Восьмая ракетка мира Дарья Касаткина продолжает рассказывать о жизни в туре изнутри. В новом выпуске трэвел-блога Натальи Забияко из серии «Теннисное образование» она рассказала все о своем главном инструменте – ракетке.

• С начала 2022-го Касаткина играет ракеткой от фирмы Artengo – это бренд, под которым свои товары выпускает французская сеть магазинов «Декатлон». Это настолько удивительно, что многие не верят: «Тренеры меня постоянно спрашивают, действительно ли это ракетка Artengo. Все думают, что это ракетка моего старого спонсора, просто перекрашенная. Я уже почти целый год на этот вопрос отвечаю».

• При этом такую ракетку, как у Дарьи, нельзя просто взять с полки в магазине. Как и у почти всех игроков топ-100, у нее уже много лет есть специалист – его зовут Дитер, и она называет его «моей любовью», – который кастомизирует инструмент под ее индивидуальные потребности. Вот наклейка, которую он оставляет после работы.

• «Бренд производит базовую модель, а потом человек подгоняет вес, баланс ракетки, вес при замахе (то, насколько тяжелой она ощущается во время удара по мячу – Sports.ru), ручку под игрока», – объясняет Касаткина.

• Основные характеристики ракетки россиянки. Вес – 300 граммов. Вес при замахе – 284 грамма. Натяжка струн – 22,5 кг (это можно понять по наклейке о перетяжке из Чарлстона).

• Формула струн – 16 на 19 (то есть, 16 вертикальных струн и 19 горизонтальных). «Мне нравятся большие квадраты, это помогает лучше чувствовать мяч, получается более мягко. Мне не нравятся жесткие ракетки».

• В целом ракетка кажется очень легкой, но дает ей необходимую мощь. «Многие поспорят, что мощи у меня нет, но мне все равно», – пошутила Дарья.

• У Касаткиной даже ручка подогнана под ее руку. «Дитер снимает основную намотку и стачивает часть ручки. Я его даже не прошу, но он в этом сенсей. Наверное, в том числе поэтому у меня нет мозолей».

• Как вообще кастомизируют ракетку? Это делается при помощи кусочков металла, которые обычно весят один грамм. Их можно приклеить куда угодно – под пластиковый кожух в верхней части головки, в нижнюю часть головки, в ручку. Все зависит от того, что требуется игроку.

• Добавление веса в голову ракетки повышает мощь, но чуть снижает контроль. Добавление веса в ручку наоборот повышает контроль, и это помогает, например, в игре с лета.

• У Касаткиной есть еще и декоративная кастомизация – на ручку приклеивают силиконовую наклейку с логотипом «Барселоны» (любимого клуба теннисистки) и словом Dasha: «Для меня это важно».

• Ручка у Дарьи довольно толстая – третий размер плюс еще один слой намотки. «Мне так нравится, я всегда так играла. Для меня это работает».

• Касаткина не вдавалась в детали того, какие струны использует, но рассказала про то, как на турнирах происходит их перетяжка – иногда сопровождаемая воровством.

«Иногда струны присылают отдельными «порциями», на одну ракетку. Иногда присылают бобину, которой обычно хватает на 16 ракеток. Мне обычно присылают отдельные.

Я довольно часто рву струны. На грунте их хватает не больше чем на час.

На каждом турнире есть стрингеры, и мы им тоже платим – турнир это не покрывает. Перетяжка одной ракетки стоит 25-30 долларов. И если доходишь до финала, получаются большие деньги.

А еще если давать им струны не отдельными порциями, а бобиной, на мелких турнирах их иногда приворовывают. Ты же не можешь проверить. Они воруют у одного игрока, у другого игрока.

Иногда тебе кажется, что бобина так быстро кончилась – пару ракеток перетянула, а ничего уже не осталось. Но иногда мы знаем причину.

Если у тебя нет спонсора, и ты сама покупаешь струны, то это совсем плохо. Если есть спонсор, это тоже нехорошо, но уже не так напрягает».

• Спонсор Касаткиной предоставляет ей все (ракетки, струны, намотки, сумки) – причем в неограниченных количествах: «У всех игроков разные условия контрактов, но мне дают столько ракеток, сколько понадобится».

• При этом она не наглеет – обычно путешествует с шестью ракетками, но раз в 3-4 месяца полностью меняет набор: «Они становятся старыми, «устают» – скажем так».

• Многие игроки используют куда больше: «Помню один раз взяла ракетку у Андрея Рублева, и на наклейке было написано, что это ракетка №45 – или как-то так. И я такая: «Андрей, как это возможно?» Он их довольно часто меняет. А у меня это всего №8. Хотя где-то лежит №11».

• При этом, как выяснилось из видео блогера Григория Куклина, который каждый день тренировался с Даниилом Медведевым в Дубае, чемпион US Open-2021 может целую серию турниров отыграть одной ракеткой.

Так что все зависит от привычек.

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Фото: East News/Vaughn Ridley/Getty Images/AFP