Рууд обводит сетку с приема (так делал только Медведев) и кладет идеальные твинеры. Но не считает себя ярким игроком

В 2019 году на турнире в Риме Каспер Рууд играл с Ником Кириосом, и австралиец швырнул стул на корт, за что его сняли с матча. После этого Рууд назвал его идиотом. Кириос в ответ написал в твиттере, что Каспер «скучный». И потом несколько раз повторял это в других сообщениях и писал, что Рууд вообще только на унылом грунте играть и умеет.

С тех пор Рууд освоился на харде, вошел в топ-10, побывал в финале «Ролан Гаррос» и теперь претендует на то, чтобы стать первой ракеткой мира. При этом он сам признает, что в его игре яркость не главное: «У меня трикшоты редко проскакивают. Я не самый броский игрок».

Эти слова он произнес после того, как в четвертом круге US Open дважды забил мяч мимо сетки.

Второй раз получился вообще феноменальным – потому что Рууд обвел сетку прямо с приема. До этого считалось, что подобное удавалось только одному человеку – Даниилу Медведеву в матче с Дэном Эвансом на прошлогоднем US Open. «Принять мимо сетки непросто. Возможно, у меня так больше никогда не получится», – рассказывал Каспер на послематчевой пресс-конференции.

Примечательно еще и то, что уникальный прием Рууд выполнил с бэкхенда.

В четвертьфинале Рууд играл с Маттео Берреттини и продолжил феерить – 6:1, 6:4, 7:6. Он вел 6:1, 5:1 и к тому моменту допустил всего две невынужденных ошибки. Потом брака стало побольше, но Каспер уже успел создать задел и сверхзрелищное чудо.

Возможно, трикшоты у него проскакивают редко, но получаются шикарно. И важно, что это был трикшот не ради трикшота – у Рууда на самом деле не было более хорошего варианта. И свеча у него получилась достаточно высокой, чтобы Берреттини с нее не смог забить смэш навылет.

В полуфинал Рууд встретится с Кириосом или Кареном Хачановым.

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