12 комментариев

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Медведев – чистая драма: опять ворчал на корты, страшно подвернул ногу – но выиграл! Уже 17 побед подряд

Даниил Медведев Даниил Медведев
ATP ATP
Александр Зверев Александр Зверев
BNP Paribas Open BNP Paribas Open
Теннис Теннис

«Думал, это конец».

Даниил Медведев в Индиан-Уэллс – это спектакль. Это драма, это комедия, это трагедия. Это все сразу.

Но он продолжает побеждать. Уже 17 выигранных матчей подряд. В 1/8 финала Даниил за три часа вымучил победу над Александром Зверевым – 6:7(5), 7:6(3), 7:5.

Медведев опять ругал медленные корты – они его страшно бесят

Зверев для Медведева – не самый уютный соперник. Даниил проигрывал ему шесть раз в 13 матчах, и в целом они очень похожи: любят контратаку, мощно подают, максимально успешны, когда заставляют себя играть агрессивно.

Поэтому в игре было много тяжелой физической борьбы в разменах, и в первом сете Медведев ее чуть больше проигрывал. Особенно на тай-брейке, где наделал много необязательных ошибок.

После партии выяснилось, что во всем виноваты медленные корты калифорнийской пустыни. Даниил обрушился на судью с уже ставшими привычными жалобами на скорость покрытия:

«Это позор спорта. Тут нельзя играть, его надо запретить. И его еще хардом называют. Как неприятно называть этот ужасный корт хардом.

Я пойду в туалет, и мне наплевать на предупреждение – я буду медленным, как этот корт. Хоть пять предупреждений давай.

Если нам разрешают играть на таком корте, я разрешаю себе делать все, что я хочу».

По ходу второй партии он тоже негодовал:

«ATP плохо проверяет корт. Это не хард. Пусть напишут, что это очень медленный корт. Люди должны знать. Это не хард. Я знаю хард – я специалист».

Во втором сете Медведев заборолся – но получил пугающую травму

Даниил на пике формы впечатляет тем, что может отбрасывать все проблемы. А во второй партии у него их был вагон.

Он не переставал бороться, подтянул уровень и делал очень классно – так, как мало кто в мире умеет.

Но при счете 3:2 он неловко воткнулся в ненавистный корт и подвернул ногу.

В итоге пришлось брать продолжительный медицинский перерыв, по итогам которого ему затейпировали голеностоп.

После перерыва Даниил явно хромал, когда ходил. Но в розыгрышах этого заметно не было – он бегал так же классно, как всегда. И, опять же, тащил феноменальные розыгрыши.

Он затащил его на тай-брейке, а в третьем вел с брейком и подавал на матч.

Концовка матча – это нечто. Оба сыпали дикими ошибками, но Даниил оказался крепче

Медведев вышел подавать на матч при счете 5:4. К тому моменту он пару геймов на подаче взял очень уверенно. В итоге дошел на матчболе, а дальше началось.

На матчболе он бросил дропшот в сетку. Потом бахнул еще две ошибки – отдал брейк.

При счете 5:5 уже Зверев дошел до геймбола. Но на нем Даниил вцепился, вытащил розыгрыш – и уже соперник дрогнул: ошибка в размене и двойная на брейк-пойнте.

Получив преимущество еще раз, Даниил уже обошелся без глупостей и подал на победу уверенно. И после победы, явно хромая, пошел на интервью на корте.

Там он рассказал о главном:

«Сейчас все нормально, но через пару часов будет больно. Это точно.

Когда я подвернул ногу, то думал, что просто встану – быстро и без проблем. Но потом боль быстро накатила, и я такой: это не хорошо. Я думал, что это конец. Думал, что не порвал связку, но повредил и не смогу продолжить.

Мне чуть ли не впервые в жизни тейпировали голеностоп. Но я решил попробовать. И удивительно, что бегать было намного проще, чем ходить. При ходьбе я хромал, а потом нормально бегал.

Понимаю, как тяжело было сопернику, но я не притворялся. Ходить мне было тяжелее, чем бегать.

Теперь, когда адреналин отойдет и я остыну, мне будет больно. Я сделаю снимок и посмотрю, смогу ли продолжить».

***

В четвертьфинале – между прочим, первом в карьере в Индиан-Уэллс – его ждет Алехандро Давидович-Фокина. Дождется ли – вопрос.

Медведев когда-нибудь играл так хорошо, как сейчас? Сравниваем четыре суперотрезка

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Фото: globallookpress.com/IMAGO/Antoine Couvercelle

12 комментариев

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Pavel Makarov
Ответ Ba39
Как можно было позволить ему продолжать? Я как футболист скажу, что при травме голеностопа можно на адреналине играть, ходить, прыгать, бегать и много чего ещё делать, но связка растягивается и далее это приводит к тому, что никакая лангетка не уже не спасёт - вы будете подвержены травме и далее до тех пор, пока не сделаете операцию. Изначально проблема то плёвая - надел лангетку, недельку подержал (снимая на ночь) и возвращайся! Но Медведев пошёл по пути большинства спортсменов - победа во что бы то ни стало, здесь и сейчас! 99% он снимется, помяните моё слово. Удачи ему.
как можно было позволить играть - решил врач не без опыта, я думаю,
точно так же думаю, что он выйдет на следующий матч, а дальше - как повезет
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Ba39
Как можно было позволить ему продолжать? Я как футболист скажу, что при травме голеностопа можно на адреналине играть, ходить, прыгать, бегать и много чего ещё делать, но связка растягивается и далее это приводит к тому, что никакая лангетка не уже не спасёт - вы будете подвержены травме и далее до тех пор, пока не сделаете операцию. Изначально проблема то плёвая - надел лангетку, недельку подержал (снимая на ночь) и возвращайся! Но Медведев пошёл по пути большинства спортсменов - победа во что бы то ни стало, здесь и сейчас! 99% он снимется, помяните моё слово. Удачи ему.
0
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Павел Ниткин
Автор
Ответ Авторитетный игрок "Уорриорз"
У вас ошибка. Медведев второй сет как раз таки выиграл, а значит фраза «этого не хватило чтобы взять второй сет» не совсем уместна
да, мозги перестали работать. Спасибо, поправил!
+1
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DeX
Ещё стоит упомянуть, что на брейкпойнтах Даниил был скалой. Особенно запомнилось, как он отыгрался с 0-40 вторыми подачами, а потом воткнул два эйса
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Авторитетный игрок "Уорриорз"
Ответ Серж Поровозиков
клоун без флага
Согласен. У тебя флага нет
+1
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Авторитетный игрок "Уорриорз"
У вас ошибка.
Медведев второй сет как раз таки выиграл, а значит фраза «этого не хватило чтобы взять второй сет» не совсем уместна
+4
0
+4
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Adeen
Ответ Серж Поровозиков
клоун без флага
Абсолютно верный комментарий.
0
-4
-4
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Criptonit
Медвед опять в цирке выступал
+1
-4
-3
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Серж Поровозиков
клоун без флага
+2
-10
-8
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xqystfsf7s
Пока не показали повтор падения, я даже думал что он притворяется) Но все с таким не шутят 😜
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Brigant
молодец но разговоры и споры с судьями это лишнее.
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Rojo Crio
Drama Queen
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