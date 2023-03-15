12 комментариев

Медведев – чистая драма: опять ворчал на корты, страшно подвернул ногу – но выиграл! Уже 17 побед подряд
«Думал, это конец».
Даниил Медведев в Индиан-Уэллс – это спектакль. Это драма, это комедия, это трагедия. Это все сразу.
Но он продолжает побеждать. Уже 17 выигранных матчей подряд. В 1/8 финала Даниил за три часа вымучил победу над Александром Зверевым – 6:7(5), 7:6(3), 7:5.
Медведев опять ругал медленные корты – они его страшно бесят
Зверев для Медведева – не самый уютный соперник. Даниил проигрывал ему шесть раз в 13 матчах, и в целом они очень похожи: любят контратаку, мощно подают, максимально успешны, когда заставляют себя играть агрессивно.
Поэтому в игре было много тяжелой физической борьбы в разменах, и в первом сете Медведев ее чуть больше проигрывал. Особенно на тай-брейке, где наделал много необязательных ошибок.
После партии выяснилось, что во всем виноваты медленные корты калифорнийской пустыни. Даниил обрушился на судью с уже ставшими привычными жалобами на скорость покрытия:
«Это позор спорта. Тут нельзя играть, его надо запретить. И его еще хардом называют. Как неприятно называть этот ужасный корт хардом.
Я пойду в туалет, и мне наплевать на предупреждение – я буду медленным, как этот корт. Хоть пять предупреждений давай.
Если нам разрешают играть на таком корте, я разрешаю себе делать все, что я хочу».
По ходу второй партии он тоже негодовал:
«ATP плохо проверяет корт. Это не хард. Пусть напишут, что это очень медленный корт. Люди должны знать. Это не хард. Я знаю хард – я специалист».
Во втором сете Медведев заборолся – но получил пугающую травму
Даниил на пике формы впечатляет тем, что может отбрасывать все проблемы. А во второй партии у него их был вагон.
Он не переставал бороться, подтянул уровень и делал очень классно – так, как мало кто в мире умеет.
Но при счете 3:2 он неловко воткнулся в ненавистный корт и подвернул ногу.
В итоге пришлось брать продолжительный медицинский перерыв, по итогам которого ему затейпировали голеностоп.
После перерыва Даниил явно хромал, когда ходил. Но в розыгрышах этого заметно не было – он бегал так же классно, как всегда. И, опять же, тащил феноменальные розыгрыши.
Он затащил его на тай-брейке, а в третьем вел с брейком и подавал на матч.
Концовка матча – это нечто. Оба сыпали дикими ошибками, но Даниил оказался крепче
Медведев вышел подавать на матч при счете 5:4. К тому моменту он пару геймов на подаче взял очень уверенно. В итоге дошел на матчболе, а дальше началось.
На матчболе он бросил дропшот в сетку. Потом бахнул еще две ошибки – отдал брейк.
При счете 5:5 уже Зверев дошел до геймбола. Но на нем Даниил вцепился, вытащил розыгрыш – и уже соперник дрогнул: ошибка в размене и двойная на брейк-пойнте.
Получив преимущество еще раз, Даниил уже обошелся без глупостей и подал на победу уверенно. И после победы, явно хромая, пошел на интервью на корте.
Там он рассказал о главном:
«Сейчас все нормально, но через пару часов будет больно. Это точно.
Когда я подвернул ногу, то думал, что просто встану – быстро и без проблем. Но потом боль быстро накатила, и я такой: это не хорошо. Я думал, что это конец. Думал, что не порвал связку, но повредил и не смогу продолжить.
Мне чуть ли не впервые в жизни тейпировали голеностоп. Но я решил попробовать. И удивительно, что бегать было намного проще, чем ходить. При ходьбе я хромал, а потом нормально бегал.
Понимаю, как тяжело было сопернику, но я не притворялся. Ходить мне было тяжелее, чем бегать.
Теперь, когда адреналин отойдет и я остыну, мне будет больно. Я сделаю снимок и посмотрю, смогу ли продолжить».
***
В четвертьфинале – между прочим, первом в карьере в Индиан-Уэллс – его ждет Алехандро Давидович-Фокина. Дождется ли – вопрос.
Медведев когда-нибудь играл так хорошо, как сейчас? Сравниваем четыре суперотрезка
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Фото: globallookpress.com/IMAGO/Antoine Couvercelle
точно так же думаю, что он выйдет на следующий матч, а дальше - как повезет
Медведев второй сет как раз таки выиграл, а значит фраза «этого не хватило чтобы взять второй сет» не совсем уместна