Джокович яростно вернулся после скандала: замечательно играл и подавал под давлением, но орал на команду

Первый матч сезона.

В понедельник Новак Джокович запоздало начал сезон после того, как австралийские власти не дали ему выступить на Australian Open. Возвращение на корт после депортации состоялось в Дубае, и Новак был очень убедителен – 6:3, 6:3 против Лоренцо Музетти.

***

1. Джокович в Дубае очень много выигрывал, его там очень любят и в понедельник встретили восторженно: на корт он выходил под громкий и одобрительный шум, а во время жеребьевки болельщики так активно скандировали «Новак, Новак», что инструктаж судьи расслышать было очень трудно.

