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Джокович яростно вернулся после скандала: замечательно играл и подавал под давлением, но орал на команду

ATP ATP
Новак Джокович Новак Джокович
Лоренцо Музетти Лоренцо Музетти
Dubai Duty Free Tennis Championships Dubai Duty Free Tennis Championships
Теннис Теннис

Первый матч сезона.

В понедельник Новак Джокович запоздало начал сезон после того, как австралийские власти не дали ему выступить на Australian Open. Возвращение на корт после депортации состоялось в Дубае, и Новак был очень убедителен – 6:3, 6:3 против Лоренцо Музетти.

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1. Джокович в Дубае очень много выигрывал, его там очень любят и в понедельник встретили восторженно: на корт он выходил под громкий и одобрительный шум, а во время жеребьевки болельщики так активно скандировали «Новак, Новак», что инструктаж судьи расслышать было очень трудно.

2. Музетти начал матч с двух возмутительных ударов навылет, но потом серб постепенно взял игру под свой контроль.

3. Джокович играл очень надежно, но с четким агрессивным намерением: он держался близко к задней линии, пробивал глубоко, постепенно выбивал соперника из позиции и входил в корт для завершения атаки – иногда доходил до самой сетки.

Постепенно серв-энд-воллей стал стабильным элементом его игры.

4. И чем дольше длился матч, тем агрессивнее он действовал. Удары наносились все быстрее и сильнее, мяч он клал все ближе к линиям.

5. В игре Джоковича есть удар, который позволяет оценивать уровень его уверенности в себе, – бэкхенд по линии. И в этом матче Новак выдал несколько потрясающих примеров этого удара.

6. И с движением никаких проблем у него явно не было.

7. При этом у него было два очень тяжелых гейма на подаче – при счете 2:1 в первом сете и при счете 3:2 во втором. В первом случае у Музетти было три брейк-пойнта, во втором – четыре.

8. В эти моменты Джокович демонстрировал то, что у него не только работает коронная игра, но и не притупилось свойственное ему умение включаться в важнейшие моменты. На всех семи брейк-пойнтах он подал первым мячом и отыгрался быстрыми атаками.

9. В шестом гейме второго сета к брейк-пойнтам приводили необычные ошибки Джоковича, и он в уже привычном для себя стиле изливал гнев на свою ложу (причем делал это после хороших действий, а не после брака) – кричал на команду (там на него не обижались и только смеялись).

После матча серб объяснил: «В пылу борьбы бывают моменты, когда нужно выплеснуть эту энергию. Иногда накапливается разочарование в себе, в игре, в происходящем на корте. Важно перестроиться и собраться».

10. В целом матч он оценил так: «Я одержал победу в двух сетах, так что, конечно, должен быть доволен своим теннисом – особенно после того, как не играл почти три месяца. Были моменты, когда я играл здорово, были моменты, когда я допускал нехарактерные ошибки. Но это нормально после перерыва. В целом для меня все сложилось очень приятно».

***

Во втором круге серб сыграет с Кареном Хачановым или Алексом де Минауром. Даже если он продолжит показывать классный теннис и побеждать, он все равно может потерять первую строчку рейтинга.

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Фото: Gettyimages.ru/Francois Nel

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