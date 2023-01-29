Джокович – снова величайший в истории. Взял 22-й «Шлем» и вернется на первую строчку рейтинга
Новак Джокович – чемпион Australian Open! И очень трудно спорить, что он величайший игрок в истории.
Серб выиграл 22-й «Большой шлем» и сравнялся с рекордом Рафаэля Надаля.
В Мельбурне Джокович победил 10-й раз, и теперь они с Надалем единственные теннисисты, бравшие какой-то из «Больших шлемов» двухзначное количество раз (у Рафы 14 титулов на «Ролан Гаррос»). Кроме того, только Новак и Рафа выигрывали все «Шлемы» минимум дважды, а после Рода Лэйвера в 1969 году только Джокович брал четыре «Шлема» подряд (в 2015-16-м).
Новак присоединился к Надалю и Роджеру Федереру в списке всего трех игроков, которые вообще какой-либо титул брали 10 и более раз. В целом он выиграл 93-й титул и обошел испанца. Теперь больше только у Ивана Лендла (94), Роджера Федерера (103) и Джимми Коннорса (109).
В понедельник серб вернется на первую строчку рейтинга – это будет его седьмое пришествие на вершину рейтинга. Ему же принадлежит рекорд по неделям в качестве №1 – 373. И Новак рекордные семь раз завершал сезон первой ракеткой мира.
Сейчас нет никаких сомнений, что 35-летний Джокович – лучший игрок тура, в котором все его основные соперники младше на 10 лет и больше. Начиная с мая прошлого года, когда он окончательно оправился после стресса депортации из Австралии, он выиграл 49 матчей из 52. Обыгрывали его только Карлос Алькарас (Мадрид), Надаль («Ролан Гаррос») и Хольгер Руне (Париж).
И в целом сейчас понятно, что останавливаться Новак не собирается. Он в прекрасной физической форме и по игре – сильнейший в мире.
«Конечно, есть профессиональные цели и амбиции – «Большие шлемы» и первая строчка рейтинга. Наверное, это вершина профессионального тенниса, и это всегда было моей целью. Несомненно, мне хочется писать историю этого спорта», – сказал он после выхода в финал.
Сейчас он снова на вершине, а история им переписана уже практически вся. Феномен.
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Фото: Gettyimages.ru/Lintao Zhang
А Надаля отправлять на пенсию мне кажется рановато. Это уже продолжается лет 10, все его хоронят, а он возвращается и берет по 3 шлема за сезон. Так что вся борьба еще впереди, тем более следующий РГ.
P.S. Отдельно выделю, что и у Ноле теперь есть Десима. Федерер тут конечно отстал, ни второй титул на неудобном Шлеме не взял, ни двузначное число на коронном Шлеме не сделал.