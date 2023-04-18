24 комментария

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Капризов забил, Сорокин проиграл, Гавриков спас, а Макдэвид провалился. Первый день плей-офф НХЛ – 💣💣💣

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Сразу пара неожиданных результатов.

Дождались! Лучший хоккей в мире стартовал – сразу с тремя овертаймами в двух матчах, и в обоих случаях победили команды, сеянные ниже. Разумеется, не обошлось и без участия в результатах и русских игроков. Обо всем этом – прямо сейчас. 

«Каролина» смогла забить Сорокину только в большинстве, «Айлендерс» создали кучу моментов и проиграли

Плей-офф НХЛ формально стартовал в Северной Каролине – там был самый ранний матч первого дня. И в нем можно выделить три главных момента: большинство «Харрикейнс», ужасную реализацию «Айлендерс» и Илью Сорокина. Да, последний пункт был вполне очевидным – все обращали внимание на то, что главным человеком у «островитян» будет вратарь.

Сорокин действительно провел сильный матч – 35 сэйвов, но с двумя бросками он все же не справился. Хотя именно Илья держал «островитян» в игре и сделал несколько ключевых спасений – особенно запомнился сэйв в третьем периоде.

Сорокин был лучшим по разнице ожидаемых и пропущенных голов в регулярке – и в плей-офф он подтверждает, что пропускает меньше, чем должен был забить соперник. По данным Moneypuck, «Каролина» наиграла в этом матче на 3,51 гола – Илья пропустил только два.

«Айлс» тоже создали немало, и им нужно искать виноватых только среди форвардов – Ли и Барзэл могли забивать еще в первом периоде, а потом упустили еще по моменту во втором и третьем. Неплохой шанс забить был у Энгвалла. Если ньюйоркцы будут и дальше столько создавать, то в следующей игре может быть другой результат. Пока же где-то не хватило удачи, где-то надежно сыграл Антти Раанта.

«Каролина» же хоть и перебросала соперника, но не сказать, что в атаке выглядела намного острее. «Ураганы» забрали свое в большинстве – хотя в регулярке это был не их конек. По реализации лишнего они лишь 13-е из команд, вышедших в плей-офф. Но это не помешало им забить два быстрых гола в большинстве на старте первых двух периодов.

Кубок Стэнли

Первый раунд

Каролина – Айлендерс 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Дата проведения
18 апреля, 02.00, «PNC Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 3 Ахо (Нечас, Бернс)
2:0 – 22 Ноусен (Нечас, Бернс)
2:1 – 22 Пулок ()
Вратари: Раанта 25/26 – Сорокин 35/37.

Счет в серии: 1-0

«Бостон» взял первый матч на опыте

«Пантеры» не сложили лапки при виде грозного «Бостона» – на определенных отрезках были даже получше, но все решило спокойствие и мастерство «Брюинс».

Пол Морис доверился Алексу Лайону, который неплохо проявил себя в последних играх регулярки – и прогадал. С первым голом от Пастрняка вопросов к вратарю нет – «мишки» сотворили шедевр.

Но два других – все-таки на совести кипера. Бросок Маршанда прошел без каких-либо рикошетов и с чистого льда – Лайон не выручил; шайба как будто прошла сквозь ловушку. В третьем голе вратарь не смог найти шайбу, которая зависла у него на щитке, но зато ее увидел Дебраск. Защитники могли сработать лучше, но сыграй более уверенно Алекс – мы бы этот момент не обсуждали. Можете насладиться им в расширенных хайлайтах.

Пока вопрос такой: сколько же нужно создавать в атаке, чтобы забрать игру, если команда пропускает так легко? «Флориде» с одним голом явно надо добавлять.

Кубок Стэнли

Первый раунд

Бостон – Флорида 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)
Дата проведения
18 апреля, 02.30, «TD Garden»
Онлайн матча Видео
1:0 – 5 Пастрняк (Крейчи, Бертуцци)
2:0 – 23 Маршанд (Орлов, Макэвой)
2:1 – 26 Ткачак ()
3:1 – 37 Дебраск (Заха, Бертуцци)
Вратари: Улльмарк 31/32 – Лайон 26/29.

Счет в серии: 1-0

Шикарный матч «Далласа» и «Миннесоты»: «Уайлд» вырвали победу во 2-м овертайме

Как минимум, это самый событийный матч дня (хотелось написать, что самый огненный, но как зажег «Лос-Анджелес»!). В нем уместилось все: крутое большинство, жесткие хиты, два овертайма и вагон нереализованных моментов.

Пожалуй, эта пара перед стартом серии по равенству сил между соперниками шла второй после «Нью-Джерси» – «Рейнджерс» и явно оправдала ожидания. Тот случай, когда выиграть были достойны обе команды.

Во-первых, забил Кирилл Капризов. Ничего особенного, просто идеальное подправление, но в плей-офф хоть пятой точкой забивай – любой гол важен. Подставлять клюшку тоже надо уметь – и Кирилл показывал этот скилл еще в регулярке. У него, кстати, огненная результативность в плей-офф – 10 голов в первых 14 играх. За всю историю НХЛ круче начинал только Тарасенко – 10 шайб в 12 первых матчах.

Во-вторых, «звезды» на эту шайбу нашли идеальнейший ответ. Нет, серьезно, вы когда-то видели такое, чтобы команда на реализацию двух первых удалений соперника потратила суммарно 9 секунд? Шло начало второго периода: удалился Хартман – через 3 секунды забил Хинтц. Прошло пару минут: удалился Фолиньо – через 6 секунд воткнул Робертсон. Это вообще как?!

В-третьих, началась жара после хита на Павелски. Дамба досрочно отправил ветерана в раздевалку и чуть не убился сам, а судьи дали ему только две минуты – удара в голову действительно не было, и травма Павелски оказалась, скорее, неудачным стечением обстоятельств.

Игрокам «Далласа» от этого легче не стало, поэтому они устроили охоту на Капризова. Особо постарался Сутер, который два раза очень болезненно приложился клюшкой по спине лидера «Миннесоты». Кстати, у него в этом смысле хорошие гены – его дядя Гэри в свое время «ломал» Уэйна Гретцки и Пола Карию. Может, это и совпадение, но Кирилл после этих ударов был не слишком заметен – за третий период и неполные два овертайма у него 0 бросков.

В-четвертых, команды зарубились до такой степени, что ушли в дополнительное время. И для определения победителя им даже одного овертайма не хватило. Там «Даллас» был чрезвычайно хорош – 17:6 по броскам в первом ОТ, 10:6 – во втором. Два голевых момента было у Дадонова, в большинстве в штангу попал Хинтц (и это было опять в первые секунды розыгрыша), казалось бы, вот-вот «Миннесота» дрогнет и пропустит, но вдруг все закончил Хартман – просто бомбическая развязка.

Кубок Стэнли

Первый раунд

Даллас – Миннесота 2:3 (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)
Дата проведения
18 апреля, 04.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 19 Капризов (Зукарелло-Асен, Сперджен)
1:1 – 22 Хинтц (Бенн)
2:1 – 24 Робертсон (Павелски, Хейсканен)
2:2 – 34 Стил (Нюквист)
2:3 – 92 Хартман (Стил)
Вратари: Эттинджер 45/48 – Густавссон 51/53.

Счет в серии: 0-1

«Эдмонтон» – лузеры дня: отдали матч с 2:0 и 3:1, у Макдэвида 0+0 и «-2»

До начала третьего периода все шло по плану «Ойлерс»: 2:0 – вполне приличное преимущество для матча плей-офф, и единственное, что могло беспокоить – отсутствие очков у Коннора Макдэвида. Он был близок к тому, чтобы исправиться в самом начале третьего периода, но в итоге с этого эпизода начался камбэк «королей».

Макдэвид здорово продавил защитника у борта, организовав выход к воротам Корписало, но тут героем момента стал Владислав Гавриков: он не просто добавил ногами и попытался помешать сопернику, но еще и сделал перехват, с которого началась голевая атака. Завершение от Кемпе просто гениальное – идеальный бросок с неудобной.

«Короли» пропустили еще раз, но в итоге все равно спаслись (посмотрите, как это было). Самое смешное в том, что здесь тоже не обошлось без лучшего бомбардира регулярки: пока Драйзайтль оформлял дубль, Макдэвид оставался без очков. А потом еще и заработал второй «минус» – проиграл вбрасывание, после которого Кемпе сделал дубль.

Спасителем «Лос-Анджелеса» во всех смыслах стал Анже Копитар: именно он перевел игру в овертайм и он же поучаствовал в каждом из четырех голов своей команды – в этот вечер у 35-летнего форварда 1+3. Посмотрим, чем теперь ответит Макдэвид. Пока что и он сам, и весь «Эдмонтон» знатно облажались.

Кубок Стэнли

Первый раунд

Эдмонтон – Лос-Анджелес 3:4 (2:0, 0:0, 1:3, 0:1)
Дата проведения
18 апреля, 05.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео
1:0 – 6 Драйзайтль (Янмарк-Нюлен)
2:0 – 12 Бушар (Хайман, Нюджент-Хопкинс)
2:1 – 41 Кемпе (Копитар, Рой)
3:1 – 48 Драйзайтль (Кэйн)
3:2 – 51 Кемпе (Копитар, Байфилд)
3:3 – 59 Копитар (Арвидссон, Дано)
3:4 – 69 Иафалло (Копитар, Арвидссон)
Вратари: Скиннер 31/35 – Корписало 37/40.

Счет в серии: 0-1

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Фото: AP Photo/Tony Gutierrez

24 комментария

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chibudo74@gmail.com
Копитар сегодня показал кто здесь Батя
+72
0
+72
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Костя Кот
решающий момент матча : перехват Гаврикова!
+50
-1
+49
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Саша Казенкинский
Ответ Максим Смирнов
рано загадывать, в прошлом ПО Макди стал лучшим
Как он мог стать лучшим, если дальше финала конференции не прошёл? В прошлом ПО лучшим был другой Мак
+13
0
+13
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Борух73
Звезды, конечно, знатно помогли миннесоте во 2-ой шайбе, так обрезавшись на синей линии.
+4
0
+4
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Ivan Vladyko
"У него, кстати, огненная результативность в плей-офф – 10 голов в первых 14 играх. За всю историю НХЛ круче начинал только Тарасенко – 10 шайб в 12 первых матчах." - поправьте, что либо среди наших, либо за последние там 30 лет или сколько точно. А то ж даже Гретцки круче Капризова - 13 матчей хватило.
+5
-1
+4
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zukarello
Вот он - " плов " и регулярка : где МакДи?
+8
-4
+4
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Владимир Самсонов
Смотрел концовку матча Даллас - Миннесота. Звёзды были лучше и Дикарям откровенно повезло
+3
0
+3
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nnn nik
По аналогии со старым анекдотом - "Статистику!! Мак, покажи им свою статистику!!" ))
+4
-1
+3
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spawn0
Эдмонтонский пузырь ожидаемо лопнул.
+7
-4
+3
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curdboy
Сутер бил Капризова не за Павелски, а за тоже поздний хит Фолиньо на Робертсоне
+2
0
+2
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DevilsFan
У МакДэвида сейчас спад в игре. Он начался в последние пару недель регулярки. Много неточных передач, потери шайбы. В прошлом году пик его формы пришёлся на ПО, а в этом уже пройден.
+2
0
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pztpzhmx66
Копитар , машина конечно !
+2
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ksamax
Бертуцци какой молодец
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t0ni12
Ответ Саша Казенкинский
Как он мог стать лучшим, если дальше финала конференции не прошёл? В прошлом ПО лучшим был другой Мак
МакАр
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Белый офицер
Лайон виноват только в одной шайбе. Как третью на него можно списать я не знаю. И то мне показалось что Бостон играет с большим запасом. Каролина-Острова блевотина конечно. Запад не смотрел. Но там судя по всему интересней.
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Rikishi
когда Иафалло забивал в овертайме, 3 защитника нефти просто забили на него перед воротами, отъехали подальше и дали спокойно бросить. В том числе Нюрс с его - сколько он там получает по контракту?

Эта команда как была днищем, так и осталась. Бедный Драйзатль, куда он попал (На Макдевида пофиг, не жалко)
+1
-1
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Кавабунга Шреддоголовый
Капитан Анже сегодня показал, что такое плей-офф и что 153 очка для плей-офф ни о чем. 2 "гениальных" удаления Эдмонтона лишили их победы. А Леон старался как мог
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ИваннИванов
Ответ Ivan Vladyko
"У него, кстати, огненная результативность в плей-офф – 10 голов в первых 14 играх. За всю историю НХЛ круче начинал только Тарасенко – 10 шайб в 12 первых матчах." - поправьте, что либо среди наших, либо за последние там 30 лет или сколько точно. А то ж даже Гретцки круче Капризова - 13 матчей хватило.
Да, автор невнимателен. За 33 года. Но и за всю историю этот результат в десятке.
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Саша Казенкинский
Ответ t0ni12
МакАр
Роберт Мак
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Олег Григоров
Ответ Максим Смирнов
рано загадывать, в прошлом ПО Макди стал лучшим
В чём? Выиграл КС?
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Кавабунга Шреддоголовый
Ответ Rikishi
когда Иафалло забивал в овертайме, 3 защитника нефти просто забили на него перед воротами, отъехали подальше и дали спокойно бросить. В том числе Нюрс с его - сколько он там получает по контракту? Эта команда как была днищем, так и осталась. Бедный Драйзатль, куда он попал (На Макдевида пофиг, не жалко)
9,25 у него кэпхит, а реально 10,4 в этом и 12 в следующем. За охрану кукурузы
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