Один из самых драматичных эпизодов плей-офф Кубка Гагарина-2025, все трансляции матчей которого показывает Кинопоиск : во втором овертайме седьмого матча между «Ак Барсом» и «Автомобилистом» шайба залетала над пятаком екатеринбуржцев – и форвард Алексей Бывальцев в попытке ее выкинуть случайно забросил рукой в свои ворота.

Но гол записали на Кирилла Семенова из «Ак Барса». Потому что в хоккее не существует автоголов.

Спортс’’ совместно с Кинопоиском делает исследования обо всех аспектах игры.

Так почему хоккей не признает автоголы?

Точного и официально зафиксированного объяснения этому нет, но самое распространенное такое: у шайбы столько возможностей для случайных рикошетов, что возникает слишком большой потенциал для автоголов. Например, в ситуациях, когда рядом с пятачком много игроков, идет дальний бросок – и от кого-то шайба влетает в ворота.

До того, как хоккей стали снимать на десятки камер и анализировать видео каждого гола, в подобных ситуациях не всегда разбирались, от кого из атакующих игроков на самом деле влетела шайба – а просто записывали ее на бросающего.

Автогол – это не всегда рикошет

Общее правило распространяется и на ситуации, когда автогол намного очевиднее. А такие особенно часто возникают, если одна команда снимает вратаря.

Например, бывали случаи, когда шайба влетала в ворота после отскока от борта – атакующий бросал в зоне атаки, не попадал в ворота, и шайба пролетала через всю площадку и попадала в пустые.

После снятия вратаря неоднократно возникали ситуации, когда игроки перепасовывались в своей зоне – и неточная передача приводила к автоголу. Например, в 2023-м минское «Динамо» забило в свои во время отложенного удаления – вратарь уже заменился на полевого, оставил ворота пустыми, и в них прилетел пас Роба Хэмилтона.

Еще бывали ситуации, когда автогол забивал вратарь. Так, в 2019-м игравший за «Спартак» Павел Хомченко в матче с «Авангардом» сначала остановил шайбу, а потом случайно протолкнул ее ловушкой в ворота.

На кого записывают автоголы?

Все зависит от ситуации.

Если гол – результат рикошета, то его записывают на бросавшего игрока атаки.

В некоторых случаях гол записывают на игрока атаки, который последним коснулся шайбы.

Еще очень часто возникает теоретический вопрос: кому отдадут гол, если команда чисто выигрывает стартовое вбрасывание, а потом забьет в свои ворота, не дав соперникам коснуться шайбы?

Самый распространенный ответ – гол запишут на того игрока соперников, который в момент взятия ворот был ближе всего к шайбе.

И в любом случае у человека, на которого записали автогол, не будет ассистентов.

Многие голы вратарей – на самом деле автоголы

В НХЛ есть точная статистика: из 20 случаев, когда вратари забивали гол, в восьми случаях это на самом деле был автогол соперников. А шайбу записывали на вратаря, потому что он последним ее коснулся. Например, таким образом в 1979-м Билли Смит из «Айлендерс» забил самый первый официально зафиксированный вратарский гол.

И на данный момент последний вратарский гол в НХЛ забил Илья Сорокин тоже из «Айлендерс» – и это тоже на самом деле автогол.

Из вратарей в НХЛ больше всего голов на счету Мартина Бродер – три. Но только в одном случае он забил собственным броском. Поэтому главным вратарем-снайпером стоит считать Рона Хекстолла – он чисто забросил две шайбы.

В истории КХЛ было пять вратарских голов – и в трех случаях это на самом деле были автоголы. Так отличились Эдгарс Масальскис из рижского «Динамо», Виталий Еремеев из «Барыса» и Йони Ортио из «Витяза». А вот Илья Проскуряков и Илья Коновалов забивали прямым броском. Коновалов сделал это в 2023-м, когда «Динамо» играло с «Торпедо».

В протоколах НХЛ автоголы на самом деле фиксируют

В прошлом году хоккейный журналист Шон Шапиро провел небольшое исследование.

Он заметил, что в официальных протоколах матчей НХЛ у некоторых голов была приписка «own goal». Они по-прежнему были записаны на атаковавших игроков, но все равно помечалось, что это автоголы.

Шапиро выяснил, что с сезона-2008/09 автоголы официально отслеживает статистический отдел НХЛ. За это время больше всего подарков соперники сделали Коннору Макдэвиду и Эвандеру Кейну – на их счет записали по три автогола.

Кроме того, автоголы влияют на статистику вратарей. Они не считаются бросками – поэтому, например, возможны ситуации, когда в протоколе написано, что вратарь отразил 34 из 36 бросков, но при этом пропустил три гола. Зато его процент сэйвов составляет не 92, а 94. Так было с Александром Георгиевым из «Колорадо» в пятом матче плей-офф-2024 против «Виннипега».

А еще Шапиро отметил, что иногда игроки уходят с площадки с забитыми голами – но при этом не имея в протоколе ни одного зафиксированного броска в створ ворот. Опять же, потому что на них записываю автоголы.

Фото: РИА Новости /Максим Богодвид, Алексей Мальгавко

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