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Джокович – снова величайший в истории. Взял 22-й «Шлем» и вернется на первую строчку рейтинга

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Новак Джокович – чемпион Australian Open! И очень трудно спорить, что он величайший игрок в истории.

Серб выиграл 22-й «Большой шлем» и сравнялся с рекордом Рафаэля Надаля.

В Мельбурне Джокович победил 10-й раз, и теперь они с Надалем единственные теннисисты, бравшие какой-то из «Больших шлемов» двухзначное количество раз (у Рафы 14 титулов на «Ролан Гаррос»). Кроме того, только Новак и Рафа выигрывали все «Шлемы» минимум дважды, а после Рода Лэйвера в 1969 году только Джокович брал четыре «Шлема» подряд (в 2015-16-м).

Новак присоединился к Надалю и Роджеру Федереру в списке всего трех игроков, которые вообще какой-либо титул брали 10 и более раз. В целом он выиграл 93-й титул и обошел испанца. Теперь больше только у Ивана Лендла (94), Роджера Федерера (103) и Джимми Коннорса (109).

В понедельник серб вернется на первую строчку рейтинга – это будет его седьмое пришествие на вершину рейтинга. Ему же принадлежит рекорд по неделям в качестве №1 – 373. И Новак рекордные семь раз завершал сезон первой ракеткой мира.

Сейчас нет никаких сомнений, что 35-летний Джокович – лучший игрок тура, в котором все его основные соперники младше на 10 лет и больше. Начиная с мая прошлого года, когда он окончательно оправился после стресса депортации из Австралии, он выиграл 49 матчей из 52. Обыгрывали его только Карлос Алькарас (Мадрид), Надаль («Ролан Гаррос») и Хольгер Руне (Париж).

И в целом сейчас понятно, что останавливаться Новак не собирается. Он в прекрасной физической форме и по игре – сильнейший в мире.

«Конечно, есть профессиональные цели и амбиции – «Большие шлемы» и первая строчка рейтинга. Наверное, это вершина профессионального тенниса, и это всегда было моей целью. Несомненно, мне хочется писать историю этого спорта», – сказал он после выхода в финал.

Сейчас он снова на вершине, а история им переписана уже практически вся. Феномен.

Джокович выиграл 10-й Australian Open. Как это было

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Фото: Gettyimages.ru/Lintao Zhang

59 комментариев

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Вова Фидлер
Джокович просто зверь. А нынешние вечно подающие надежды некстгены уже по возрасту опытные игроки, которых уже подпирают следующие некстгены.
А Надаля отправлять на пенсию мне кажется рановато. Это уже продолжается лет 10, все его хоронят, а он возвращается и берет по 3 шлема за сезон. Так что вся борьба еще впереди, тем более следующий РГ.
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SKA Rostov1992
Ответ VaD
Этот турнир наглядно продемонстрировал, что мужской теннисный тур сейчас находится в худшем состоянии за очень долгое время. Безусловно, после заката эпохи таких легенд, как Надаль и Федерер, никто не ожидал, что сразу появятся игроки, равносильные испанцу и швейцарцу, но ведь помимо них с Джоковичем раньше конкурировали очень крутые Маррей, Вавринка и Тим, создававшие серьезные проблемы сербу в больших матчах и одержавшие ряд значимых побед над ним, а также весьма солидные Дель Потро, Тсонга, Бердых, Феррер, которые хоть и редко завершали матчи против Новака в свою пользу, но зачастую навязывали достойную борьбу. Что мы видим сейчас? Джоковичу 35 лет и он уже далеко не тот, каким был во время соперничества с ранее упомянутыми игроками, но при этом одерживает самую легкую победу на ТБШ в карьере, забирая 6 титул за последние 7 турниров. Его соперники младше на 10-12 лет, находятся в самому соку, на самом пике карьеры, и не могут вообще ничего сделать с сербом. Никто не смог зацепиться даже за сет, создать хоть какую-то интригу. Еще 5 лет назад у Джоковича было 12 титулов ТБШ, а уже их 22. То есть, в возрасте 31-35 лет он выиграл почти столько же, сколько в 18-30 лет. Что, если не это демонстрирует, насколько сильно деградировал тур за последние годы и как успешно этим воспользовался серб? Конечно, таким темпом он не то, что побьет всевозможные рекорды, он создаст приличный отрыв от конкурентов, и люди, которые начнут смотреть теннис через 10 лет, даже не будут говорить о какой-то "Большой тройке", думая, что был Джокович и все остальные, что, безусловно, является огромным искажением реальной расстановки сил. Кто-то, прочитав мой комментарий, захочет подчеркнуть, что бездарность молодежи вовсе не проблема серба и он просто делает свою работу, что, в принципе, справедливо. Кто-то посоветует принять то, что происходит, и поздравить Джоковича с очередной победой. Но почему, например, я должен это делать, если, мягко говоря, не испытываю к нему уважения за его вечные и очевидные симуляции травм, психи на корте и натужные попытки понравиться окружающим?
Надаль всего на год старше Джока. Если тур такой слабый то почему тогда Рафа также не «шакалит» халявные шлемы?
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Alex Morhan
Ответ VaD
Этот турнир наглядно продемонстрировал, что мужской теннисный тур сейчас находится в худшем состоянии за очень долгое время. Безусловно, после заката эпохи таких легенд, как Надаль и Федерер, никто не ожидал, что сразу появятся игроки, равносильные испанцу и швейцарцу, но ведь помимо них с Джоковичем раньше конкурировали очень крутые Маррей, Вавринка и Тим, создававшие серьезные проблемы сербу в больших матчах и одержавшие ряд значимых побед над ним, а также весьма солидные Дель Потро, Тсонга, Бердых, Феррер, которые хоть и редко завершали матчи против Новака в свою пользу, но зачастую навязывали достойную борьбу. Что мы видим сейчас? Джоковичу 35 лет и он уже далеко не тот, каким был во время соперничества с ранее упомянутыми игроками, но при этом одерживает самую легкую победу на ТБШ в карьере, забирая 6 титул за последние 7 турниров. Его соперники младше на 10-12 лет, находятся в самому соку, на самом пике карьеры, и не могут вообще ничего сделать с сербом. Никто не смог зацепиться даже за сет, создать хоть какую-то интригу. Еще 5 лет назад у Джоковича было 12 титулов ТБШ, а уже их 22. То есть, в возрасте 31-35 лет он выиграл почти столько же, сколько в 18-30 лет. Что, если не это демонстрирует, насколько сильно деградировал тур за последние годы и как успешно этим воспользовался серб? Конечно, таким темпом он не то, что побьет всевозможные рекорды, он создаст приличный отрыв от конкурентов, и люди, которые начнут смотреть теннис через 10 лет, даже не будут говорить о какой-то "Большой тройке", думая, что был Джокович и все остальные, что, безусловно, является огромным искажением реальной расстановки сил. Кто-то, прочитав мой комментарий, захочет подчеркнуть, что бездарность молодежи вовсе не проблема серба и он просто делает свою работу, что, в принципе, справедливо. Кто-то посоветует принять то, что происходит, и поздравить Джоковича с очередной победой. Но почему, например, я должен это делать, если, мягко говоря, не испытываю к нему уважения за его вечные и очевидные симуляции травм, психи на корте и натужные попытки понравиться окружающим?
Вад, таблетки. За тобой кто-нибудь вообще присматривает?
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Alex Morhan
Ответ costa0545
Ну если быть точным, ещё не величавший, а пока по шлемам он догнал Надаля, но у него есть большие шансы его обойти)))
Если быть точным у Новака помимо ТБШ куча аргументов)
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SKA Rostov1992
Ответ CarlosDjoker
Кремень! Новак должен служить мотивацией для каждого из нас. Нужно проецировать на себя не его успехи, а те обстоятельства, с которых он начинал, и думать, каких вершин можно достичь. P.S. Отдельно выделю, что и у Ноле теперь есть Десима. Федерер тут конечно отстал, ни второй титул на неудобном Шлеме не взял, ни двузначное число на коронном Шлеме не сделал.
Скорее всего в этом году Новак ещё заберёт последний его значимый рекорд (количество побед на Уимблдоне)
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costa0545
Ну если быть точным, ещё не величавший, а пока по шлемам он догнал Надаля, но у него есть большие шансы его обойти)))
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vas1105
Ответ Ljorke
У Роджера лучшие ноги У Надаля лучшие руки У Джоковича лучшие нервы
Про Лукаку напишешь?
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нелюбитель футбола
Стоит ему остановить Надаля на РГ, а делать он это умеет, то все вопросы будут закрыты...
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Potors
Ответ Сергей Стес
Смотрю тебя от Джокера, как Шмурнова от Овечкина тошнит. Последуй его примеру-сходи поблюй в унитаз. А Новак Джокович великий теннисист, величайший!!
Шмурнов не блюёт в унитаз, а кушает оттуда)
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Vadim Larin
Ответ Возвращение Аленио
Они им и не переставал быть даже когда по Шлемам 22-20 было
🤡🤡🤡
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CarlosDjoker
Кремень! Новак должен служить мотивацией для каждого из нас. Нужно проецировать на себя не его успехи, а те обстоятельства, с которых он начинал, и думать, каких вершин можно достичь.

P.S. Отдельно выделю, что и у Ноле теперь есть Десима. Федерер тут конечно отстал, ни второй титул на неудобном Шлеме не взял, ни двузначное число на коронном Шлеме не сделал.
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Ярослав _
Ребята, на самом деле это чудо, мы с вами свидетели необычайного события, свидетели большой тройки, это на года станет ориентиром для последующих поколений и будет легендой, как сейчас мы смотрим на Лэйвера, и то, это было до открытой эры. наслаждайтесь!
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atelos
СЛАВА НОВАКУ!!! Чтобы не писали вамоисты и федеристы! НОВАК - ВЕЛИЧАЙШИЙ ТЕННИСИСТ!
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Жаманта
Ответ Экспертное мнение
Надаль в целом входит в ряд величайших теннисистов, но именно по сравнению с Джоковичем он игрок одного покрытия. Рафа намного лучше только на грунте, Новак намного лучше на харде и траве.
Пока Федерер удерживает первенство на траве, нельзя говорить, что Джок лучший на траве. Хард да, это его покрытие
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VaD
Этот турнир наглядно продемонстрировал, что мужской теннисный тур сейчас находится в худшем состоянии за очень долгое время. Безусловно, после заката эпохи таких легенд, как Надаль и Федерер, никто не ожидал, что сразу появятся игроки, равносильные испанцу и швейцарцу, но ведь помимо них с Джоковичем раньше конкурировали очень крутые Маррей, Вавринка и Тим, создававшие серьезные проблемы сербу в больших матчах и одержавшие ряд значимых побед над ним, а также весьма солидные Дель Потро, Тсонга, Бердых, Феррер, которые хоть и редко завершали матчи против Новака в свою пользу, но зачастую навязывали достойную борьбу. Что мы видим сейчас? Джоковичу 35 лет и он уже далеко не тот, каким был во время соперничества с ранее упомянутыми игроками, но при этом одерживает самую легкую победу на ТБШ в карьере, забирая 6 титул за последние 7 турниров. Его соперники младше на 10-12 лет, находятся в самому соку, на самом пике карьеры, и не могут вообще ничего сделать с сербом. Никто не смог зацепиться даже за сет, создать хоть какую-то интригу. Еще 5 лет назад у Джоковича было 12 титулов ТБШ, а уже их 22. То есть, в возрасте 31-35 лет он выиграл почти столько же, сколько в 18-30 лет. Что, если не это демонстрирует, насколько сильно деградировал тур за последние годы и как успешно этим воспользовался серб? Конечно, таким темпом он не то, что побьет всевозможные рекорды, он создаст приличный отрыв от конкурентов, и люди, которые начнут смотреть теннис через 10 лет, даже не будут говорить о какой-то "Большой тройке", думая, что был Джокович и все остальные, что, безусловно, является огромным искажением реальной расстановки сил. Кто-то, прочитав мой комментарий, захочет подчеркнуть, что бездарность молодежи вовсе не проблема серба и он просто делает свою работу, что, в принципе, справедливо. Кто-то посоветует принять то, что происходит, и поздравить Джоковича с очередной победой. Но почему, например, я должен это делать, если, мягко говоря, не испытываю к нему уважения за его вечные и очевидные симуляции травм, психи на корте и натужные попытки понравиться окружающим?
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Радость Ди Мария
Ответ александр модов
Необьективная оценка. Тем более в отношении Федерера и Надаля.
Есть изыски. Есть спортивная оценка. Каждый волен избрать.
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alex savca
Эмблема Австралия Опен должна быть не AO а Джокович на шпагате и O. Думаю будет красиво.
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Денис Чучкаев
Тем интересней будет Ролан Гаррос - 23й шлем в 2023м. Вопрос: Новак или Рафа(если будет в хорошей физической форме)
+2
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Ziga33
Все по делу! Был лучшим на этом турнире!
+2
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Can
Джокович топ!
+3
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Макак-резус
ЕдинственныЕ теннисистЫ.сколько таких "единственных" может быть? 5,10 ?
+2
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+2
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Экспертное мнение
Надаль в целом входит в ряд величайших теннисистов, но именно по сравнению с Джоковичем он игрок одного покрытия. Рафа намного лучше только на грунте, Новак намного лучше на харде и траве.
+3
0
+3
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Верховенский1990
Лучший!
+2
0
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FRAUD
Джокович молодец, что здесь ещё сказать, не думаю, что соберет календарный шлем, но у меня есть ощущение, что 23, а то и 24й шлем будет у него в копилке, Рафа вряд ли отдаст РГ, Уим на 99.99 вопрос предрешенный, ЮС Опен, не знаю, может этого гения опять туда не пустят, кто знает, в любом случае хочется посмотреть на первые мастерсы, здорового Алькараса, Зверева, Кирьоса, Надаля и Медведева( там явно и ментальные и физические проблемы), короче, даже мне, как фану Федерера, в этом противостоянии всё понятно, Джокович самый цельный и сбалансированный игрок в истории, да, фанаты Джоковича, очень часто это сброд Зэшников, лютых ватников и антиваксеров, но это не отменяет величия самого спортсмена, пусть эти челы порадуются хоть сегодня, ведь настанет март и там снова начнётся нытье про Омериканское лобби, которое не пускает борца за свободу - ДЖОКОВИЧА, не догадываясь, что его борьба, кмк, может быть лишь попыткой сохранить силы на весь сезон, ведь 35 лет - возраст почтенный, даже не смотря на его великие забеги, травмы у него всё равно есть, а так можно сэкономить силы и не усугублять травмы.
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Кавабунга Шреддоголовый
Ответ Ljorke
У Роджера лучшие ноги У Надаля лучшие руки У Джоковича лучшие нервы
по части лучших ног Новак уже точно с Надалем может поспорить
+3
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