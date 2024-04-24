Почему именно «‎Металлург» выиграл Кубок Гагарина

Нашли 10 причин.

«‎Металлург» – обладатель Кубка Гагарина-2024! Команда сравнялась с ЦСКА и «‎Ак Барсом» по чемпионским трофеям (по 3). Что же помогло «‎Металлургу» вернуть золото в Магнитогорск?

Чудо-новичок в воротах! И это его первый взрослый сезон в карьере

21-летний Илья Набоков (нет, не сын Евгения – однофамилец) проводит первый взрослый сезон в карьере. В этом сезоне он почти сразу стал основным, вытеснив из ворот более опытного Артема Загидулина. Илья превзошел все ожидания: в регулярке вошел в десятку лучших вратарей КХЛ по коэффициенту надежности (8-е место, 2,15 пропущенных шайбы за матч), проценту отраженных бросков (5-8 место, 93,0%) и победам (6-е, 23 победы). В плей-офф Набоков – в тройке по этим показателям, а еще успел оформить четыре шатаута, один из которых в финале.

Илья – не только эффективный, но еще и эффектный вратарь. Посмотрите, как он ограбил Ковальчука в серии со «Спартаком», когда, казалось, шансов на спасение уже не было:

Набоков получил приз самому ценному игроку Кубка Гагарина. Последним вратарем до него, который брал MVP плей-офф, был Илья Сорокин в 2019 году, а еще раньше, в 2017-м – другой вратарь «‎Магнитки», Василий Кошечкин, причем финал он проиграл.

Невероятные Силантьев и Канцеров – шикарный дебютный плей-офф

В регулярке Дмитрий Силантьев и Роман Канцеров на двоих провели 96 матчей, в которых набрали в совокупности 26 очков (11 и 15 соответственно). Объяснимо: это их первый сезон на взрослом уровне. Силантьев к 23 годам не выходил на лед в матчах КХЛ ни разу, а двусторонний контракт с «‎Металлургом» подписал преимущественно для игры в ВХЛ. Чтобы это соглашение вообще стало возможным, он сам отправил нарезку лучших действий в «Магнитку»: «Так получилось, что меня взяли на просмотр. Я был очень рад этому. Какой там MVP? На самом деле, я в тот момент хотел просто попасть на просмотр, не более того. Спасибо Андрею Владимировичу Разину, тренерскому штабу, руководству клуба, что это доверие мне выразили, дали такой шанс». Сезон он начинал в фарме магнитогорцев в ВХЛ, «Южном Урале», но затем сполна воспользовался шансом в основе – с конца октября он стабильно был в обойме «Магнитки».

В плей-офф молодые игроки «Металлурга» преобразились: за 41 матч на двоих у Силантьева и Канцерова 30 (17 и 13) очков. Силантьев вообще стал вторым бомбардиром Кубка Гагарина, уступив только Анатолию Голышеву из «‎Автомобилиста».

Канцеров в 19 лет стал четвертым бомбардиром команды и седьмым – всей лиги. При этом в его карьере не было даже ВХЛ – в прошлом сезоне он выступал в МХЛ за «Стальных Лисов».

Прорыв парней случился внезапно. Главный тренер «Магнитки» Андрей Разин пробовал Силантьева и Канцерова в разных сочетаниях по ходу регулярки. Даже в первых двух раундах у них не было постоянного места. Расцвели они в первом звене, вместе с центрфорвардом Зерновым, куда попали только к полуфинальной серии против «Автомобилиста».

А вот так внезапные лидеры «‎Магнитки» взаимодействуют:

Топ-работа Разина с молодежью

Помимо Набокова, Силантьева и Канцерова, у «‎Металлурга» есть еще четыре игрока, для которых финал-2024 – первый в карьере: Данила Паливко, Данил Гололобов, Никита Гребенкин в поле и Александр Смолин в воротах. Пусть в основе из них играл лишь Гребенкин, важен факт, что Андрей Разин умеет интегрировать юных и активных так, чтобы они приносили пользу.

Состав «‎Магнитки» – очень молодой: большинству игроков по 24-25, старше 30 лет лишь четверо, а средний возраст команды – 24,7 года. Для сравнения, у «Локомотива» – 26 лет. Тем не менее этот не самый опытный коллектив «Магнитки» добрался до кубка.

А есть ведь еще и Данила Юров, лучший бомбардир «‎Магнитки» в регулярке (49 очков в 62 играх). Юров – один из самых перспективных российских центров.

А есть и история 25-летнего Игоря Гераськина. Он раскрылся у Разина в «Северстали», волшебно отыграв регулярку-2022/23, и летом ушел в «Авангард». Попав в другую систему, Гераськин забуксовал (всего 15 очков в 42 матчах), вернулся к Разину, но уже в «Магнитку», и сходу поднялся на высокий уровень: 16 очков в 23 матчах.

Прогресс Зернова – лучшего снайпера плей-офф

Играя вместе с Силантьевым и Канцеровым, Денис Зернов вдруг стал лучшим снайпером плей-офф. У него 12 шайб – дальше Голышев и Буше с девятью, а после них ни у кого нет даже семи. Дважды Зернов оформлял хет-трик – до этого розыгрыша Кубка Гагарина он никогда не отличался трижды.

Более того, лучший снайперский результат Дениса – 17 шайб в регулярке-2023/24, а следующий – 16 шайб в сезоне-2017/18 еще за «‎Ладу». Но Зернов – достаточно опытный игрок: он прошел школу Боба Хартли в «Авангарде», где дважды за три сезона играл в финале Кубка Гагарина (в 2019-м и победном 2021-м). Затем попал в «Металлург» и с новой командой сразу добрался до еще одной главной серии, где вновь проиграл ЦСКА. Прошедший финал – уже четвертый для нападающего.

Супертрансформация Робина Пресса

Шведский защитник «‎Магнитки» оказался в команде прошлым летом – вместе с Разиным пришел из «Северстали». До Череповца Пресс весьма результативно играл в финской лиге за «Лукко», где на второй сезон стал альтернативным капитаном. В юные годы Робин получил опыт во многих лигах: помимо Финляндии, он выступал на всех уровнях в Швеции, в АХЛ, Лиге Восточного побережья. Пресс отличался высокой результативностью и в регулярке (закончил четвертым среди защитников с 39 очками). С Робином на льду «‎Металлург» забросил 22 шайбы – то есть почти по голу в каждом матче. У Пресса – 17 очков, у второго защитника-бомбардира «Металлурга» – только 4.

Робин проводит на льду немного, в среднем чуть больше 18 минут, но при этом у него целых 3 минуты в большинстве и близкое к нулю время при нейтрализации лишнего у соперников. За последние полтора года швед трансформировался в настоящего полузащитника вроде Эрика Карлссона – и его помощь от синей неоценима.

«Магнитка» нейтрализовала главное оружие «Локо»

Козырем «‎Локомотива» в плей-офф было грамотное наложение собственных звеньев на звенья соперников, из-за чего нередко ярославцы запирали оппонентов в чужой зоне и менялись прямо по ходу атак. Особенно классно это работает во вторых периодах, когда у команд дальние скамейки – меняться труднее. У ярославцев в 20 матчах плей-офф аж 9 выигранных вторых периодов – лучший показатель Кубка Гагарина-2024. У «‎Магнитки», для сравнения, 7 побед в 23 матчах.

Такой стиль игры «‎Локомотива» выхолащивал защиты ЦСКА, «‎Авангарда» и «‎Трактора», но не помог против «‎Металлурга». Причина в том, что, если прежде ярославцы выгрызали шайбу у соперников и удерживали ее в зоне, то оборона «‎Магнитки» выигрывала единоборства. Кроме того, «Металлург» удачно использовал перехваты После первого матча, в котором «‎Локо» слегка превзошел уральцев по этому показателю (12-10), «‎Магнитка» доминировала: 13-6 во втором, 8-3 в третьем. Этот трюк сделал владения ярославцев в зоне атаки непродолжительными.

Проблемы «‎Локомотива»: травма, удаления, слабая реализация

Как «‎Трактор», потеряв лидера команды Зака Фукале в первом матче против «‎Локо», получил 0-4, так и сам «‎Локо» растерялся после травмы Максима Шалунова. Нападающий провел не самый сильный плей-офф (всего 6 очков), но при этом даже без финальной серии стал лучшим снайпером ярославцев – 5 шайб. Но главное – потеря не конкретно Шалунова, а нарушение баланса в системе «Локомотива», который как раз славится сыгранностью. После вынужденной перетасовки звеньев отлаженное взаимодействие сломалось.

Ярославцы страдали и от необязательных удалений. Командный штраф, ошибки Герната – те мелочи, из которых также сложилось превосходство «‎Магнитки». Удаления Полунина при равном счете в концовке первого матча вполне можно было избежать – а «‎Металлург» реализовал его и оставил соперникам меньше двух минут на спасение.

Еще одна проблема – реализация. Умопомрачительная игра Набокова – это одна сторона медали. На другой – три шайбы ярославцев за четыре игры. В моменты, когда нужно было забивать, «‎Локомотив» не справлялся, а единственный гол, который забил на заказ, отменили – помните пас Герната рукой?

Еще одна причина – потеря физической формы. Ярославль закрыл полуфинальную серию в четырех матчах и неделю играл в хоккей на приставке. «Металлургу», чтобы шагнуть в финал, потребовалось максимальное количество игр с «Автомобилистом» . Уральцы были в тонусе, подпитанные эмоциями от нервной и упорной серии и конкретно последней игры.

«Магнитка» обладает огромным опытом игры в поздних стадиях. Видимо, это на уровне ДНК

Конечно, «Локомотив» не виноват, что постоянно играет с ЦСКА и практически всегда вылетает. Но неспособность решать ключевые моменты в прошедшем финале – одновременно и причина, и следствие этого. Такое умение не приходит из ниоткуда – а именно оно помогает забирать близкие матчи, из которых и состояла финальная серия.

«Магнитка» всего два года назад проиграла в финале в семи матчах ЦСКА. Уральцы пять раз играли в финалах (больше только у ЦСКА – 6), из которых выиграли три. В промежутке с 2014 по 2017 год они трижды добирались до главной серии, две из которых закончили с кубком. Поколения меняются, но «Магнитка» претендует на титул в любом составе. Как минимум конкурентоспособна: кроме нее, лишь «Ак Барс», СКА и «Салават» приняли участие во всех плей-офф в истории КХЛ.

И до создания КХЛ «Металлург» был успешен: три золота и семь призовых мест – это один из самых стабильных клубов страны.

В этом розыгрыше уральцы ни с кем, кроме «Локо», не справились быстрее чем за шесть матчей. Навык побеждать, когда больше ничего не остается, сказался ярче всего в серии с «Автомобилистом», которую «Металлург» чуть не упустил. Но не упустил – и в финале был предельно собранным.

«Магнитка» здорово адаптировалась и менялась под соперников

Классно, когда у команды есть фирменный узнаваемый стиль. Но крайне редко абсолютная приверженность ему приводит к трофеям. На пути к кубкам встречаются разные соперники, и именно гибкость чаще помогает касаться наград.

«Локомотив» – из второй категории команду. Игорь Никитин выстроил из не самых сильных хоккеистов очень системную команду, которая всегда играет от себя – душит, давит, толкает. Но ярославцы играли одинаково против всех соперников. Именно это и подвело против быстрой, резкой и везучей «Магнитки» – когда привычные методы не работали, плана Б не нашлось.

Разин же, хоть и играл в атаку, все же подстраивал «Магнитку» под оппонентов. Если консервативного Мартемьянова нужно было взламывать, то с куда более веселым «Спартаком» Жамнова в некоторых матчах пришлось терпеть.

Чудо Разина: прошел все уровни хоккея на пути к кубку

Для главного тренера «Магнитки», как и для многих его игроков, это первый финал и первый кубок. Но он как тренер прошел тяжелый путь. Начинал Разин с детской школы ЦСКА, саратовского «Кристалла» и «Ижстали» в ВХЛ, где в общей сложности провел три года.

В 2015 году Андрей Владимирович впервые стал главным тренером клуба КХЛ – возглавил «Автомобилист». Через год с небольшим ушел и в том же сезоне принял «Югру» – доработал до конца регулярки и покинул клуб. После был «Адмирал» – грустная страница карьеры: Разин тренировал команду лишь 18 дней, несмотря на три победы в пяти матчах. Почти год тренер сидел без работы, пока не представился шанс в скромной «Северстали».

В Череповце Разин провел четыре с половиной сезона. За это время он раскрыл немало игроков. Летом 2023 года Андрей Владимирович отправился бороться за кубок в «Магнитку» – уже сформировавшимся взрослым тренером, как прошедший все ступени североамериканского хоккея главный тренер «Тампы» Джон Купер.

В идеальном мире Разин мог бы послужить примером для Романа Ротенберга. 800 просмотренных матчей НХЛ – конечно, внушительная цифра, но полное отсутствие опыта не просто не помогает Ротенбергу и команде, а очевидно мешает.

Пойдет ли Разин и дальше по пути Купера? Чтобы не отставать, в следующем году нужен еще один кубок.

Фото: РИА Новости /Григорий Сысоев, Алексей Колчин, Владимир Федоренко; vk.com/hcmetallurg