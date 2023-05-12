В пятницу Новак Джокович в Риме сыграет с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри. Это будет их первая встреча, но на самом деле у них довольно богатая история.

В 2016-м на турнире в эквадорском Салинасе Этчеверри, которому сейчас 23 года, прошел первый круг, отдав всего один гейм. И эта победа принесла ему первое очко в рейтинге ATP.

Вместе с тренером они придумали, как отметить это событие – на бумажке прописали, сколько еще ему надо очков, чтобы догнать первую ракетку мира. На тот момент ею был как раз Джокович.

После этого Этчеверри продолжал таким образом отслеживать прогресс. Например, зафиксировал разницу на момент своего дебюта в топ-100.

Сейчас он уже 61-я ракетка мира, а Джокович – по-прежнему первый. Но разница стала значительно меньше – всего 5949.

Джокович стал для него отправной точкой не только потому, что на тот момент был первым. Этчеверри рассказывал: «Я вырос, наблюдая, как Ноле играет и выигрывает, следил за ним с малых лет. Я только взял ракетку в руки, а он уже был в топе».

Нынешний матч он называет исполнением мечты, а нынешний период – лучшим моментом профессиональной карьеры. «На корте я встречусь с одним из лучших в истории. Но постараюсь не проявлять к нему лишнего уважения, постараюсь максимально выложиться», – говорил он о настрое.

Джоковича, естественно, тоже спросили про эту историю. «Да, я это видел. У меня тогда было довольно много очков, сейчас меньше. И у него есть шанс сократить разрыв (смеется). Это классная история.

Мне не доводилось с ним разговаривать, я почти не видел его в игре – он молодой игрок, новый в туре. Но кажется приятным парнем.

Желаю ему успехов – только не в нашем матче (смеется)».

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Еще об Этчеверри нужно знать, что он очень спокойный. Он рассказывал, что никогда в жизни не ломал ракетки: «Учителя мне это привили. И я считаю, что мои ошибки – не вина ракетки».

И во время матчей он старается не переживать, а поражения переносить стоически: «Нужно себя контролировать и понимать, что я делаю не так. Я больше не плачу и не вспомню, когда последний раз плакал из-за поражения.

Сейчас я расстраиваюсь, когда сомневаюсь в себе в ключевые моменты, или когда считаю, что мог что-то сделать иначе. Тогда я жестко к себе отношусь, но быстро все это отпускаю».

Чтобы добиться этого состояния, Этчеверри уже несколько лет работает с психологами. С нынешним специалистом он уже три года общается каждую неделю – потому что заботится не только о психологии на корте, но и о своем психическом здоровье в целом:

«Очень полезно работать над сознанием, потому что это очень важное оружие. Еще это мне помогает в целом, потому что я обычно держу все в себе. А с ним я могу выговориться, это меня освобождает. И это я ценю больше всего».

В этом году у Этчеверри уже два финала ATP – оба на грунте. Так что создать проблемы Джоковичу он вполне способен.

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