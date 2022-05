Надаль качал бедрами, Джокович разделся, а Федерер пел «Просто лучший». В нулевых на «Ролан Гаррос» был караоке

В конце нулевых участники «Ролан Гаррос» снимались в вечернем шоу на французском канале France 3. И из этого родился настоящий хит, когда в 2007-м для них устроили караоке.

Вот, например, 10 выступлений во главе с Barbie Girl от Татьяны Головин, которая в апреле того года выиграла первый титул в карьере, а «Ролан Гаррос» в итоге пропустила. И, конечно, потрясающе энергичной Светланой Кузнецовой.

Но настоящей мощью 2007-го стали выступления Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и Роджера Федерера.

Федерер и Джокович выбрали песни Тины Тернер. Роджер, естественно, спел на тот момент идеально его описывавшую Simply The Best («Просто лучший»). А еще не ставший великим чемпионом весельчак Джокович – I Will Survive. Конечно же, раздевшись под конец.

Надаль выбрал испанский хит La Bamba и так качал бедрами, что потом тема этого выступления всплыла, когда он отвечал на вопросы болельщиков об отношении к алкоголю: «Мне не нужно вино, чтобы иногда делать безумные вещи. Меня попросили, и я подумал, что это была классная идея, так что я согласился! Мне понравилось».

Вообще у Надаля получилось так хорошо, что ESPN в тексте о главных моментах сезона-2007 вручил ему «Грэмми».

В этом видео Джокович поет не только Тину Тернер – но и Gypsy Шакиры. Это было уже в 2010-м, через несколько месяцев после главного музыкального момента в карьере Надаля – съемках в клипе на эту песню. Партнером Джоковича выступил Виктор Троицки, и Новак рассказывал: «Я очень старался. Хотел впечатлить своего партнера, сидевшего на стуле с маленькой гитаркой. Тряс всем, что у меня было».

Новак тогда еще не стал доминатором, а славился мастерством пародий. Парик блондинки, в котором он пел Шакиру, был для него довольно популярным аксессуаром – например, в нем он создавал образы Марии Шараповой и Бритни Спирс. Последний, по его словам, и привел к тому, что он перестал показывать пародии:

«Никто не говорил мне, что пора прекращать, но я видел, как на меня смотрят. И я помню, как на вечеринке игроков в Монте-Карло я играл Бритни Спирс – в парике и джинсовых шортах. Мою маму это шокировало, и я решил прекратить», – вспомнил он в этом году на турнире в Риме.

Зато петь Новак не бросил – на том же самом турнире в Риме он выдал серенаду болельщикам. А еще он уже несколько лет учится играть на саксофоне.

Не бросил петь и Федерер и в 2017-м, например, выдал трио с Григором Димитровым и Томми Хаасом в рамках группы «Парни с одноручными бэкхендами».

«В Австралии мы праздновали день рождения моего агента. Там был Дэвид Фостер (один из самых успешных продюсеров в истории поп-музыки и тесть Хааса – Sports.ru), и, сев за пианино, он предложил нам с Томми Хаасом и Григором Димитровым повалять дурака. Мы спели одну из его песен, и потом я выложил это, потому что это было слишком смешно.

В результате потом мы пошли еще дальше и записались в студии – так ужасно мы звучали в первый раз. Хотя не то, чтобы сейчас мы звучим сильно хорошо. А потом мы сделали новое видео, и в нем даже есть специальный гость. Получилось очень смешно – и позорно. Так плохо, что уже хорошо», – рассказывал Маэстро.

А вот на «Ролан Гаррос» больше не поют.

