!

В Париже ее запускают при каждом удобном случае – как и волну по стадиону.

На самом деле эта кричалка имеет испанские корни, потому что это переложение знаменитой мелодии под названием En Er Mundo («В мире»).

Ее в начале 1930-х написал испанский композитор Хуан Кинтеро Муньес (уже в 12 лет поступивший в королевскую консерваторию, но в районе 50 лет ушедший из музыки из-за глухоты), а помогал ему скрипач Хесус Фернандес Лоренсо. Они сочинили музыку специально для кубинского саксофониста Аквилино Кальзадо, который в те времена был звездой в Мадриде.

Со временем эта мелодия стала очень популярной во время корриды, где вступлением и криками «оле» обычно сопровождали особенно красивые действия тореадора.

А музыка постепенно распространилась по миру и другим видам спорта. Во Франции, например, ее любят не только на теннисе, но и на регби.

Еще под En Er Mundo красиво танцуют пасодобль – классический испанский танец, имитирующий корриду.

Поскольку корни у музыки испанские, даже во Франции добивка звучит как «оле!» Хотя многим и кажется, что это скорее французское allez.

«Хуже французов только парижане». Болельщики «Ролан Гаррос» любят ухать на все подряд – и это злит игроков

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Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney; globallookpress.com/Dmitriy Puzyrev/Russian Look

1 комментарий

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Сергей48
Во всем мире поклонники корриды болеют за тореадора и только русские болеют за быка!)
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