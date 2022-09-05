Кириос нашел самый глупый способ проиграть очко. Сейчас покажем и объясним

Ник Кириос славится нестандартным мышлением на корте, и обычно это приносит ему результат. Но в матче с Даниилом Медведевым в четвертом круге US Open его феноменально переклинило.

При счете 1:1 по сетам австралиец вел 1:0 в партии, и на подаче Медведева было 30:30. Кириос провел шикарный розыгрыш и заставил Медведева ошибиться в ударе с лета. Но тут решил покрасоваться.

В итоге очко отдали Медведеву, и вместо брейк-пойнта получился геймбол.

Что Кириос сделал не так? Формально после удара Медведева мяч еще был в игре, потому что он не опустился на корт. Но для того, чтобы по нему ударить, Кириос всем телом пересек линию сетки. А этого делать нельзя.

В некоторых случаях правила разрешают протянуть через сетку руку, но убегать на половину соперника до окончания розыгрыша запрещено.

Трибуны, конечно, были недовольны тем, что очко отдали не Кириосу, и гудели – но других вариантов тут не было.

В следующем гейме на приеме австралиец все же сделал брейк и сказал команде по поводу того розыгрыша: «Я честно думал, что так можно».

И эта глупость, кажется, ему только помогла. После нее он раскрепостился, вышел на какой-то космический уровень и просто разгромил Медведева в оставшихся полутора сетах. Итоговый счет – 7:6, 3:6, 6:3, 6:2.

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