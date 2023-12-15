Кучеров первым в лиге выбил 50, а Василевский не только остановил «Эдмонтон», но и чуть не забил
«Тампа» в своем стиле.
«Лайтнинг» – просто поразительная команда: дай им пару эпизодов – они 7 голов и забьют. Нет, это не просто красивая фраза: NaturalStatTrick насчитал у «Тампы» в матче с «Эдмонтоном» 2,1 ожидаемых гола. Явно не опечатка – там и моментов повышенной опасности у команды всего 8, а шайб – еще раз – 7!
Но даже если вы хоккейный атеист и не верите в продвинутую статистику – хватит и обычной. «Лайтнинг» проиграли по броскам в створ «Ойлерс» со счетом 22-57, а выиграли в итоге 7:4. И это ведь не первый подобный случай с «Тампой» в сезоне: например, «Каролине» прилетело 8 голов с 14 бросков за матч, тот же «Эдмонтон» выигрывал по броскам 43-23, но проиграл 4:6. Забавно, кстати, что «Ойлерс» наступили дважды на одни и те же грабли, хотя по всем параметрам были вроде бы лучше.
Но просто посмотрите гол Кучерова. Какие там корси, xG и тому подобные вещи, когда он рисует такое? Как это считать и отражать в продвинутой статистике, если ничего не предвещало опасный момент?
Разумеется, только голом Кучеров не обошелся. Из 7 шайб – три с его непосредственной записью в протоколе. Оба других раза он помогал отличиться Стэмкосу – и таким образом выбил за вечер 1+2, а на текущий момент – 20+30. Он первым в лиге набрал 50 очков в сезоне-2023/24 и везет ближайшему преследователю – Джей Ти Миллеру – 7.
В исключительно русской гонке бомбардиров, кажется, победитель известен уже сейчас:
Восхищает Валерий Ничушкин, идущий в этом списке третьем, но главная машина, безусловно, Кучеров – при нынешнем графике он идет на 135 очков в сезоне.
Хотя главным героем в этот вечер был не он, а Андрей Василевский, остановивший Макдэвида, Драйзайтля и всю их компанию. Коннор, конечно, свои 1+1 набрал, но тут важно подчеркнуть, что он бросал 7 раз в створ (1 гол), Леон тоже бросал 7 раз (0 голов), по 6 бросков у Хаймана (1 гол), Нюджента-Хопкинса (1 гол) и Фогеле (0 голов). Вообще у «Ойлерс» только 3 полевых игрока не бросили по воротам «Тампы» – в целом все это не имел большого смысла: Василевский тащил и тащил. Да, 4 пропущенных, но 53 (!) сэйва.
А под конец игры издевательства Андрея над «Эдмонтоном» чуть вообще не закончились его голом, но бросок по пустым воротам вышел не таким сильным – Экхольм быстро увел шайбу в сторону.
«Без него это нельзя было бы даже назвать игрой, поэтому сегодня вечером мы признаем заслуги Васи, – сказал Стэмкос после матча. – Конечно, это не то, за счет чего нам в первую очередь хочется побеждать каждый вечер, но в таком матче, когда мы не выкладываемся на все сто, играя против действительно хорошей команды с победной серией, держать нас в игре было огромным трудом. Вообще он делал это всю свою жизнь и в самые важные моменты. Этим уже никого не удивить, но играть так, как он, против суперзвезд соперника – это было впечатляюще».
При этом сам капитан «Тампы» стал главным героем среди полевых – он сделал покер. Впервые в карьере. Официально оформил его через несколько секунд после того, как у Василевского не получился вратарский гол. Сам забил в пустые.
А предыдущие три шайбы выглядели вот так:
Кстати, первый гол в матче забит в большинстве – он стал 200-м таким в карьере Стэмкоса. Это 19-й результат в истории, а среди продолжающих карьеру игроков – второй. Первого вы все прекрасно знаете.
Лидер списка как-то сильно забуксовал на своей цифре. Хотя 33-летнему Стивену все равно его уже не догнать.
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 15 декабря, 05.00, «Rogers Place»
- 0:1 – 1 Стэмкос (Кучеров, Пол)
- 0:2 – 7 Мотт (Эйссимонт, Рэддиш)
- 1:2 – 21 Нерс (Райан, Нюджент-Хопкинс)
- 2:2 – 27 Макдэвид ()
- 3:2 – 30 Хайман (Нюджент-Хопкинс, Бушар)
- 3:3 – 46 Стэмкос (Шири, Флери)
- 3:4 – 52 Кучеров (Сергачев, Пойнт)
- 3:5 – 54 Стэмкос (Шири)
- 4:5 – 57 Нюджент-Хопкинс (Макдэвид, Бушар)
- 4:6 – 58 Сирелли ()
- 4:7 – 59 Стэмкос (де Хаан, Кучеров)
- Вратари: Скиннер 17/22 – Ан. Василевский 53/57.
У Панарина лучший сезон в карьере. Где же он реально прибавил?
Ничушкин забил 100-й гол в НХЛ! И показал, как сильно «Колорадо» зависит от него
Черная полоса Шестеркина: теперь пропустил 6 от «Торонто». Не смог остановить Мэттьюса – у него 2+2
Фото: AP Photo/Jason Franson/The Canadian Press