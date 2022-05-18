Ничушкин продолжает забивать в Кубке Стэнли – теперь «Сент-Луису». «Колорадо» выиграл старт серии в овертайме

Биг Вэл – биг гол!

У лучших команд конференций – максимально разный старт во втором раунде. Лидер Востока (да и всей регулярки НХЛ-2022) – «Флорида» – без особых шансов уступила Кучерову и его «Тампе», а «Колорадо» – главная мощь Запада – катком прошелся по «Сент-Луису», но выиграл только в овертайме.

А ведь изначально считалось, что именно у «Эвеланш» с его защитниками, летящими к чужим воротам впереди нападающих, будут проблемы.

Может, кстати, и будут – и даже по первому матчу временами возникали. Но жуткое ощущение, что игроки «Колорадо» их не заметили. Пропустили первыми? Сейчас сравняем – есть Ничушкин, который умеет выбирать позицию.

«Послушайте, Вэл – это поезд – сказал Ландеског. – Он очень хорош и полезен для нас и продолжает находить способы быть суперэффективным, забивать большие голы. Даже когда он не забивает, он вносит свой вклад другими способами».

Для Валерия это третий гол в трех матчах подряд – уже лучший его результат в плей-офф НХЛ: 3 шайбы и 4 очка он прежде не выбивал. И вряд ли он на этом остановится, тем более что из первого звена его убирать не собираются. За вечер у него 1 гол, 4 броска, 1 хит и 1 блокшот при 22 минутах на льду – больше из нападающих «Эвс» только у Рантанена и Маккинона.

Ничушкина признали третьей звездой матча, хотя реализуй он этот момент на 68-й минуте – однозначно был бы первым:

Да, «Сент-Луис» смог затащить матч, основное время которого он проиграл по броскам со счетом 25:40, в овертайм.

Заслуженно ли? Сложно сказать однозначно.

Но, во-первых, вратарь «Блюз» Джордан Биннингтон точно заслужил сегодня право поиграть в овертайме. А во-вторых, если «Колорадо» так бездарно меняется в меньшинстве за 3 минуты до конца основного времени – что теперь, не забивать, что ли?

Только вопрос о победителе все равно не стоял. Если другие команды дополнительное время играют осторожно, с оглядкой на свои ворота, то «Эвеланш» – совершенно сумасшедшие в этом смысле. Они не дали нанести ни одного броска по своим воротам, потому что просто не переставали атаковать чужие и не отдавали шайбу: 14:0 по броскам в овертайме. И 1:0 – по голам.

Защитник Джош Мэнсон, которого выменивали у «Анахайма» перед дедлайном-2022 явно не для голов, уже признался, что это самая важная шайба в его карьере. В целом у него их вообще не так чтобы много, а в плей-офф НХЛ – вообще первая. Но очень своевременная.

«Мне нравилась наша игра весь вечер, – сказал тренер «Колорадо» Джаред Беднар. – Мы просто продолжали делать то, что делали в течение 60 минут. В конце концов, мы почувствовали, что у нас есть шанс разбить их и забрать победу».

Беднар немного скромничает – с этим чувством «Эвеланш» играли с первой же минуты. И вряд ли у них будут проблемы с самоуверенностью в ближайшее время. «Сент-Луису» надо срочно что-то придумывать.

2-й раунд

Счет в серии: 1-0

Фото: REUTERS/Ron Chenoy-USA TODAY Sports