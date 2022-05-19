NHL Entertainment
Блог

«Рейнджерс» почти удержали 1:0, но «Каролина» украла победу. В овертайме не помог даже Шестеркин

Себастьян Ахо Себастьян Ахо
Йэн Коул Йэн Коул
Филип Хитил Филип Хитил
Кубок Стэнли Кубок Стэнли
Рейнджерс Рейнджерс
Каролина Каролина
НХЛ НХЛ
видео
Хоккей Хоккей

«Ураганы» повели в серии.

Сразу стоит уточнить: вся радость и все веселье от хоккея, эмоции, голы сегодня перепали игре в Калгари. Роли же достался тяжелый и не особо зрелищный матч – можно сказать, типично кубковый: множество хитов (за 70 перевалили), куча заблокированных бросков (больше 30), минимум удалений (по одному у «Каролины» и «Рейнджерс» – и те наложились друг на друга на первых минутах игры) – а значит и отсутствие большинства у хоккеистов.

До 58-й минуты – одна шайба на две команды, да и моментов не то чтобы много. И в целом это была заслуга «Рейнджерс», связавших соперника с их излюбленными приемчиками.

Вообще казалось, что бросок Хитила будет единственным результативным за вечер.

Хотя «Рейнджерс» могли забивать еще:

И еще. Какко просто фееричен в своем промахе.

Но вместо уверенной победы – ничья в основное время. За 2:23 до финальной сирены «Рейнджерс» выдали максимально неудачную смену в максимально важный отрезок игры:

• Труба решил выбросил шайбу с лопаты в центр площадки;

• Копп не попал по ней – и она досталась защитнику «Каролины» Брэди Шэю;

• когда Шэй отдавал под синюю линию, «Рейнджерс» в своей зоне оказались в меньшинстве – нападающий Райан Строум выбрал не лучший момент для смены;

• Миллер выдвинулся на Терявянена с шайбой, но нападающий «Каролины» уже отправлял ее Джарвису;

• Панарин, не заметив неудачной смены партнера, весь эпизод был в роли наблюдателя – и уже не успевал за Джарвисом;

• Труба выкинулся на Джарвиса – а шайба уже шла Ахо, который оставался с глазу на глаз с Шестеркиным;

• никто из игроков «Рейнджерс» не успел на добивание Ахо.

Кто тут виноват сильнее – можете спорить в комментариях.

Стоит отметить, что «Каролина» наиграла минимум на гол – в третьем периоде (а именно в последние минут 11) ее игроки заметно прибавили в активности, чаще бросали, дважды попали в перекладину. По статистике – что по стандартной, что по продвинутой – вышел довольно равный матч: 26 бросков в створ у «Харрикейнс», 28 – у «Рейнджерс», по моментам повышенной опасности – 14:12, а по ожидаемым голам 3,06 – 3,12 в пользу гостей.

Только для овертайма, где может залететь любой бросок с любым рикошетом, эти цифры ничего не значат.

Для защитника Йэна Коула это второй кубковый гол в карьере. Первый и теперь уже предпоследний раз он забивал в финале плей-офф НХЛ-2016, еще играя за «Питтсбург».

В «Рейнджерс» не убиваются из-за этого поражения. «Я думаю, что мы отлично играли первые 50 минут, – считает Зибанежад. – Есть много хороших вещей, которые мы можем взять с собой из этой игры».

Парни из Нью-Йорка не были похожи на себя, зато стали походить на команду, которая знает чего хочет и готова меняться ради победы. Но разовая это была акция или «Рейнджерс» действительно настроены серьезно в этом плей-офф – узнаем послезавтра.

Кубок Стэнли

2-й раунд

Каролина – Рейнджерс 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)
Дата проведения
19 мая, 02.00, «PNC Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 8 Хитил (Лафреньер)
1:1 – 58 Ахо (Терявяйнен, Джарвис)
2:1 – 64 Коул (Котканиеми, Смит)
Вратари: Раанта 27/28 – Шестеркин 24/26.

Счет в серии: 1-0

Лучшее шоу второго раунда: «Калгари» и «Эдмонтон» выдали ядерный хоккей! 15 голов, хиты на звездах и драки в первом же матче

«Тампа» продолжила дело «Вашингтона». Главное – сдержать и замедлить атаку «Флориды»

Лучшая атака НХЛ перестала забивать в большинстве. Кажется, «Флориде» тяжело переварить всех звезд

Фото: East News/AP Photo/Karl B DeBlaker

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные