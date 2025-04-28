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В этом выпуске мы изучаем то, без чего невозможно проведение матчей – лед, на котором играют хоккеисты. Для этого мы связались с Михаилом Гощицким – начальником службы подготовки льда омского «Авангарда».

Из каких слоев состоит лед на хоккейном стадионе?

«Лед на любой площадке примерно одинаковый.

Его обычно намораживают на бетон, который перед этим обязательно моют. Потому что он в межсезонье стоит открытым и на него садится пыль. Плюс в самом бетоне есть разные соли – и все это надо смыть, чтобы не попадало в лед. Иначе верхний слой льда начнет подскатываться и будет не совсем красивый. И когда вы будете лед красить, краску будет разрывать – не получиться красивого белого фона.

Сам лед начинается с чернового слоя – он необходим для выравнивания поверхности. Бетон же не всегда идеально ровный, и все перепады нужно устранить до покраски. А вода – самый точный нивелир, с которым никакие приборы не сравнятся. Она во все ямки попадает, со всех бугорков стекает.

Черновой слой наливается из шланга – 10-15 миллиметров, максимум 20. Толщина зависит от горизонтальности самой плиты.

Дальше необходимо срезать верхнюю часть чернового слоя комбайном. Потому что трубки охлаждения находятся в бетоне, и замерзание идет снизу вверх – и вся грязь выталкивается наверх. Вот эту грязь надо удалить.

После этого ледовую поверхность красят специальной краской. Наносится несколько слоев, пока не получится однородно белый цвет – пока человека, который занимается этой работой, не устроит белизна покрытия. Может быть 3 слоя, может быть 5-7 – в зависимости от того, чего мы пытаемся добиться.

Чтобы краска не размылась, наносится защитный слой толщиной до 2 мм.

Уже на защитный слой наносятся разметка и реклама.

И уже на нее – рабочий слой, который составляет порядка 20 мм. Получается, общая толщина льда может составлять от 35 до 50 мм. Меньше нежелательно, потому что тогда коньком можно будет до бетона достать. А если делать больше, это негативно скажется на работе холодильной установки: машине тяжелее будет этот слой проморозить».

Из какой воды можно делать лед для матчей КХЛ?

«Требований к воде в регламенте КХЛ пока нет. Но если вы хотите хороший лед, то воду нужно готовить специальным образом.

Сначала она должна обязательно пройти фильтр.

Потом – систему умягчения. Это такие колбы, в каждой из которых свой состав: где-то песок, где-то активированный уголь, где-то смола. Вода через эти колбы проходит, очищается и умягчается – из нее удаляют соли, хлор, что-то еще.

После этого вода поступает в установку обратного осмоса. В ней тоже есть мембраны, через которые проходит вода – там отбиваются вся грязь, все соли. И на выходе мы получаем идеально чистую воду без солей.

Эта осматическая вода, конечно, очень хорошая, но у нее есть небольшой минус – лед из нее получается недостаточно крепким. А чтобы сделать его крепким, какое-то количество солей необходимо добавить.

Как правило при монтаже делают систему водоотвода, соединенную с системой очистки воды. И есть труба с осматической водой и труба с умягченной водой. И есть кран смешения, который регулирует содержание солей в воде. Вот его и поддерживают, когда заправляют воду в емкости.

Готовая вода поступает в две трехкубовых емкости, где ее нагревают. И потом через насос она либо поступает в комбайн для заправки, либо ее шлангом заливают».

Что будет, если сделать лед из простой водопроводной воды?

«Во-первых, если в воде слишком много солей, лед получится неплотный, хрупкий, будет крошиться.

Во-вторых, замерзание идет снизу вверх – и вся грязь выталкивается на поверхность. Когда конек проходит по такой поверхности, он быстрее тупится. Для сервисменов, которые точат коньки, такая вода вообще смерти подобна.

Если же во дворце стоит просто система умягчения воды, она какие-то соли убирает, но не до конца. И там верхний слой надо несколько раз срезать, потому что там пена аж шапкой становится. Лед получается белесый, и только через пару-тройку доливок принимает нормальный цвет.

И на комбайне, который работает на таком льду, нож потом как расческа – весь в зазубринах. Приходится все эти зазубрины удалять, и нож быстрее изнашивается. А на льду, который из осматической воды, нож остается идеальным – может быть, немного притупится, но визуально как новенький».

Почему лед в телевизионной картинке с разных арен выглядит по-разному – где-то белый, где-то желтоватый?

«Бывает, что это зависит от воды – она по какой-то причине не идеально прозрачная, а с желтым оттенком. Возможно, в емкостях уже ржавчина. И тогда вода дает оттенок.

Как правило, дело в воде. Один год в Магнитогорске была проблема – лед получился прямо желтый. На фоне белых рекламных баннеров вообще сильно бросалось в глаза. Но потом в течение сезона они перезалились и исправились.

Но бывает, что так кажется из-за освещения в спортивном дворце. Или, может быть, телевизионные камеры так настроены – у белого цвета же много оттенков».

Как на лед влияет внутренний климат на арене? Регламент КХЛ требует влажности воздуха 50-60% – почему она важна?

«Влажность влияет на снегообразование. Чем выше влажность, тем больше снега. И плюс влага садится на поверхность льда и влияет на его температуру. Холодильной установке тяжелее поддерживать заданный температурный режим льда, чем когда влага в норме.

Чемпионат у нас начинается в сентябре, когда в некоторых городах еще может быть жарко. И есть дворцы, где из-за этого возникают проблемы с качеством льда – даже хоккеисты иногда жалуются. Это дворцы, где не до конца проработан микроклимат.

В любом дворце должен быть двухзонный микроклимат. В зоне для хоккеистов, в полутора метрах ото льда, температура в идеале должна быть 12 градусов, а влажность – 50%. А для зрителей должен быть свой микроклимат – порядка 18-20 градусов.

И это разделение достигается за счет системы кондиционирования».

В регламенте прописано, что температура льда должна составлять минус 5-8 градусов. Почему это важно?

«У каждого вида спорта свои температурные характеристики. Допустим, фигуристы катаются при температуре поверхности порядка 3,5 градусов. Хоккеистам нужно 5-6 градусов. Для конькобежцев надо, чтобы температура была еще ниже [чем у фигуристов]. Но если взять шорт-трек, то они себе на поворотах всегда делают очень мягкий лед – прямо льют туда воду. Потому что жесткий лед может колоться, а на радиусах им нужен помягче.

Для хоккеистов лед фигуристов слишком мягкий. Им придется прилагать больше усилий, чтобы преодолеть расстояние – они сами говорят, что у них как будто ноги связаны. Грубо говоря, это все равно что ходить по асфальту или по песку.

А фигуристы не любят жесткий лед, потому что при прыжках он сильно крошится. У нас всегда есть проблема, если перед хоккейным матчем стоит шоу с фигуристами, которые выполняют прыжки. Лед местами вылетает. А заделывать выбоины уже нет времени, потому что сразу начинается игра».

Как КХЛ контролирует качество льда?

«Перед началом сезона проводят инспекцию всего дворца – все ли соответствует требованиям регламента. Но по льду лига пока не нашла инструментарий, чтобы отслеживать качество. Это вопрос субъективный.

Когда у нас старая арена открывалась в 2007 году и все системы не были до конца настроены, от команды поступали жалобы. И мы пришли после тренировки поспрашивать мнения. Прошли три человека – и каждый ответил по-разному.

Возможно, мы когда-нибудь придем к единым требованиям. Хорошо, что сейчас хотя бы температурный режим контролируют – раньше и этого не было. Кто как хотел, так и делал лед. В каком-то дворце могло быть 3,5 градуса, в другом – 6. Сейчас хотя бы есть какие-то рамки.

Мы для себя решили, что надо привязываться к цифрам. Поэтому мы уже давно вмораживаем в лед температурный датчик – и у нас температура отслеживается 24/7. Если команду устраивает температура, мы ее держим.

На старой арене у нас была ситуация с одним игроком. Он пришел и говорит, что надо сделать лед мягче – хотя все игроки просили пожестче. Я спрашиваю, чего он хочет. Он говорит: 3,5 градуса. Я ему сказал, что на тренировку мы такое еще можем сделать, потому что время есть. А на игру подготовить лед 3,5 градуса будет просто невозможно – процесс замерзания длительный. Поэтому выходить игроки будут на воду. Соответственно, температуру придется понижать.

А я сторонник того, что температура всегда должна быть одинаковой – и на тренировках, и на играх. Чтобы игроки привыкали к одному.

На самой старой арене плохо, потому что не было никакой системы кондиционирования. И чтобы на игре был нормальный лед, нам приходилось в ночь его намораживать. Соответственно, с утра игроки выходили на тренировку при температуре условно 6-7 градусов, а заканчивали игру, когда она была 4-3,5. И всегда жаловались, что у нас из крайности в крайность. Они просили сделать что-то одно – либо мягкий лед, либо жесткий.

Мы там мягкий в принципе сделать не могли: если бы начинали на мягком, то заканчивали бы на воде. А сейчас у нас инструментарий есть, мы можем все контролировать и стараемся делать примерно что-то одинаковое».

Как ухаживают за льдом?

«Во-первых, нужен стабильный температурный режим. Не перемораживать лед и не отпускать слишком сильно.

Во-вторых, поверхность должна быть идеально ровной. В процессе эксплуатации, особенно вдоль бортов и на радиусах увеличивается толщина – и лед специальными инструментами нужно подрезать.

И в течение сезона мы раз в месяц обновляем верхний слой. Срезаем, осветляем, вносим химические компоненты. Потом химия во льду кончается, мы процедуру повторяем».

Что делают со льдом во время концертов на арене?

«Мы закрываем лед специальным покрытием – Ice Comfort. Оно теплоизоляционное с верхним слоем из резины. И поскольку тепло на лед не воздействует, мы выбираем для холодильной системы самый минимальный теплорежим. Потому что, если оставить ее в режиме тренировки и накрыть резиной, то вместо 5,5 градусов он будет 7-9. Попросту переморозится.

В общем мы все инженерные системы переводим в режим «концерт», переделываем бортовую систему, снимаем стекла, делаем эвакуационные выходы. Потом концерт проходит, и мы переводим все в хоккейную конфигурацию. Все инженерные системы переводим в режим «хоккей», за ночь все разбираем. А утром начинается тренировка».

Сколько раз в сезон нужно полностью менять лед?

«На сезон лед заливается один раз. Необходимости его полностью размораживать совсем нет – потому что это влечет финансовые затраты: покупка краски, нанесение баннеров, разметки, для новой заморозки нужна вода. Поэтому размораживаем только на лето, чтобы провести профилактический осмотр, ремонт и подготовку к новому сезону.

Некоторые дворцы по несколько лет не размораживают – и ничего страшного в этом нет. Правда, нет гарантий, что все системы отработают еще 9-10 месяцев без сбоев. Так что профилактику нужно обязательно проводить.

Еще проблема с заменой льда в том, что намораживание нового занимает 7 дней. Еще нужно 3-4 дня, чтобы все слить, помыть. То есть на полную замену льда нужно минимум 10 дней. Смысла в этом нет.

А чтобы просто обновиться и поменять игровой слой для красивой картинки, достаточно 12-15 часов. Тогда все линии будут яркие, реклама будет яркая, все красиво.

Вы, наверное, обращали внимание, что в разных городах и разных дворцах разное визуальное восприятие. Где-то все ярко, а где-то только примерно понимаешь, где разметка находится. Это связано с тем, что не обновляют верхний слой. Он коньками забивается и становится матовый.

Хотя у лиги есть шаблоны, по которым определяют яркость разметки в процентном соотношении – 100%, 80%, 60%, 40%. Можно играть, когда 100% и 80%, а все остальное может привести к штрафу от лиги».

Сколько стоит залить стадион?

«Это не то чтобы сильно большие деньги. Краска может стоить порядка 200 тысяч рублей, плюс вода.

Я никогда не считал, сколько воды нужно. Но, грубо говоря, на слой толщиной миллиметр нужно 1500-2000 литров воды. А нужно 40-50 миллиметров».

Фото: РИА Новости /Алексей Мальгавко, Григорий Сысоев, Владимир Федоренко; Elena Mayorova /Global Look Press

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