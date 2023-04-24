8 комментариев

В двух сериях уже 2-2.

После ранних матчей на Востоке, где фавориты приблизились к выходу в следующий раунд, на Западе, кажется, начинается самое интересное – тут уже ничья в двух парах, причем события в этих матчах развивались по интересному сценарию. Самое неожиданное – мы не увидели привычного рок-н-ролла у «Далласа» с «Миннесотой», зато необычайно крутое зрелище дали «Лос-Анджелес» и «Эдмонтон», которые уже третий раз ушли в овертайм.

«Даллас» сравнял счет: взяли игру за счет большинства и Эттинджера

На этот раз голевой феерии тут не случилось, да и какой-то эмоциональной накал возникал лишь эпизодически – и это главное отличие от предыдущих игр серии. В прошлых искры летели уже с первых секунд и жарко было до самого конца. Здесь же с огоньком прошли только первые минуты, а затем все как-то поутихло.

А начало реально было крутейшим – «Миннесота» могла забивать в первой же смене после выхода 2-в-1, «Даллас» за первые шесть минут два раза попал в штангу, а через пару смен «Уайлд» упустили еще один выход 2-в-1. Казалось бы, сейчас этот маховик опасных моментов начнет раскручиваться, но нет – что-то более-менее похожее на хорошие шансы мы увидели уже после перерыва.

Причем во втором периоде «Миннесота» действительно была хороша, она превосходила соперника и в голевых моментах, и в бросках в створ. Чего только стоят два выхода 1-в-0, когда счет еще не был открыт. Но тут логика игры вышла из чата. «Уайлд» в итоге придумали себе проблемы на ровном месте. Вот как забивал свои голы «Даллас»:

№1 – «Миннесота» запорола кучу моментов, осталась в меньшинстве и пропустила после серии рикошетов;

№2 – «Уайлд» играли в большинстве и не реализовали его, но как только Дадонов вышел из бокса, то зашел в зону и сразу бросил из-под защитника;

№3 – когда «Миннесоте» надо было отыгрываться с 1:2, Фолиньо удалился – за пять минут до сирены, а пара потом откровенно начудила пара защитников Дамба – Миддлтон.

Более тупого поражения (извините, сложно подобрать более подходящее слово) еще придумать надо. Моментов создали на матч вперед: Эттинджер все равно пропустил две, но спасал он реально много.

Ну и «Даллас» идеально реализовал свои шансы – три гола с 24 бросков в створ, два реализованных большинства из трех. Тут отдельный привет Маркусу Фолиньо: два раза удалился – два гола привез.

Как там наши?

Кирилл был хорош, но ему наверняка было очень грустно после сирены, потому что это уже третий матч подряд, в котором он не набрал ни одного очка. Хотя возможностей было полно. В первой же смене он создал момент партнеру при выходе 2-в-1 – выручил Эттинджер. До первого перерыва «звезды» неплохо справлялись с Кириллом, но потом все поменялось.

За один только второй период Капризов сделал семь бросков, и шесть из них – из слота. Самые явные моменты для гола – выход 1-в-0 после аккуратного выброса из своей зоны от партнера и удивительный промах по пустым воротам в большинстве. Вдвойне печально, что Кирилл смог попасть по летящей шайбе, но не попал в ворота.

Пока Капризову тотально не везет в этом плей-офф. У него много моментов для гола, он создает шансы для партнеров, но за четыре матча серии у него жалкие 1+0.

На этом фоне куда эффективнее выглядит в «Далласе» Евгений Дадонов. Он был мало заметен по ходу игры, но забил. Конечно, не обошлось без доли везения, но гол есть гол – для Дадонова он уже третий в серии.

Счет в серии: 2-2

«Лос-Анджелес» и «Эдмонтон» выдали лучший матч серии или даже всего первого раунда

«Короли» вели в серии 2-1, но матч начали так, словно для них он последний и побеждать надо любой ценой. Когда в первую пятиминутку «Кингс» создали два очень хороших голевых момента, стало понятно, что голы в ворота «Эдмонтона» – дело времени.

И дальше началась красота. Во второй половине первого периода «Лос-Анджелес» положил сразу три. Все знают, что Маклеллан любит ставить атакующую игру своим командам, но здесь «короли» превзошли себя. Обязательно посмотрите потом расширенные хайлайты (а еще лучше – весь матч, если получится), там что ни гол – то мини-шедевр.

Особенно хороша была первая шайба – после стремительной атаки сходу. Смотрим за 13-м номером «Кингс», который раскатывается из своей зоны, и за скоростью перемещения шайбы.

Ключевым фактором в таком мощном старте стал Кевин Фиала. Швейцарец пропускал старт серии из-за травмы, полученной в начале месяца, и вернулся результативно – у него два первых ассиста. Но даже помимо сухой статистики он сыграл просто потрясающе – пожалуй, именно Фиала был самым активным в составе хозяев.

Но в чем сила нынешнего «Эдмонтона» – его запас мощности в атаке позволяет хоть пять пропустить, и потом все равно будет шанс отыграться. И «Ойлерс» сравняли уже ко второму перерыву. Рецепт оказался прост: увеличение активности (в том числе и бросковой), больше движения – и сразу появились моменты у ворот Корписало.

«Кингс» не смогли справиться с этим давлением, начали удаляться и от их преимущества ничего не осталось. У «Ойлерс» было 20 бросков за период и два реализованных большинства из двух. У Драйзайтля – дубль и уже пять голов в этой серии.

На фоне такого второго периода было интересно посмотреть на реакцию «королей» в третьем. И это еще один штрих к общей картинке – «Кингс» вернулись к тому, что делали на старте игры, и ситуация снова перевернулась. В моменте казалось, что это квинтэссенция вечера: Драйзайтля роняют в центре площадки и через считанные секунды защитник Мэтт Рой кладет вот такую красоту.

После этого гола «Эдмонтон» выглядел немного потерянным, и было ощущение, что все идет к третьей победе «королей». Но «Ойлерс» в очередной раз доказали, что могут создать гол на ровном месте. Чтобы вы понимали – к тому моменту по броскам за период было 15-4 в пользу «Кингс».

Концовка основного времени получилась жаркой – в последние пару минут могли забрать победу и одни, и другие, но игра ушла в овертайм. Цена ошибки была велика, особенно для «Эдмонтона», который в случае поражения оказывался на краю пропасти.

Спасителем «нефтяников» стал не Макдэвид и не Драйзайтль (хотя провели сильный матч – у обоих по 3 очка) – Бушар выдал гениальный пас через две зоны, а Хайман разобрался с Корписало.

Вообще интересно, что думают в «Кингс» по поводу вратаря. Были моменты, когда он подтащил, но есть один важный нюанс: «Эдмонтон» после неудачного первого периода выпустил Кэмпбелла вместо Скиннера, а Маклеллан оставил Корписало, как тот «съел» свои три. Потом уже делать изменения было поздно, а в овертайме финн откровенно не выручил – шайба прошла под мышкой.

Теперь в двух западных сериях счет равный. Хотя если судить по содержанию, то 3-1 в пользу «Эдмонтона» и «Миннесоты» вообще были бы логичнее. Но хоккей часто не поддается логике.

Счет в серии: 2-2

Фото: AP Photo/Stacy Bengs