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Как у игроков воруют струны? Сколько нужно ракеток на год? Касаткина рассказала все

Даниил Медведев Даниил Медведев
WTA WTA
Дарья Касаткина Дарья Касаткина
Андрей Рублев Андрей Рублев
Теннис Теннис

Восьмая ракетка мира Дарья Касаткина продолжает рассказывать о жизни в туре изнутри. В новом выпуске трэвел-блога Натальи Забияко из серии «Теннисное образование» она рассказала все о своем главном инструменте – ракетке.

• С начала 2022-го Касаткина играет ракеткой от фирмы Artengo – это бренд, под которым свои товары выпускает французская сеть магазинов «Декатлон». Это настолько удивительно, что многие не верят: «Тренеры меня постоянно спрашивают, действительно ли это ракетка Artengo. Все думают, что это ракетка моего старого спонсора, просто перекрашенная. Я уже почти целый год на этот вопрос отвечаю».

• При этом такую ракетку, как у Дарьи, нельзя просто взять с полки в магазине. Как и у почти всех игроков топ-100, у нее уже много лет есть специалист – его зовут Дитер, и она называет его «моей любовью», – который кастомизирует инструмент под ее индивидуальные потребности. Вот наклейка, которую он оставляет после работы.

•  «Бренд производит базовую модель, а потом человек подгоняет вес, баланс ракетки, вес при замахе (то, насколько тяжелой она ощущается во время удара по мячу – Sports.ru), ручку под игрока», – объясняет Касаткина.

• Основные характеристики ракетки россиянки. Вес – 300 граммов. Вес при замахе – 284 грамма. Натяжка струн – 22,5 кг (это можно понять по наклейке о перетяжке из Чарлстона).

• Формула струн – 16 на 19 (то есть, 16 вертикальных струн и 19 горизонтальных). «Мне нравятся большие квадраты, это помогает лучше чувствовать мяч, получается более мягко. Мне не нравятся жесткие ракетки».

• В целом ракетка кажется очень легкой, но дает ей необходимую мощь. «Многие поспорят, что мощи у меня нет, но мне все равно», – пошутила Дарья.

• У Касаткиной даже ручка подогнана под ее руку. «Дитер снимает основную намотку и стачивает часть ручки. Я его даже не прошу, но он в этом сенсей. Наверное, в том числе поэтому у меня нет мозолей».

• Как вообще кастомизируют ракетку? Это делается при помощи кусочков металла, которые обычно весят один грамм. Их можно приклеить куда угодно – под пластиковый кожух в верхней части головки, в нижнюю часть головки, в ручку. Все зависит от того, что требуется игроку.

• Добавление веса в голову ракетки повышает мощь, но чуть снижает контроль. Добавление веса в ручку наоборот повышает контроль, и это помогает, например, в игре с лета.

• У Касаткиной есть еще и декоративная кастомизация – на ручку приклеивают силиконовую наклейку с логотипом «Барселоны» (любимого клуба теннисистки) и словом Dasha: «Для меня это важно».

• Ручка у Дарьи довольно толстая – третий размер плюс еще один слой намотки. «Мне так нравится, я всегда так играла. Для меня это работает».

• Касаткина не вдавалась в детали того, какие струны использует, но рассказала про то, как на турнирах происходит их перетяжка – иногда сопровождаемая воровством.

«Иногда струны присылают отдельными «порциями», на одну ракетку. Иногда присылают бобину, которой обычно хватает на 16 ракеток. Мне обычно присылают отдельные.

Я довольно часто рву струны. На грунте их хватает не больше чем на час.

На каждом турнире есть стрингеры, и мы им тоже платим – турнир это не покрывает. Перетяжка одной ракетки стоит 25-30 долларов. И если доходишь до финала, получаются большие деньги.

А еще если давать им струны не отдельными порциями, а бобиной, на мелких турнирах их иногда приворовывают. Ты же не можешь проверить. Они воруют у одного игрока, у другого игрока.

Иногда тебе кажется, что бобина так быстро кончилась – пару ракеток перетянула, а ничего уже не осталось. Но иногда мы знаем причину.

Если у тебя нет спонсора, и ты сама покупаешь струны, то это совсем плохо. Если есть спонсор, это тоже нехорошо, но уже не так напрягает».

• Спонсор Касаткиной предоставляет ей все (ракетки, струны, намотки, сумки) – причем в неограниченных количествах: «У всех игроков разные условия контрактов, но мне дают столько ракеток, сколько понадобится».

• При этом она не наглеет – обычно путешествует с шестью ракетками, но раз в 3-4 месяца полностью меняет набор: «Они становятся старыми, «устают» – скажем так».

• Многие игроки используют куда больше: «Помню один раз взяла ракетку у Андрея Рублева, и на наклейке было написано, что это ракетка №45 – или как-то так. И я такая: «Андрей, как это возможно?» Он их довольно часто меняет. А у меня это всего №8. Хотя где-то лежит №11».

• При этом, как выяснилось из видео блогера Григория Куклина, который каждый день тренировался с Даниилом Медведевым в Дубае, чемпион US Open-2021 может целую серию турниров отыграть одной ракеткой.

Так что все зависит от привычек.

Сколько платить, чтобы играть в WTA? Как забрать призовые? И зачем нужен консультант по налогам? Рассказывает Дарья Касаткина

Медведев рвет тур, а помогают новые струны. Каким образом?

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Фото: East News/Vaughn Ridley/Getty Images/AFP

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