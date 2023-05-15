11 комментариев

Карлос все равно станет первым в рейтинге.

Просто выйдя на корт во втором круге «Мастерса» в Риме, Карлос Алькарас гарантировал себе возвращение на первую строчку рейтинга. Тот матч он в итоге выиграл, а в третьем круге случилась безумная сенсация – Алькарас проиграл 135-й ракетке мира Фабиану Марожану (3:6, 6:7(4)).

23-летний венгр в Риме прошел квалификацию и сейчас впервые выступает в основной сетке уровня ATP. До Рима у него не было ни одной победы над игроками топ-100 – а за неделю в столице Италии он одержал уже три.

Алькарас, в свою очередь, впервые с конца 2021-го проиграл сопернику, который не входит в топ-100 – Марожан сейчас 135-й. В целом испанец проиграл всего третий матч в этом сезоне (при 30 победах) – и впервые в 2023-м вылетел с турнира раньше полуфинала.

Что вообще произошло?

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• Марожан сам не знает: «Я не знаю, что происходило в розыгрышах. Просто старался отбивать каждый матч. И вот так вышло».

• Венгр на самом деле был очень хорош, и он не просто отбивал матч – он превосходил Алькараса в агрессии и точности. У них практически зеркальная статистика по виннерсам и невынужденным ошибкам: у Марожана 24 и 13, а у Карлоса – 12 и 24.

• А еще Марожан 23 раза сходил к сетке и выиграл там 15 очков – тоже больше соперника. А это тоже показатель агрессии.

• Интересно и другое. В начале прошлой недели великий Борис Беккер рассказал про Алькараса: «Если кто-то осмеливается начать с ним размен, он уже проиграл. Раньше мы так говорили про Надаля и Джоковича, но у Алькараса еще больше мощи и вращения. Поэтому он переписывает историю тенниса».

Но с форхенда Марожан в понедельник бил сильнее испанца.

• Алькарас вообще был не очень похож на себя. Например, на задней линии он играл очень нежно и мягко – и это, конечно, позволяло сопернику доминировать.

• А еще у него совсем ничего не получалось на приеме. За весь матч он создал только два брейк-пойнта – в двух разных геймах. Для него это очень мало.

• Ну и он банально не попадал удары, которые обычно попадает. Например, такой обводящий форхенд в движении он обычно кладет чуть ли не с закрытыми глазами. Но в понедельник такое летело в сетку.

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Что нужно знать о Марожане?

• Его кумир – Рафаэль Надаль. Любимое покрытие – грунт, любимый удар – укороченный.

• Он не был суперуспешным юниором – ни разу не играл на «Больших шлемах», а в рейтинге максимум стоял 53-м.

• Первые почти пять лет карьеры он играл исключительно «Фьючерсы», на уровень «Челленджеров» перешел только в 2021-м, а теперь впервые выступил на турнире ATP.

• За пределами корта он любит баскетбол, машины, фильмы из серии «Форсаж» и музыку – в основном поп и рэп. А его любимый актер – Джейсон Стейтем.

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Фото: Gettyimages.ru/Alex Pantling; globallookpress.com/Agn Foto/Keystone Press Agency