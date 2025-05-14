Почему в хоккее нет автоголов
Один из самых драматичных эпизодов плей-офф Кубка Гагарина-2025, все трансляции матчей которого показывает Кинопоиск: во втором овертайме седьмого матча между «Ак Барсом» и «Автомобилистом» шайба залетала над пятаком екатеринбуржцев – и форвард Алексей Бывальцев в попытке ее выкинуть случайно забросил рукой в свои ворота.
Но гол записали на Кирилла Семенова из «Ак Барса». Потому что в хоккее не существует автоголов.
Спортс’’ совместно с Кинопоиском делает исследования обо всех аспектах игры.
Так почему хоккей не признает автоголы?
Точного и официально зафиксированного объяснения этому нет, но самое распространенное такое: у шайбы столько возможностей для случайных рикошетов, что возникает слишком большой потенциал для автоголов. Например, в ситуациях, когда рядом с пятачком много игроков, идет дальний бросок – и от кого-то шайба влетает в ворота.
До того, как хоккей стали снимать на десятки камер и анализировать видео каждого гола, в подобных ситуациях не всегда разбирались, от кого из атакующих игроков на самом деле влетела шайба – а просто записывали ее на бросающего.
Автогол – это не всегда рикошет
Общее правило распространяется и на ситуации, когда автогол намного очевиднее. А такие особенно часто возникают, если одна команда снимает вратаря.
Например, бывали случаи, когда шайба влетала в ворота после отскока от борта – атакующий бросал в зоне атаки, не попадал в ворота, и шайба пролетала через всю площадку и попадала в пустые.
После снятия вратаря неоднократно возникали ситуации, когда игроки перепасовывались в своей зоне – и неточная передача приводила к автоголу. Например, в 2023-м минское «Динамо» забило в свои во время отложенного удаления – вратарь уже заменился на полевого, оставил ворота пустыми, и в них прилетел пас Роба Хэмилтона.
Еще бывали ситуации, когда автогол забивал вратарь. Так, в 2019-м игравший за «Спартак» Павел Хомченко в матче с «Авангардом» сначала остановил шайбу, а потом случайно протолкнул ее ловушкой в ворота.
На кого записывают автоголы?
Все зависит от ситуации.
Если гол – результат рикошета, то его записывают на бросавшего игрока атаки.
В некоторых случаях гол записывают на игрока атаки, который последним коснулся шайбы.
Еще очень часто возникает теоретический вопрос: кому отдадут гол, если команда чисто выигрывает стартовое вбрасывание, а потом забьет в свои ворота, не дав соперникам коснуться шайбы?
Самый распространенный ответ – гол запишут на того игрока соперников, который в момент взятия ворот был ближе всего к шайбе.
И в любом случае у человека, на которого записали автогол, не будет ассистентов.
Многие голы вратарей – на самом деле автоголы
В НХЛ есть точная статистика: из 20 случаев, когда вратари забивали гол, в восьми случаях это на самом деле был автогол соперников. А шайбу записывали на вратаря, потому что он последним ее коснулся. Например, таким образом в 1979-м Билли Смит из «Айлендерс» забил самый первый официально зафиксированный вратарский гол.
И на данный момент последний вратарский гол в НХЛ забил Илья Сорокин тоже из «Айлендерс» – и это тоже на самом деле автогол.
Из вратарей в НХЛ больше всего голов на счету Мартина Бродер – три. Но только в одном случае он забил собственным броском. Поэтому главным вратарем-снайпером стоит считать Рона Хекстолла – он чисто забросил две шайбы.
В истории КХЛ было пять вратарских голов – и в трех случаях это на самом деле были автоголы. Так отличились Эдгарс Масальскис из рижского «Динамо», Виталий Еремеев из «Барыса» и Йони Ортио из «Витяза». А вот Илья Проскуряков и Илья Коновалов забивали прямым броском. Коновалов сделал это в 2023-м, когда «Динамо» играло с «Торпедо».
В протоколах НХЛ автоголы на самом деле фиксируют
В прошлом году хоккейный журналист Шон Шапиро провел небольшое исследование.
Он заметил, что в официальных протоколах матчей НХЛ у некоторых голов была приписка «own goal». Они по-прежнему были записаны на атаковавших игроков, но все равно помечалось, что это автоголы.
Шапиро выяснил, что с сезона-2008/09 автоголы официально отслеживает статистический отдел НХЛ. За это время больше всего подарков соперники сделали Коннору Макдэвиду и Эвандеру Кейну – на их счет записали по три автогола.
Кроме того, автоголы влияют на статистику вратарей. Они не считаются бросками – поэтому, например, возможны ситуации, когда в протоколе написано, что вратарь отразил 34 из 36 бросков, но при этом пропустил три гола. Зато его процент сэйвов составляет не 92, а 94. Так было с Александром Георгиевым из «Колорадо» в пятом матче плей-офф-2024 против «Виннипега».
А еще Шапиро отметил, что иногда игроки уходят с площадки с забитыми голами – но при этом не имея в протоколе ни одного зафиксированного броска в створ ворот. Опять же, потому что на них записываю автоголы.
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид, Алексей Мальгавко
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Почему нельзя золотую середину: рикошеты не учитывать, засчитывать на того, кто нанёс акцентированный сознательный удар.
Так было в самом первом матче Макдэвида СЛБ-ЭДМ. Гол записали на Нюджент-Хопкинса, который стоял на вбрасывании.
При том, что статистической ценности тут особо не просматривается. Голов, где шайба записывается за игрока, который вообще не имел отношения к атаке относительно редки. В хоккее оценки "полезности" игрока вряд ли сильно поменяются от наличия у игрока информации по его автоголам, оценка правильных/не правильных действий в своей зоне тут немного другая и её проводит тренерский штаб каждой конкретной команды.
Ну так и за что тут платить людям, которые будут выяснять автогол случился или нет?