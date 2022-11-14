Рублев – в 1/2 итогового! Прошел от отчаяния к бурной радости и спокойному доминированию против Циципаса

История матча в эмоциональных гифках.

До начала итогового турнира ATP Андрей Рублев шутил, что хотел попасть в другую группу – потому что ему достались три бывших чемпиона турнира: Новак Джокович, Даниил Медведев и Стефанос Циципас.

В итоге Рублев из этой группы вышел, в решающем матче победив Циципаса – 3:6, 6:3, 6:2. И это было большое эмоциональное путешествие.

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Перед матчем возникал вопрос, успеет ли Рублев психологически оправиться от того, что с ним сделал Джокович.

И по ходу первого сета возникали сомнения, что он успел. Циципас играл просто невероятно – 10 виннерсов, ноль невынужденных ошибок, и с форхенда грек колотил так, что становилось страшно, не треснет ли мяч.

Рублев проиграл свою подачу уже при счете 1:2, причем по ходу гейма он вел 40:0. Но сначала он дал двойную, потом Стефанос провел пару хороших розыгрышей, и завязалась борьба. Когда дело дошло до брейк-пойнта, Андрей ударил ракетку.

А проиграв подачу, что-то гневно выговаривал своей ложе.

Когда Рублев проиграл первое очко следующего гейма, ракетка полетела в корт.

После матча Андрей рассказал про этот отрезок: «Я немного потерял контроль над эмоциями, когда в первом сете глупо проиграл подачу с 40:0. Но потом сказал себе: «Ладно, продолжай бороться. У тебя еще будут шансы. Или хотя бы проиграешь с ощущением, что показал максимум».

И действительно, дальше он успокоился. Хотя в конце сета у него и были легкие проявления гнева.

Со второго сета игра изменилась. Рублев был сосредоточен, а в теннис Циципаса просочились ошибки, которых он избегал в первом сете. В итоге под давлением мощных приемов и глубочайших ударов с задней линии, грек проиграл подачу при счете 4:3. Реакция Андрея была очень бурной.

Подавая на сет, россиянин выполнил вот такой потрясающий удар.

И очень этому обрадовался.

Но в итоге ему пришлось в том гейме отыгрывать брейк-пойнт – на котором он блестяще перевел слева по линии. Дальше он закрыл сет и громко кричал «Вамос!»

И в третьем сете все совсем перевернулось. Рублев сделал брейк уже при счете 1:1 и отреагировал на него очень сдержанно.

А вот у Циципаса началась драма. Ему не понравилось, как себя ведет его ложа, и он запустил в нее мячом.

И вообще грек сердился и играл в разы хуже, чем в первой партии. В итоге он еще раз проиграл подачу при счете 4:2 в пользу Рублева – хотя у него и было несколько гейм-пойнтов, но Андрей вцепился в него, положил пару приемов навылет, пару ударов в заднюю линию и в итоге дожал до второго брейка, на который тоже отреагировал сдержанно.

И только уверенно подав на матч, Рублев дал волю эмоциям.

А после рукопожатия снова кричал «Вамос!»

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Рублев впервые в карьере вышел в полуфинал итогового турнира. Там он сыграет с Каспером Руудом, который в прошлом году не пустил его в плей-офф.

По поводу этого матча Андрей сказал: «Не знаю, получится ли по-другому, но я с нетерпением жду этого матча. Потому что Каспер – такой приятный человек. Отличный игрок, отличный боец, в этом сезоне очень много достиг. Для меня это будет испытание. Надеюсь, я покажу максимум, а там посмотрим».

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Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane