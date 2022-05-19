«Рейнджерс» почти удержали 1:0, но «Каролина» украла победу. В овертайме не помог даже Шестеркин

«Ураганы» повели в серии.

Сразу стоит уточнить: вся радость и все веселье от хоккея, эмоции, голы сегодня перепали игре в Калгари. Роли же достался тяжелый и не особо зрелищный матч – можно сказать, типично кубковый: множество хитов (за 70 перевалили), куча заблокированных бросков (больше 30), минимум удалений (по одному у «Каролины» и «Рейнджерс» – и те наложились друг на друга на первых минутах игры) – а значит и отсутствие большинства у хоккеистов.

До 58-й минуты – одна шайба на две команды, да и моментов не то чтобы много. И в целом это была заслуга «Рейнджерс», связавших соперника с их излюбленными приемчиками.

Вообще казалось, что бросок Хитила будет единственным результативным за вечер.

Хотя «Рейнджерс» могли забивать еще:

И еще. Какко просто фееричен в своем промахе.

Но вместо уверенной победы – ничья в основное время. За 2:23 до финальной сирены «Рейнджерс» выдали максимально неудачную смену в максимально важный отрезок игры:

• Труба решил выбросил шайбу с лопаты в центр площадки;

• Копп не попал по ней – и она досталась защитнику «Каролины» Брэди Шэю;

• когда Шэй отдавал под синюю линию, «Рейнджерс» в своей зоне оказались в меньшинстве – нападающий Райан Строум выбрал не лучший момент для смены;

• Миллер выдвинулся на Терявянена с шайбой, но нападающий «Каролины» уже отправлял ее Джарвису;

• Панарин, не заметив неудачной смены партнера, весь эпизод был в роли наблюдателя – и уже не успевал за Джарвисом;

• Труба выкинулся на Джарвиса – а шайба уже шла Ахо, который оставался с глазу на глаз с Шестеркиным;

• никто из игроков «Рейнджерс» не успел на добивание Ахо.

Кто тут виноват сильнее – можете спорить в комментариях.

Стоит отметить, что «Каролина» наиграла минимум на гол – в третьем периоде (а именно в последние минут 11) ее игроки заметно прибавили в активности, чаще бросали, дважды попали в перекладину. По статистике – что по стандартной, что по продвинутой – вышел довольно равный матч: 26 бросков в створ у «Харрикейнс», 28 – у «Рейнджерс», по моментам повышенной опасности – 14:12, а по ожидаемым голам 3,06 – 3,12 в пользу гостей.

Только для овертайма, где может залететь любой бросок с любым рикошетом, эти цифры ничего не значат.

Для защитника Йэна Коула это второй кубковый гол в карьере. Первый и теперь уже предпоследний раз он забивал в финале плей-офф НХЛ-2016, еще играя за «Питтсбург».

В «Рейнджерс» не убиваются из-за этого поражения. «Я думаю, что мы отлично играли первые 50 минут, – считает Зибанежад. – Есть много хороших вещей, которые мы можем взять с собой из этой игры».

Парни из Нью-Йорка не были похожи на себя, зато стали походить на команду, которая знает чего хочет и готова меняться ради победы. Но разовая это была акция или «Рейнджерс» действительно настроены серьезно в этом плей-офф – узнаем послезавтра.

2-й раунд

Счет в серии: 1-0

Фото: East News/AP Photo/Karl B DeBlaker