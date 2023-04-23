9 комментариев

Три матча с овертаймами и четыре победы гостей.

Что ни день – то праздник. Не зря говорят, что в плей-офф настоящая борьба начинается с третьих матчей. Сегодня в каждой игре были свои сюжеты – например, «Виннипег» устроил камбэк с 1:4 и проиграл в овертайме, но «Торонто» с «Тампой» (и, кажется, с судьями) повеселились прям от души. Короче, идем без остановок – тут как всегда самое вкусное по итогам шестого дня Кубка Стэнли-2023.

Неудавшийся камбэк «Джетс»: безнадежно горели 1:4, затащили в овертайм, но проиграли

«Виннипег» первый раз играл дома в этом плей-офф, и на трибунах было максимально кайфово – по традиции все пришли в белых джерси и футболках, и выглядело это впечатляюще. Вот только начиналось все для хозяев максимально плохо: к 7-й минуте они проигрывали 0:2, да еще во второй смене травму получил ведущий защитник Джош Моррисси. Хуже не придумаешь.

Добавил позитива Кайл Коннор – он оперативно отыграл одну шайбу, но во втором периоде «Вегас» забил еще две. Причем «рыцари» делали это как-то спокойно, не встречая серьезного сопротивления. Джеку Айкелу понравилось забивать в плей-офф, и сегодня он добавил еще два гола – 4:1 после двух периодов, 26-11 по броскам в створ. Ну что могло пойти не так?

Но в плей-офф все что угодно может пойти не так, причем в любую секунду. Камбэк «Виннипега» начал Нино Нидеррайтер – возможно, в этом эпизоде получше мог сыграть вратарь «Вегаса» Броссуа, но бросок все-таки был хорош – очень точный, хлесткий, из-под защитника.

После гола Шайфли за шесть минут до сирены запахло жареным, и жареное случилось. За 17 секунд до конца Наместников и Лаури пошурудили на пятачке и соорудили спасительный гол. Лаури забил, у Наместникова голевой пас. В этом видео впечатляет даже не гол, а белое море болельщиков «Виннипега» – на трибунах и на улице.

Одного овертайма командам не хватило – и это, конечно, было на руку «рыцарям». Обе команды рубились очень самоотверженно и, кажется, в овертайме блокировали больше бросков, чем доходило до вратарей.

Но играть почти весь матч в пять защитников, конечно, тяжело. Даже немного обидно за «Джетс», которые в начале второго овертайма выстояли в меньшинстве, но пропустили решающий гол из-за неудачного отскока от конька Ивана Барбашева – шайба вылетела прямо в слот, а там уже Амадио все решил.

За этот эпизод прилетело защитнику Дилану Сэмбергу. Это тот парень, который обычно играет меньше всех в «Виннипеге», но при двойном овертайме и травме Моррисси он получил свои 22 минуты. У Рика Боунесса спросили об ошибке защитника после игры, но он встал на его защиту: «Я поговорил с ним сразу после матча и сказал ему: «Дилан, благодаря тебе мы здесь находимся. Ты помог нам дойти до второго овертайма».

Счет в серии: 1-2

«Торонто» и «Тампа» снова дали огня, но у «молний» есть вопросы к арбитрам

По началу игры могло показаться, что нас опять ждет очень много голов – к первому перерыву было уже 2:2. Просто факты для понимания: «Торонто» открыл счет вторым броском, «Тампа» сравняла первым, а потом «листья» забили второй гол с пятого броска. Тогда хотелось задать вопрос – зачем им вообще вратари?

Правда, ответ на него был получен в дальнейшем – за оставшиеся два периода команды забили всего два гола. «Тампа» здорово играла в атаке и что важно – превосходила соперника во всем, в том числе в голевых моментах. Но хорош был Самсонов – забить ему смог только защитник Даррен Рэддиш.

И тут интересная история. Ему уже 27 лет, он сыграл всего 21 матч в НХЛ, и он – уроженец Торонто. И в первом же в карьере матче плей-офф он забил команде из родного города. Круто? Еще бы!

Следом «Тампа» забила еще раз: Самсонов не прижал шайбу ко льду, Пойнт это увидел и протолкнул ее в ворота.

Возможно, этот гол не засчитали бы после тренерского челленджа, потому что форвард уж слишком усердствовал и неоднократно зарядил вратарю по щиткам. Но судьи не засчитали его по другой причине – якобы Самсонов зафиксировал шайбу. Учитывая итоговый результат, кажется, нас ждет первый более-менее громкий скандал, потому что это явно не так.

Несмотря на то, что привычных 9-10 голов мы в этот раз не увидели, игра все равно получилась максимально яркой. Где еще встретишь драку двух топовых снайперов? А тут Стэмкос пошел заступаться за Пойнта (и, кстати, Кучеров сделал это чуть раньше, тоже очень эффектно), на него полез Мэттьюс – и понеслась. Коллега Петухов не зря называл эту серию классикой современной НХЛ. Может быть, не «Колорадо» – «Детройт» девяностых, но что-то похожее с поправкой на времена.

«Лифс» хорошо включились в третьем периоде, но нельзя сказать, что они тотально доминировали. Однако героическое спасение явно заслужили – за минуту до конца Райан О’Райлли протолкнул шайбу куда-то подмышку Василевскому.

Однако настоящее потрясение ждало «Тампу» уже в овертайме, на последней минуте первого. «Лайтнинг» владели преимуществом и по ощущениям были ближе к победе. Но что бывает в таких случаях? Они не использовали свои шансы и получили гол на ровном месте в свои ворота.

Злым гением «Тампы» стал Райан О’Райлли – он выиграл вбрасывание, а Морган Райлли увидел коридор для броска и отправил шайбу верхом в ближний угол. Судя по повтору, Пойнт пытался остановить шайбу рукой, но ни ему, ни Василевскому это не удалось.

«Торонто» довольно неожиданно повел в серии. Конкретно в этой игре «кленовые» были не так хороши. Но победа есть победа, и тут в любом случае самое интересное только начинается.

Счет в серии: 1-2

«Нью-Джерси» поставил в ворота новичка, и он добыл первую победу

После первых двух игр «Девилс» можно было сравнить с каким-то школьником, который случайно задел плечом старшеклассника, а тот был не в духе и навалял ему от души. Конечно, рано говорить, что «Нью-Джерси» перевернул серию, но уже, по крайней мере, нет ощущения, что «Рейнджерс» будет легко.

Хотя в первых двух играх легко им было, в первую очередь, за счет большинства, но на этот раз оно не сработало. Ни одной реализованной попытки из пяти. Хотя Крайдер свой гол забил, но сделал это в равных составах.

Зато у «Девилс» с большинством все получилось. Джек Хьюз забил после удаления Шестеркина. Свой же защитник Шнайдер затолкал Игоря в ворота вместе с Тимо Майером, и он не совладал с эмоциями.

Лидеру «дьвоялов» понадобилось всего 30 секунд на реализацию.

В овертайме все прошло по классике – «Рейнджерс» давили-давили, но пропустили ответную атаку, при которой глубоко откатились к своим воротам – обычно за такое наказывают.

У этой победы «Девилс» есть еще один ключевой фактор – вместо Витека Ванечека место в воротах занял Акира Шмид. И эта рокировка оправдала себя на 100%. Для 22-летнего швейцарца это был дебют в плей-офф, и он его провел блистательно – 35 сэйвов и всего один пропущенный гол.

Шестеркин тоже был в порядке (26 сэйвов), но вот тот психоз в эпизоде с Майером вышел ему боком.

Однако эта победа не дает «Девилс» больших надежд на то, что они смогут зацепиться за эту серию и пойти дальше. Вряд ли их второй вратарь сможет тащить так в каждом матче.

Счет в серии: 2-1

Звезды «Колорадо» завалили новичка по бразильской системе

«Колорадо» играет против «Сиэтла» как и положено фавориту в начале плей-офф. Как будто прощупывая каждый раз, сколько усилий понадобится для победы, чтобы не потратить лишнее. Видимо, поэтому стабильно и пропускает первым. А потом наращивает и наращивает давление, пока не выиграют. Что-то вроде бразильской системы – забьем, сколько будет нужно. В первой игре не получилось, но там на стороне Грубауэра была дикая пруха. В двух следующих в принципе все сработало.

«Эвеланш» опять пропустили первыми, а сравняли в принципе не без фарта – игра была равной, возможно, даже с небольшим преимуществом «Сиэтла». Но тут обычная атака превратилась в 2-в-1 из-за внезапного падения Дэниэла Спронга.

В третьей игре у «Колорадо» лидеры показали себя в лучше виде – Маккиннон, Рантанен и Макар забили пять голов из шести, а в первом Макар вывел один-на-один Комфера.

«Такие парни есть в хороших командах, и нам с ними здорово повезло, – сказал после матча Эндрю Кольяно, который пропустил начало серии из-за травмы. – Они зарабатывают много денег, но полностью этого заслуживают».

Маккиннону не везло в первых двух играх – 15 бросков и ни одного гола. Сегодня он положил двух красавцев. Второй в принципе закрыл вопросы по этой игре.

«Сиэтл» держался молодцом – отыгрался с 1:3 за 19 секунд. Сначала чудеса техники продемонстрировал двухметровый защитник Джейми Олексяк, в этом сезоне перебивший свои личные рекорды по голам и очкам в полтора раза. Сразу вспомнился его кубковый перформанс в плей-офф-2020 с «Далласом» (например, вот такой победный гол на последней минуте против «Калгари»). А потом Тэйвс и Ньюхук напожарили в обороне, и лучший новичок сезона Мэттью Бенирс сравнял (оба гола можно посмотреть тут).

Но выстоять под натиском настоящего «Колорадо» с горячими звездами сегодня не было шансов.

Счет в серии: 1-2

Фото: East News/AP Photo/Chris O’Meara, John Woods/The Canadian Press via AP, AP Photo/Adam Hunger, AP Photo/Lindsey Wasson