12 комментариев

«Думал, это конец».

Даниил Медведев в Индиан-Уэллс – это спектакль. Это драма, это комедия, это трагедия. Это все сразу.

Но он продолжает побеждать. Уже 17 выигранных матчей подряд. В 1/8 финала Даниил за три часа вымучил победу над Александром Зверевым – 6:7(5), 7:6(3), 7:5.

Медведев опять ругал медленные корты – они его страшно бесят

Зверев для Медведева – не самый уютный соперник. Даниил проигрывал ему шесть раз в 13 матчах, и в целом они очень похожи: любят контратаку, мощно подают, максимально успешны, когда заставляют себя играть агрессивно.

Поэтому в игре было много тяжелой физической борьбы в разменах, и в первом сете Медведев ее чуть больше проигрывал. Особенно на тай-брейке, где наделал много необязательных ошибок.

После партии выяснилось, что во всем виноваты медленные корты калифорнийской пустыни. Даниил обрушился на судью с уже ставшими привычными жалобами на скорость покрытия:

«Это позор спорта. Тут нельзя играть, его надо запретить. И его еще хардом называют. Как неприятно называть этот ужасный корт хардом.

Я пойду в туалет, и мне наплевать на предупреждение – я буду медленным, как этот корт. Хоть пять предупреждений давай.

Если нам разрешают играть на таком корте, я разрешаю себе делать все, что я хочу».

По ходу второй партии он тоже негодовал:

«ATP плохо проверяет корт. Это не хард. Пусть напишут, что это очень медленный корт. Люди должны знать. Это не хард. Я знаю хард – я специалист».

Во втором сете Медведев заборолся – но получил пугающую травму

Даниил на пике формы впечатляет тем, что может отбрасывать все проблемы. А во второй партии у него их был вагон.

Он не переставал бороться, подтянул уровень и делал очень классно – так, как мало кто в мире умеет.

Но при счете 3:2 он неловко воткнулся в ненавистный корт и подвернул ногу.

В итоге пришлось брать продолжительный медицинский перерыв, по итогам которого ему затейпировали голеностоп.

После перерыва Даниил явно хромал, когда ходил. Но в розыгрышах этого заметно не было – он бегал так же классно, как всегда. И, опять же, тащил феноменальные розыгрыши.

Он затащил его на тай-брейке, а в третьем вел с брейком и подавал на матч.

Концовка матча – это нечто. Оба сыпали дикими ошибками, но Даниил оказался крепче

Медведев вышел подавать на матч при счете 5:4. К тому моменту он пару геймов на подаче взял очень уверенно. В итоге дошел на матчболе, а дальше началось.

На матчболе он бросил дропшот в сетку. Потом бахнул еще две ошибки – отдал брейк.

При счете 5:5 уже Зверев дошел до геймбола. Но на нем Даниил вцепился, вытащил розыгрыш – и уже соперник дрогнул: ошибка в размене и двойная на брейк-пойнте.

Получив преимущество еще раз, Даниил уже обошелся без глупостей и подал на победу уверенно. И после победы, явно хромая, пошел на интервью на корте.

Там он рассказал о главном:

«Сейчас все нормально, но через пару часов будет больно. Это точно.

Когда я подвернул ногу, то думал, что просто встану – быстро и без проблем. Но потом боль быстро накатила, и я такой: это не хорошо. Я думал, что это конец. Думал, что не порвал связку, но повредил и не смогу продолжить.

Мне чуть ли не впервые в жизни тейпировали голеностоп. Но я решил попробовать. И удивительно, что бегать было намного проще, чем ходить. При ходьбе я хромал, а потом нормально бегал.

Понимаю, как тяжело было сопернику, но я не притворялся. Ходить мне было тяжелее, чем бегать.

Теперь, когда адреналин отойдет и я остыну, мне будет больно. Я сделаю снимок и посмотрю, смогу ли продолжить».

***

В четвертьфинале – между прочим, первом в карьере в Индиан-Уэллс – его ждет Алехандро Давидович-Фокина. Дождется ли – вопрос.

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Фото: globallookpress.com/IMAGO/Antoine Couvercelle