32 комментария

Рафаэля Надаля в этом году не будет на «Ролан Гаррос» из-за травмы бедра. И это огромная потеря для турнира, потому что Рафа – его король и хозяин. Последние почти 20 лет мы говорим «Ролан Гаррос» и подразумеваем «Рафаэль Надаль».

Статистика его доминирования – это что-то невероятное.

• Рафа провел 18 «Ролан Гаррос» и выиграл 14 титулов.

• В истории мужского тенниса есть только три игрока, которые на всех «Шлемах» взяли больше титулов, чем Надаль на одном только «Ролан Гаррос»: Новак Джокович (22), Роджер Федерер (20) и сам Надаль (22).

• Рафа выиграл первый же «Ролан Гаррос», в котором участвовал. До него такое делал только Матс Виландер, после него – никто.

• По количеству титулов в Париже Надаль обходит ближайшего преследователя на восемь – второе место в списке самых титулованных занимает Бьорн Борг с шестью трофеями.

• Надаль провел на «Ролан Гаррос» 115 матчей и проиграл всего три – два Новаку Джоковичу и один Робину Содерлингу. Еще один «Ролан Гаррос» он не взял, потому что снялся перед третьим кругом.

Еще раз – за 18 лет Надаль на «Ролан Гаррос» проиграл всего три (!!!) раза.

• Его процент побед – 97,4%. Ближе всех к нему подобрался опять же Борг – выигравший на «Ролан Гаррос» 96,1% матчей (49:2). Кроме них никто не выигрывал на отдельном «Шлеме» больше 92,7% матчей (тоже Борг на US Open).

• Четыре раза Надаль брал «Ролан Гаррос», не отдав ни сета. Это рекорд профессиональных мужских «Больших шлемов». Борг трижды брал ТБШ, не проиграв ни партии, Федерер – дважды, Кен Роузуолл и Илие Настасе – по одному.

• Самая длинная серия Надаля в Париже – пять титулов подряд. На «Ролан Гаррос» ни у кого такой не было. Зато Борг пять раз подряд брал «Уимблдон», а Федерер – «Уимблдон» и US Open.

• В 90 матчах на «Ролан Гаррос» Надаль не отдал ни сета. В целом он проиграл в Париже всего 31 партию.

• Из 115 матчей только три были пятисетовыми – и Надаль выиграл их все.

• В 32 случаях он обыгрывал теннисистов топ-10 – и отдал им только 14 партий.

• На «Ролан Гаррос» Рафа повесил соперникам 24 баранки – при этом никогда не выигрывал матч 6:0, 6:0, 6:0.

• Шесть баранок достались игрокам топ-10, а две – вообще первым ракеткам мира (Джоковичу в финале-2020 и Федереру в финале-2007).

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В общем Надаль на «Ролан Гаррос» – такая мощь, что даже главные конкуренты говорят: его достижения, скорее всего, никто и никогда не повторит.

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Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney, Clive Brunskill, Clive Mason