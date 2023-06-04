Силен.

Последний год Карен Хачанов на «Больших шлемах» и на остальных турнирах – это два совершенно разных игрока.

На ТБШ россиянин выиграл 87,5% матчей, а на турнирах ATP – всего 59%. На «Шлемах» у него два полуфинала, на турнирах ATP – всего один. И это при том, что «Шлемов» он провел всего три, а турниров ATP – 19.

Более того, на трех последних «Шлемах» он оставался последним россиянином. И что еще мощнее – он единственный игрок, который на этих трех ТБШ вышел во вторую неделю.

На US Open и Australian Open Хачанов добрался до полуфинала. А на «Ролан Гаррос» в воскресенье вышел в четвертьфинал, выиграв очень тяжелый матч у Лоренцо Сонего (который до этого ушел с 0:2 по сетам против Андрея Рублева) – 1:6, 6:4, 7:6(7), 6:1.

Карен очень классно играл, но еще лучше – боролся.

***

Первый сет в исполнении Сонего – это, наверное, пик атакующего тенниса. Итальянец заколачивал навылет так, как будто мячи и корты на турнире не самые медленные в мире, и практически не ошибался, полностью доминируя на корте.

Удержать этот космический уровень итальянец не смог. Но все равно играл очень хорошо, постоянно давил и пытался выйти вперед. Но Хачанов, несмотря на все проблемы, находил ответы. Как он сам объяснил после матча:

«После первых полутора сетов я думал: «Что я вообще здесь делаю?» Он заколачивал отовсюду. Я вроде хорошо начал, но не знал, что мне делать. Оставалось только бороться, искать способ победить. И мне это удалось».

Во втором сете он уступал 1:2 и отыграл четыре брейк-пойнта. После чего сам взял подачу соперника и удержал брейк до конца партии.

В третьей партии он повел с брейком, подавал на сет, но стал слишком пассивен. В итоге дело дошло до тай-брейка, где Сонего быстро повел 4:0, а Карен от разочарования выбил мяч на трибуны.

Но сначала Хачанов отыграл один мини-брейк – выдавил ошибку глубоким приемом. При счете 3:4 он сам ошибся по длине и очень гневался.

А затем сразу же нашел потрясающе широкий и глубокий бэкхенд, который спровоцировал еще одну ошибку Лоренцо. Второй мини-брейк тоже был отыгран.

Напряженный момент был при счете 6:7 на тай-брейке – но Хачанов нашел две идеальные первые подачи в форхенд, с которыми соперник не справился. И после этого Сонего дрогнул и дал двойную.

И в начале четвертого сета итальянец уже выглядел отыгранным и психологически, и физически. Хачанов сразу же сделал брейк, потом еще один и довел матч до победы.

Доминирование в конце встречи было наградой за стойкость и борьбу в середине.

***

Хачанов второй раз вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос» и пятый раз – на «Больших шлемах» вообще. А дальше его ждет, скорее всего, Новак Джокович – сербу нужно обыграть 94-ю ракетку мира Хуана Пабло Варильяса.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney