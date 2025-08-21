Квитова о завершении карьеры: «Я полностью готова. Ни о чем не жалею»

Экс-вторая ракетка мира Петра Квитова поделилась мыслями о завершении карьеры.

US Open-2025 станет последним турниром для двукратной чемпионки «Уимблдона».

«Наверное, мой характер – причина, по которой я не выиграла больше. У меня был талант. Может, стоило работать чуть усерднее, но, с другой стороны, это могло бы навредить стилю игры и психике.

Я могла бы выиграть больше. Но что я могу сделать? В 2019 году я дошла до финала Australian Open и проиграла Наоми Осаке , которая сыграла невероятно в третьем сете. Всегда остаются вопросы по числу побед на турнирах «Большого шлема». Стать первой ракеткой мира – вот чего мне не хватило. Наверное, это то, чего я очень хотела. Но если этого не произошло, значит, не произошло. Это не сделало бы меня счастливее или жизнь лучше.

Я готова остановиться. Психологически я больше не могу, да и эмоционально, и физически. Я полностью готова завершить карьеру. Ни о чем не жалею. Я все еще люблю теннис, но все остальное – ожидание тренировок, дорога, подготовка к матчам – это утомляет. А с появлением сына жизнь совсем изменилась. Я хочу проводить с ним как можно больше времени», – сказала Квитова в интервью The Guardian.