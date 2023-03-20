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Медведев таки проиграл – впервые за 20 матчей. Алькарас его разгромил и стал №1 в мире

ATP ATP
Карлос Алькарас Карлос Алькарас
BNP Paribas Open BNP Paribas Open
Даниил Медведев Даниил Медведев
Теннис Теннис

Конец серии.

В 2006 году певица Нелли Фуртадо выпустила платиновый сингл, в котором задалась вопросом: «Почему все хорошее кончается?»

Сейчас тем же вопросом задаются болельщики Даниила Медведева, потому что кончилась его феноменальная беспроигрышная серия из 19 матчей. В финале «Мастерса» в Индиан-Уэллс россиянина жестко остановил 19-летний Карлос Алькарас – 6:3, 6:2.

***

По ходу турнира Даниил много жаловался на скорость покрытия, а в начале недели сказал, что только, может быть, 10 игроков способны на нем показывать свой лучший теннис. Алькарас точно один из них.

С одной стороны, испанец настолько мощный, что ему хватает сил пробивать сквозь медленный корт и заколачивать навылет. И как только Медведев в финале чуть коротил или чуть мягчил, Карлос набрасывался на мяч и вбивал со скоростью под 160 км/ч. Очень сильно.

С другой стороны, скорость покрытия позволяет Алькарасу доминировать за счет движения и умения неудобно играть из оборонительных позиций.

Поэтому Медведев первый виннерс забил только в шестом гейме. И за матч у него их набралось всего пять.

Кроме того, испанец доминировал в длинных розыгрышах – опять же, за счет комбинации непробиваемости и умения резко взвинтить темп, добавить мячу скорости и захватить позиционное преимущество.

Не помогло Даниилу и то, что он очень много ошибался. Например, второй сет он начал с того, что отдал брейк, запоров пару ударов с задней, один у сетки и дав двойную. Всего у россиянина 21 невынужденных – больше, чем у испанца (19). В последнем гейме матча он даже начал после них кидать ракетку в корт.

Удивило то, как мало проблем Медведев создал с приема. У него не было ни одного брейк-пойнта, и он ни разу даже не вел 30:15 на подаче испанца.

Расстроило то, что  Даниил совсем не экспериментировал с приемом, не пытался обрезать углы, вставать поближе к задней линии. В итоге Алькарас блестяще эксплуатировал его позицию. Помогали шикарные эпизоды серв-энд-воллей.

И волшебные укороченные первым ударом после подачи.

Даже когда Медведев находил что-то с приема, у Карлоса были ответы. Например, тут он заранее сместился, чтобы проатаковать уходящую подачу, нашел глубокий прием, но испанец уверенно перевел в противоположную девятку и потом постепенно пробрался к сетке.

В целом Алькарас полностью переиграл Медведева. В матче не было ни одного отрезка, когда Даниил был бы близок к тому, чтобы переломить его ход.

На церемонии награждения Медведев попросил прощения у зрителей, что не смог сделать финал интересным. Но великолепная Шарлиз Терон на трибунах все равно кайфанула.

***

Перед турниром к форме Алькараса были вопросы. Он отложил начало сезона из-за травмы, а потом снова повредил бедро. В Индиан-Уэллс он проводил первый турнир 2023-го на харде.

В итоге титул, взятый без единого проигранного сета.

И за счет этой победы 19-летний испанец вернется на первую строчку рейтинга, обойдя Новака Джоковича. Чтобы остаться первым перед грунтовым сезоном, ему нужно будет защитить титул в Майами.

В такой форме это очень даже возможно.

Может, Рыбакина – лучшая теннисистка мира?

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Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney

4 комментария

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Volodka
Мед просто устал, он поэтому с Тиафо никак не мог подать на матч, спасся лишь эйсом, он сам обмолвился, что чуть не проиграл матч, а по сетам то было бы равенство, просто он чувствовал, бензин закончился, физически и эмоционально.
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Volodka
Считаю, что проиграл он не из-за того, что Карлос его переигрывал, а сам он постоянно ошибался в простых ситуациях, до переигрывания и не доходило, когда были выигрышные ситуации, он и там ошибался, у сильных соперников так не выиграешь.
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The Destroyer
Подскажите, в Майами покрытие такое же медленное будет? Было бы интересно на матч реванш посмотреть в более удобных для Медведева условиях пока он в форме , здесь всё же Алькарас как рыба в воде себя чувствовал, чего не скажешь о Медведеве.
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Eugenie Nation
Вообщем Алькарас спокойно и тихо отдоминировал весь турнир
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