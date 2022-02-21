Джокович яростно вернулся после скандала: замечательно играл и подавал под давлением, но орал на команду

Первый матч сезона.

В понедельник Новак Джокович запоздало начал сезон после того, как австралийские власти не дали ему выступить на Australian Open. Возвращение на корт после депортации состоялось в Дубае, и Новак был очень убедителен – 6:3, 6:3 против Лоренцо Музетти.

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1. Джокович в Дубае очень много выигрывал, его там очень любят и в понедельник встретили восторженно: на корт он выходил под громкий и одобрительный шум, а во время жеребьевки болельщики так активно скандировали «Новак, Новак», что инструктаж судьи расслышать было очень трудно.

Novak’s back. Djokovic walks out in Dubai for his first match of 2022... Stream LIVE -->> https://t.co/hOHmv2wMlX pic.twitter.com/Sv03wvTrak — Tennis TV (@TennisTV) February 21, 2022

2. Музетти начал матч с двух возмутительных ударов навылет, но потом серб постепенно взял игру под свой контроль.

3. Джокович играл очень надежно, но с четким агрессивным намерением: он держался близко к задней линии, пробивал глубоко, постепенно выбивал соперника из позиции и входил в корт для завершения атаки – иногда доходил до самой сетки.

Постепенно серв-энд-воллей стал стабильным элементом его игры.

4. И чем дольше длился матч, тем агрессивнее он действовал. Удары наносились все быстрее и сильнее, мяч он клал все ближе к линиям.

5. В игре Джоковича есть удар, который позволяет оценивать уровень его уверенности в себе, – бэкхенд по линии. И в этом матче Новак выдал несколько потрясающих примеров этого удара.

6. И с движением никаких проблем у него явно не было.

7. При этом у него было два очень тяжелых гейма на подаче – при счете 2:1 в первом сете и при счете 3:2 во втором. В первом случае у Музетти было три брейк-пойнта, во втором – четыре.

8. В эти моменты Джокович демонстрировал то, что у него не только работает коронная игра, но и не притупилось свойственное ему умение включаться в важнейшие моменты. На всех семи брейк-пойнтах он подал первым мячом и отыгрался быстрыми атаками.

9. В шестом гейме второго сета к брейк-пойнтам приводили необычные ошибки Джоковича, и он в уже привычном для себя стиле изливал гнев на свою ложу (причем делал это после хороших действий, а не после брака) – кричал на команду (там на него не обижались и только смеялись).

После матча серб объяснил: «В пылу борьбы бывают моменты, когда нужно выплеснуть эту энергию. Иногда накапливается разочарование в себе, в игре, в происходящем на корте. Важно перестроиться и собраться».

10. В целом матч он оценил так: «Я одержал победу в двух сетах, так что, конечно, должен быть доволен своим теннисом – особенно после того, как не играл почти три месяца. Были моменты, когда я играл здорово, были моменты, когда я допускал нехарактерные ошибки. Но это нормально после перерыва. В целом для меня все сложилось очень приятно».

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Во втором круге серб сыграет с Кареном Хачановым или Алексом де Минауром. Даже если он продолжит показывать классный теннис и побеждать, он все равно может потерять первую строчку рейтинга.

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Фото: Gettyimages.ru/Francois Nel