Теннисиста отстранили за лекарство от СДВГ. Его называют «легальным допингом» и говорят, что на нем сидит половина топ-100

Дело Фернандо Вердаско.

В среду днем теннисное агентство ITIA, занимающееся борьбой с допингом и договорными матчами, сообщило, что экс-восьмая ракетка мира Фернандо Вердаско принял дисквалификацию на два месяца за нарушение антидопинговых правил.

39-летний испанец, в 2009-м проведший великий полуфинал Australian Open против Рафаэля Надаля, не продлил терапевтическое исключение на использование запрещенного препарата – метилфенидата, при помощи которого он лечит синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Подробнее о болезни, ее лечении и спортсменах, которым его разрешили, можно почитать тут.

Положительную пробу Вердаско сдал еще в феврале, так что расследование длилось почти девять месяцев. Испанец дисквалификацию принял, а такой мягкой она получилась, потому что он признал свою вину и объяснил ее тем, что просто забыл продлить документы. В пресс-релизе ITIA по этому поводу написано: «ITIA принимает, что игрок не имел намерения жульничать, что его нарушение было неумышленным».

Однако среди коллег Вердаско есть и другое мнение. Например, Рейлли Опелка написал: «Одна из главных проблем в теннисе... Почему парни начинают принимать аддералл (препарат от СДВГ – Sports.ru) только во взрослом возрасте? Легальный допинг».

И Ник Кириос отметил: «Не могу сказать, что я этим удивлен». Правда, тут нужно учитывать, что у Вердаско однажды во время матча был конфликт с Танаси Коккинакисом – другом Кириоса.

В целом многие удивлены, что почти к 40 годам у Вердаско вдруг появились проблемы с СДВГ. Но на самом деле о них известно довольно давно. Еще в 2009-м журнал Vanity Fair писал о диагнозе испанца. Поставили его в детстве, и долгое время родители испанца боялись с ним что-то делать – как раз из-за возможных проблем с допинг-контролем.

И в 2019-м сам Фернандо рассказывал в интервью:

– Я гиперактивен. Вообще не мог учиться, потому что мне нужно было сразу делать тысячу разных вещей. Мысли бегали так быстро, что я не мог с этим справляться, не мог сосредоточиться.

– Вы получали какое-нибудь лечение, пили какие-то лекарства?

– Нет.

– Вам трудно сосредотачиваться на проблемах на корте?

– Конечно, когда я был младше, нестабильность во многом была связана с этим. Я мог выйти на корт и думать о чем-то другом, а это же, по логике, не позволяет быть стабильным. Но с опытом я научился лучше сосредотачиваться, лучше контролировать голову. С гиперактивностью тебе это делать тяжелее, но это возможно. Все решают опыт, желание и уверенность в себе. Теннис – это на 70% голова, – говорил испанец.

Так что точно неизвестно, когда он начал пить метилфенидат – одно из трех главных веществ, которые в США выписывают пациентам с СДВГ наряду с запрещенными в России наркотическими препаратами амфетамином (упомянутый Опелкой препарат адерралл содержит в себе четыре соли амфетамина) и метамфетамином.

Из-за истории Вердаско пошли слухи о злоупотреблениями препаратами в теннисе. Например, 22-кратная чемпионка «Больших шлемов» в паре и миксте Пэм Шрайвер, после игровой карьеры ставшая комментатором, написала: «Я слышала, что многие игроки сидят на препаратах от СДВГ, чтобы лучше сосредотачиваться и концентрироваться, так что это вызывает вопросы о нарушениях. Можно ли считать их мельдонием для мозга? Интересно, сколько нынешних игроков в последнее время просили терапевтическое исключение из-за СДВГ?»

А журналист Бен Ротенберг со ссылкой на одного игрока ATP сообщил, что примерно половина топ-100 используется препараты и «не для того, чтобы лучше справляться с домашней работой».

Кроме того, Андре Агасси в автобиографии рассказывал, что еще в его юниорские годы отец пытался давать ему амфетамины, но старший брат его об этом предупредил, так что ему пришлось пойти на хитрости, чтобы отец перестал это делать:

«Я глотаю таблетку и чувствую себя нормально. Особой разницы нет. Только чуть лучше сосредоточен. Но я притворяюсь, что чувствую себя совершенно по-другому. Мой соперник старше, но особой угрозы не представляет. Все равно я ему помогаю, затягиваю розыгрыши, отдаю несколько геймов. Делаю так, чтобы матч казался тяжелее, чем на самом деле.

Уходя с корта, говорю папе, что мне нехорошо, что я отрубаюсь. И он выглядит виноватым».

В целом тема терапевтических исключений на применение запрещенных препаратов в теннисе довольно противоречива. Многие еще с 2016-го, когда хакеры Fancy Bear слили данные о ТИ сестер Уильямс, ждут, что процесс их выписывания сделают более прозрачным. Однако пока что все движется в обратном направлении – с прошлого года ITIA перестала публиковать даже количество исключений, которые выписываются за сезон.

Однако сейчас представитель агентства рассказал Daily Mail, что свяжется со всеми игроками, чтобы «прояснить свою позицию касательно лекарств от СДВГ. Мы хотим убедиться, чтобы все, кто страдает от этой болезни и нуждается в лекарствах, сможет их получать. Однако еще мы хотим убедиться, чтобы лекарствами и процессом не злоупотребляли».

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Фото: Gettyimages.ru/ Manuel Velasquez / Stringer, Clive Brunskill