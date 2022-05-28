Хачанов и «Ролан Гаррос» – это любовь, а его резак справа – волшебство. Впереди ждет Алькарас

😍

У Карена Хачанова особые отношения с Парижем. Именно в этом городе он выиграл крупнейший титул, когда в 2018-м на «Мастерсе» прошел четырех соперников из топ-10. А «Ролан Гаррос» – с огромным отрывом его самый успешный «Большой шлем».

В этом году Карен шестой раз играет в Париже – и пятый раз вышел во вторую неделю. На всех остальных «Шлемах» ему это удавалось дважды (оба раза на «Уимблдоне»).

На «Ролан Гаррос» у Хачанова уже 17 выигранных матчей – больше, чем на Australian Open и US Open вместе взятых.

У него теперь пять побед над игроками топ-20 на «Больших шлемах» – все одержаны на «Ролан Гаррос».

В пятницу Хачанов обыграл 11-ю ракетку мира Кэмерона Норри – 6:2, 7:5, 5:7, 6:4.

***

Матч против Норри получился для Хачанова одним из лучших за последние годы. Возможно, теннис такого качества с такой стабильностью и против такого соперника он не показывал с тех пор, как взял «Мастерс». Поражение в третьем сете, в котором Карен дважды вел с брейком, стало результатом не какого-то дикого спада, а того, что Норри в это время провел лучший и самый агрессивный отрезок матча.

В остальном у Карена против леворукого британца получалось более-менее все. С самого начала у него был четкий план построения игры при помощи атак с форхенда в бэкхенд. Плотными и тяжелыми кроссами он открывал угол и переводил в него по линии.

При этом сам Хачанов убедительно справлялся с кручеными форхендами под лево – из широких и оборонительных позиций он отвечал с громким кряхтением и огромным усилием, но все же плотно и достаточно глубоко, чтобы не отдавать преимущество.

И даже когда сил и позиции на плотный ответ не было, россиянин регулярно находил решения.

Хачанов отлично подавал и был очень хладнокровен в ключевые моменты – отыграл 16 брейк-пойнтов из 21. И очень впечатляюще оправился после третьего сета, проведя четвертый практически без ошибок (допустил всего четыре). И выдавая вот такие вдохновенные удары.

Свечки и дропшоты у него, кстати, тоже весь матч работали очень классно.

Но самым впечатляющим ударом матча стал вот этот оборонительный форхенд, который пролетел над сеткой так низко, что для Норри это стало сюрпризом.

С другого ракурса еще красивее.

Это был самый выдающийся пример, но этот резак с форхенда в целом играл важную роль в нейтрализации любимой комбинации любого левши. Норри требовались очень точные удары, чтобы не получать в ответ на свои удары по линии и обратные кроссы неудобные мячи.

***

В четвертом круге Хачанов сыграет с Карлосом Алькарасом, который одержал 13 побед подряд, а в третьем круге взял реванш у Себастьяна Корды – пока что единственного теннисиста, который в этом году победил его на грунте.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Фото: REUTERS/Dylan Martinez