«Может быть, Анна тоже виновата».

В 2001 году Анна Курникова занимала восьмое место среди женщин, которых больше всего ищут в гугле. Обходили ее только певицы и актрисы – например, Бритни Спирс, Памела Андерсон, Дженнифер Лопес и Шакира.

Сумасшедшей популярностью теннисистки воспользовался 20-летней голландский студент Ян де Вит, создавший одного из самых известных червей в истории интернета.

Вирус распространялся следующим образом. Человеку на почту приходило письмо. Тема – «Держи, ;о)». Текст – «Привет: Зацени!» И приложение – файл с названием AnnaKournikova.jpg.vbs.

Открывавшие файл надеялись увидеть фотографию Курниковой, но на самом деле это был не jpeg-документ, а скрипт, который собирал контакты из адресной книги Microsoft Outlook и пересылал им себя.

Де Вит запустил червя 11 февраля 2001 года, и за два дня тот заразил уже миллионы компьютеров. В итоге парень сначала признался родителям, что за вирусом стоит именно он, а потом опубликовал что-то вроде манифеста – в том числе через сайт, посвященный Курниковой.

Он утверждал, что хотел проверить, научились ли люди чему-нибудь после эпидемии вируса ILOVEYOU. В 2000-м он распространился через письма с текстом «Я тебя люблю», заразил больше 5 млн компьютеров и, по разным оценкам, нанес ущерб в размере 15 млн долларов. В отличие от «Анны Курниковой» он не просто распространялся, но еще и переписывал некоторые файлы на зараженных компьютерах.

Де Вит писал: «На прошлой неделе я прочитал статью с красноречивым заголовком: Вирус ILOVEYOU людей ничему не научил. Я считаю, что так и есть. И думаю, скорость распространения заставит вас со мной согласиться.

Может быть, Анна тоже виновата – она такая красивая.

Еще хочу сказать, что не желал никому вреда. Но, в конце концов, открывшие приложение сами виноваты».

Вирус Де Вита не наносил никакого прямого ущерба – а только распространялся. Поэтому основная опасность заключалась в том, что массовая рассылка писем приведет к перегрузке почтовых серверов. Поэтому один журналист, например, так оценил его потенциал: «Как и сама звезда тенниса, червь «Анна Курникова» вызвал огромный интерес, но ему не хватает мощного удара».

14 февраля 2001-го Де Вит пришел в полицию своего родного города Снека и сдался. По местным законам ему угрожало до четырех лет тюрьмы за распространение вредоносных программ. Но мэр Снека смотрел на ситуацию немного иначе – он был доволен вниманием, которое Де Вит привлек к городу, сам вирус считал «смешным», а молодого человека «талантливым» и был готов позвать его на собеседование, чтобы тот работал в IT-отделе местной администрации.

Де Вита судили, и американская ФБР направила в суд доказательства, что он нанес ущерб в размере 166 тысяч долларов. Кроме того, им удалось найти 55 жертв червя. Сам голландец и его юристы утверждали, что вред от вируса был минимальным, поэтому он заслуживает снисхождения. Тем не менее, он получил 150 часов общественных работ.

В 2002-м Де Вит обжаловал приговор, но менять его не стали. Более того, суд постановил, что ущерб мог быть куда более серьезным, а распространение вируса могло «парализовать интернет». И по мнению суда, Де Вит это знал и понимал.

А в 2004-м «Анна Курникова» появилась в сериале «Друзья». Там вирус заразил компьютер Росса и действовал более жестко, чем в реальности – стер всю информацию с жесткого диска. Кроме того, настоящий вирус работал только на Windows, а у Росса был Mac.

И многие эксперты отмечают, что гениальность Де Вита была не в мастерстве, с которым он разработал вирус. Наоборот, они говорят, что особых талантов тот не продемонстрировал. Вирус он создал за несколько часов, но для этого использовал готовый набор, созданный аргентинским программистом [K]Alamar. Тот вскоре удалил его из интернета по просьбе друзей, услышавших его имя по телевизору.

Нет, самым классным в этом вирусе был выбор фигуры, через которую он распространялся. Эксперт по информационной безопасности Грэм Клули вообще назвали это гениальным образцом социальной инженерии.

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Фото: Gettyimages.ru/Newsmakers, Clive Brunskill /Allsport, Mario Tama, Michael Kienzler/Bongarts