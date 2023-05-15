32 комментария

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13 фактов о невероятном доминировании Надаля на «Ролан Гаррос». Его рекорды не повторит никто

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Рафаэль Надаль Рафаэль Надаль
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Теннис Теннис

Рафаэля Надаля в этом году не будет на «Ролан Гаррос» из-за травмы бедра. И это огромная потеря для турнира, потому что Рафа – его король и хозяин. Последние почти 20 лет мы говорим «Ролан Гаррос» и подразумеваем «Рафаэль Надаль».

Статистика его доминирования – это что-то невероятное.

• Рафа провел 18 «Ролан Гаррос» и выиграл 14 титулов.

• В истории мужского тенниса есть только три игрока, которые на всех «Шлемах» взяли больше титулов, чем Надаль на одном только «Ролан Гаррос»: Новак Джокович (22), Роджер Федерер (20) и сам Надаль (22).

• Рафа выиграл первый же «Ролан Гаррос», в котором участвовал. До него такое делал только Матс Виландер, после него – никто.

• По количеству титулов в Париже Надаль обходит ближайшего преследователя на восемь – второе место в списке самых титулованных занимает Бьорн Борг с шестью трофеями.

• Надаль провел на «Ролан Гаррос» 115 матчей и проиграл всего три – два Новаку Джоковичу и один Робину Содерлингу. Еще один «Ролан Гаррос» он не взял, потому что снялся перед третьим кругом.

Еще раз – за 18 лет Надаль на «Ролан Гаррос» проиграл всего три (!!!) раза.

• Его процент побед – 97,4%. Ближе всех к нему подобрался опять же Борг – выигравший на «Ролан Гаррос» 96,1% матчей (49:2). Кроме них никто не выигрывал на отдельном «Шлеме» больше 92,7% матчей (тоже Борг на US Open).

• Четыре раза Надаль брал «Ролан Гаррос», не отдав ни сета. Это рекорд профессиональных мужских «Больших шлемов». Борг трижды брал ТБШ, не проиграв ни партии, Федерер – дважды, Кен Роузуолл и Илие Настасе – по одному.

• Самая длинная серия Надаля в Париже – пять титулов подряд. На «Ролан Гаррос» ни у кого такой не было. Зато Борг пять раз подряд брал «Уимблдон», а Федерер – «Уимблдон» и US Open.

• В 90 матчах на «Ролан Гаррос» Надаль не отдал ни сета. В целом он проиграл в Париже всего 31 партию.

• Из 115 матчей только три были пятисетовыми – и Надаль выиграл их все.

• В 32 случаях он обыгрывал теннисистов топ-10 – и отдал им только 14 партий.

• На «Ролан Гаррос» Рафа повесил соперникам 24 баранки – при этом никогда не выигрывал матч 6:0, 6:0, 6:0.

• Шесть баранок достались игрокам топ-10, а две – вообще первым ракеткам мира (Джоковичу в финале-2020 и Федереру в финале-2007).

***

В общем Надаль на «Ролан Гаррос» – такая мощь, что даже главные конкуренты говорят: его достижения, скорее всего, никто и никогда не повторит.

Пробка от шампанского, пожар и падение с трибуны – что из этого было на «Ролан Гаррос»?

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Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney, Clive Brunskill, Clive Mason

32 комментария

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Тюменский медвежонок
Надаль пожалуй один из самых положительных героев в теннисе за всю историю
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Lecter
Жили в одно время с грунтовым киборгом. Круто!
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rezoner_2
Ответ SheriffYagudin
То, что Содерлинг так и не выиграл ни одного ТБШ, одна из самых больших несправедливостей тенниса за последние пару десятилетий. Заслуживал больше Маррея, например. ИМХО
Он выиграл Ролан Гаррос для Федерера.
+36
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Кавабунга Шреддоголовый
Одним словом его описать: ДОМИНАЦИЯ!!! Безоговорочная и тотальная
+31
-3
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Магнат
Недавно случайно наткнулся на повтор какого-то матча гвардиоловской барсы. До чего же это было волшебно! С Надалем будет также. Всегда, когда будем натыкаться на записи матчей Рафы на Ролан Гаррос, будем думать и вспоминать, что видели нечто совершенное, прекрасное и выдающееся.
+20
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Ben Shelton
глаза будут смотреть рейтинг и не проверят, когда не увидят Рафу в первой сотне..
+8
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Большой Сэми
Стоит отметить Борга
На каждом покрытии был мощной силой. И рекорды тому подтверждение
+6
0
+6
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SheriffYagudin
То, что Содерлинг так и не выиграл ни одного ТБШ, одна из самых больших несправедливостей тенниса за последние пару десятилетий. Заслуживал больше Маррея, например. ИМХО
+9
-6
+3
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закрыт по беспределу
14 из 18 это космос канеш
+3
0
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Сиськи Маши Макаровой
Если бы заявился - на одной ноге четвертьфинал бы вышел, а дальше уже тяжело :)
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Евгений Якутов
Маэстро!
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gabyov
В 2008 а не в 2007 была баранка Федереру
+1
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Роман Тарасов
Ответ Yury Sin
Ну, он вкатывается ещё, да и мотивация есть - обштопать Надаля по количеству титулов тбш ) Минимум в число соискателей входит )
Мне кажется Надалю по барабану, его имя навечно в истории как Грунтовый король. Даже если бы у него не было ни одного шлема кроме его 14 РГ, этого бы уже хватало. А вот Ноле очень парится по этому поводу. И всегда старался доказать что он НЕ ХУЖЕ Роджера и Рафы...
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Роман Тарасов
Ответ Guillermo
Карацев?
ахахах)
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Guillermo
Ответ Роман Тарасов
Врядли он возьмет этот РГ. Совсем в плохой форме. Скорее ставил бы на Алькараса, Даниила или вообще на неожиданного победителя не из топ 20.
Карацев?
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Роман Тарасов
Ответ Yury Sin
Джоковича не забудь: если возьмёт этот рг, будет иметь по три победы на каждом из тбш, серьезные цифири.
Врядли он возьмет этот РГ. Совсем в плохой форме. Скорее ставил бы на Алькараса, Даниила или вообще на неожиданного победителя не из топ 20.
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Seven2482
Ответ Yury Sin
Думается, что не только в этом году его не будет на рг, но и во все последующие годы, не дотянет он уже со своими травмами.
Согласен, возраст уже. На Умблдоне надеюсь выступит
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Omniscius
Ответ Доржи Бордоев
До сих пор помню этот матч, потому что поставил тб 22,5 и после 2 сетов уже думал все деньга в кармане, 6-2, 2-6, кто мог подумать, что Надаль сможет проиграть сет на грунте 0-6)
Надаль за пару лет до этого с Гаудио на грунте сыграл 6:0 0:6 1:6.
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Доржи Бордоев
Ответ Omniscius
И повесили эту баранку самому Надалю.
До сих пор помню этот матч, потому что поставил тб 22,5 и после 2 сетов уже думал все деньга в кармане, 6-2, 2-6, кто мог подумать, что Надаль сможет проиграть сет на грунте 0-6)
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Алексей Латышов
Ответ Omniscius
И повесили эту баранку самому Надалю.
О,кстати,да,благодарю.
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Omniscius
Ответ Алексей Латышов
В 2007-м году была баранка на турнире помельче-в Гамбурге.
И повесили эту баранку самому Надалю.
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Алексей Латышов
Ответ gabyov
В 2008 а не в 2007 была баранка Федереру
В 2007-м году была баранка на турнире помельче-в Гамбурге.
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Гена Булкин
Федереру баранку повесил не в 2007-м, а в 2008-м, это я точно помню. Тот турнир Рафа катком по всем проехал, а через несколько недель взял первый Уим.
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Mozazi
Пограничник на глине велик
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Alexander S
Это все да, но как он умудряется на спокойно обыгрывать тех, кто младше его на 10,15 лет?
Неужели соперники уже сразу проигрывали, ещё до матча, в голове?
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